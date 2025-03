Dương Tử Quỳnh: 'Cuộc sống bận rộn và tươi đẹp'

Minh tinh Malaysia Dương Tử Quỳnh nói luôn trong guồng quay công việc, ít đi chơi, nhưng bận rộn mang lại niềm vui.

Mặc váy ngắn, đeo trang sức trị giá 9,1 triệu USD, diễn viên hút khán giả vây quanh khi xuất hiện tại sự kiện ở tòa nhà Taipei 101, Đài Loan, ngày 11/3. Theo Next Apple, Dương Tử Quỳnh hôn gió, selfie cùng fan, đáp lại sự nhiệt tình của họ.

Dương Tử Quỳnh cho biết vài năm gần đây, cuộc đời cô nhiều biến đổi trong cả công việc lẫn cuộc sống riêng. "Dường như tôi chưa từng ngừng làm việc lúc nào, cũng khó có thời gian để đi chơi. Và tôi cũng kết hôn, rất nhiều điều đẹp đẽ đã đến, tôi cảm nhận được sự ủng hộ, khích lệ của khán giả khắp nơi, các bạn mừng cho tôi khi đoạt giải Oscar, tôi cảm ơn các bạn từ đáy lòng", diễn viên nói.

Dương Tử Quỳnh ở Đài Loan tháng 3/2025 Dương Tử Quỳnh giao lưu fan. Video: Weibo

Ở tuổi 63, Dương Tử Quỳnh luôn trong trạng thái dịch chuyển khắp nơi trên thế giới vì các hợp đồng quay phim, quảng cáo. Cô say mê công việc của mình vì thế không nghĩ bản thân đang đi làm mà là đang được thỏa chí vẫy vùng. Cô cho biết thích những chuyến đi, mỗi ngày học thêm điều mới, chào hỏi những người gặp gỡ. Diễn viên biết ơn cuộc sống hiện tại.

Sau chuyến công tác ở Đài Loan, Dương Tử Quỳnh đóng phim Hoa ngữ Lady R của đạo diễn Bạch Tuyết. Nghệ sĩ vào vai Thân Diễm Hồng, một phụ nữ phát hiện bản thân có năng lực đặc biệt khi sống trong viện dưỡng lão.

Diễn viên Dương Tử Quỳnh. Ảnh: UDN

Dương Tử Quỳnh sinh ra trong gia tộc người Malaysia gốc Hoa, năm 1983, cô đoạt ngôi vị Hoa hậu Malaysia, từ đó vào làng giải trí. Những năm đầu tiên, người đẹp chỉ được giao các vai phụ nữ mặc đồ đẹp, tính cách mềm yếu, như "bình hoa di động" trên phim. Chẳng hạn, Tử Quỳnh đóng cô giáo khóc nhè khi bị học sinh bắt nạt, vai người đẹp bị tấn công, sau đó được đàn ông tới cứu.

Diễn viên không chấp nhận chỉ đóng những dạng nhân vật này, dấn thân vào mảng phim hành động Hong Hong, vốn do nam giới bá chủ. Người đẹp chứng tỏ sự gan dạ khi không nhờ đóng thế ở loạt phim hành động như Câu chuyện cảnh sát 3, Chuyện của A Kim, Hoàng gia sư tỉ, Vịnh Xuân. Năm 1997, Dương Tử Quỳnh tỏa sáng trong phim Hollywood Tomorrow Never Dies.

Loạt cảnh hành động của Dương Tử Quỳnh Loạt cảnh hành động của Dương Tử Quỳnh. Video: Bilibili

Theo Wenxue City, thập niên 1980, Dương Tử Quỳnh là "Đả nữ đẹp nhất Hong Kong", thập niên 1990, cô trở thành "Đả nữ hàng đầu châu Á" đồng thời là minh tinh châu Á được trả cátxê cao nhất. Diễn viên muốn hiện khả năng ở những dòng phim, thể loại nhân vật khác nhau, vì thế vui mừng khi nhận kịch bản Everything Everywhere All at Once. Năm 2023, cô thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar với vai Evelyn Wang ở tác phẩm.

Hơn 40 năm ở làng phim, Dương Tử Quỳnh cho rằng không nên để tuổi tác hạn chế bản thân. Trang Wenxue City viết diễn viên tràn đầy sức sống, không khuất phục trước định kiến. Năm 22 tuổi, người đẹp dám dấn thân làm những điều vượt khả năng. Ở độ 60 tuổi, cô vẫn vậy.

Diễn viên kết hôn với doanh nhân người Pháp Jean Todt năm 2023, sau gần 20 năm gắn bó. Jean Todt 79 tuổi, từng là Giám đốc điều hành đội đua F1 Ferrari, Chủ tịch Liên đoàn ôtô quốc tế (FIA). Ông trải qua một đời vợ, có con trai riêng.

Nghinh Xuân