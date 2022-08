Dương Tử Quỳnh: 'Ai bắt phụ nữ phải yếu đuối?'

Dương Tử Quỳnh giàu có, từng là hoa hậu nhưng chấp nhận rủi ro bị "thân tàn ma dại" khi xả thân đóng hành động.

Diễn viên đón tuổi 60 hôm 6/8, theo Sinchew, món quà đặc biệt cô nhận được dịp sinh nhật năm nay là bằng tiến sĩ nghệ thuật danh dự của Viện Điện ảnh Mỹ (AFI). Cô là nghệ sĩ gốc Á đầu tiên được trao danh hiệu này. Người đẹp được truyền thông quốc tế đánh giá đa tài, "gừng càng già càng cay", hay "một trong những người tiên phong của điện ảnh thế giới".

Dương Tử Quỳnh đón sinh nhật 60 tuổi Dương Tử Quỳnh được bạn trai - tỷ phú người Pháp Jean Todt - và bạn bè chúc sinh nhật. Video: Instagram/Michelle Yeoh

Trong bài diễn văn khi nhận giải, Dương Tử Quỳnh nói: "Người châu Á không nên được coi là 'thiểu số' ở Hollywood. Tiếng nói của chúng tôi xứng đáng được lắng nghe. Sự khác biệt văn hóa chỉ làm chúng ta thêm yêu thế giới này".

Để có thành tựu, vị trí như hiện tại, Dương Tử Quỳnh trải qua gần 40 năm phấn đấu không ngừng nghỉ. Cô sinh ra trong gia đình người Hoa ở Malaysia, gia đình giàu có. Năm 21 tuổi, sau khi tốt nghiệp ngành Múa tại học viện ở Anh, Tử Quỳnh về Malaysia thi hoa hậu và đoạt giải cao nhất.

Vì vậy, khi Dương Tử Quỳnh gia nhập làng phim, chịu rèn giũa võ thuật cực khổ, nhiều người hỏi: "Giàu có, có nhan sắc, tại sao cô ấy lại bước vào con đường này?".

Dương Tử Quỳnh thuở đôi mươi. Ảnh: Sina

Trên trang 163, Dương Tử Quỳnh từng nói đến với võ thuật trước hết vì thích. Năm 1984, khi hợp tác Hồng Kim Bảo trong The Owl vs Bombo, nhìn các đồng nghiệp "xuất chiêu", Dương Tử Quỳnh thấy "võ cũng thú vị như nhảy múa", muốn thử sức. Từ phim Nữ cảnh sát hoàng gia năm 1985, người đẹp bắt đầu định hình hình tượng "đả nữ", rất hứng thú khi các chỉ đạo võ thuật cho cô cơ hội đấu võ. Dương Tử Quỳnh nói nhờ đóng phim, cô thực hiện được mơ ước làm nữ hiệp thời bé.

Thời bấy giờ, phim võ thuật, hành động Hong Kong làm mưa làm gió trên thế giới nhưng chủ yếu do diễn viên nam đóng chính, diễn viên nữ chỉ làm "bình hoa di động". Dương Tử Quỳnh không chấp nhận làm "bình hoa", dám lăn xả trên phim trường, nhờ vậy nổi bật trong số các sao nữ.

Dương Tử Quỳnh và Thành Long trong 'Câu chuyện cảnh sát' 3 Dương Tử Quỳnh (áo đen in hoa) và Thành Long trong "Câu chuyện cảnh sát 3". Video: Bilibili

Năm 1987, nhà sản xuất nói với Dương Tử Quỳnh cô chỉ mất hai tuần để quay Magnificent Warriors, nhưng ba tháng sau, nữ diễn viên vẫn chưa thể về nhà. Lý do là quá trình ghi hình, Tử Quỳnh bị thương khắp cơ thể. Tới lúc lên máy bay rời đoàn phim, cô như người bị liệt.

Hoa hậu không ít lần vào sinh ra tử trên phim trường. Năm 1992, cô đóng chính Câu chuyện cảnh sát 3 cùng Thành Long. Kịch bản yêu cầu Dương Tử Quỳnh lăn trên nóc xe tải, sau đó rơi xuống. Lúc đó, Thành Long lái xe con tới, Tử Quỳnh rơi xuống làm vỡ kính, được Thành Long đỡ. Khi đọc kịch bản, Dương Tử Quỳnh nghĩ: "Được rồi, mình chỉ cần lăn từ đầu tới cuối thôi mà".

Nhưng khi quay, đứng trên nóc xe tải, người đẹp hốt hoảng vì mọi thứ không như cô nghĩ. Xe lắc lư, cô cũng không đứng vững, mọi thứ quay cuồng. Khi rơi xuống xe con, do sự cố, Dương Tử Quỳnh trượt xuống đất, may mắn Thành Long kéo kịp áo nữ diễn viên. Cô nói: "Nếu không phải anh ấy đỡ kịp, đầu tôi đã đập xuống đất, không biết sống chết thế nào. Thành Long đã cứu mạng tôi", Dương Tử Quỳnh nhớ lại. Câu chuyện cảnh sát 3 trở thành tác phẩm biểu tượng của phim hành động Hong Kong.

Loạt cảnh hành động của Dương Tử Quỳnh Loạt cảnh hành động của Dương Tử Quỳnh. Video: Bilibili

Trong một phim khác, Dương Tử Quỳnh bám bên ngoài một chiếc xe ca, diễn cảnh chới với trong vụ tông xe liên hoàn. Cơ thể Dương Tử Quỳnh chấp chới, lúc bay lên, khi đập lại vào xe. Nhưng cô quyết không buông tay.

Người đẹp cho biết thập niên 1980, 1990, cô và đồng nghiệp thường không diễn thử cảnh hành động mà quay trực tiếp để không lãng phí thời gian. "Bây giờ tôi không dám diễn điên rồ như thế. Nhưng nghĩ lại, rất nhiều sự việc, ta không thử làm sao biết sẽ như thế nào?".

Thương tích từng khiến Dương Tử Quỳnh sợ hãi, muốn từ bỏ phim hành động nhưng tới khi vết thương lành lặn, người đẹp lại muốn chấp nhận thử thách. Cảm giác mãn nguyện bù đắp cho tất cả đau đớn thể xác diễn viên phải chịu. Cô nhớ mãi lời của đạo diễn Lý An: "Đau đớn chỉ là tạm thời, hình tượng trên phim là mãi mãi".

Dương Tử Quỳnh ở tuổi 60. Ảnh: Vogue

Trên Xinhua hồi tháng 5, Dương Tử Quỳnh nói ở tuổi 60, cô vẫn lăn xả trên phim trường nhưng theo cách khác. Ngoài võ thuật, cô muốn khán giả thấy những khả năng mới của bản thân. Năm nay, minh tinh nhận phản hồi tích cực của giới chuyên môn và khán giả với phim Everything Everywhere All at Once. Nghệ sĩ vào vai Evelyn Wang - người phụ nữ sống trong thế giới đa vũ trụ. Người đẹp cho thấy tài biến hóa khi ứng biến linh hoạt theo từng nhân vật ở mỗi thế giới khác nhau.

Tử Quỳnh từng nói về nhân vật của mình: "Evelyn Wang là người không dễ dàng bỏ cuộc. Tôi chính là người như thế. Bởi vì một khi bỏ cuộc, bạn đã thua hoàn toàn". Dương Tử Quỳnh tự nhận điểm nổi bật nhất ở cô là độc lập, không bao giờ đợi người khác mang hạnh phúc cho bản thân. Cô cho rằng bất luận công việc khó thể nào, khổ thế nào, mỗi người cần tự đạt được thành tựu cho mình. Niềm vui người khác mang lại chỉ tồn tại trong chốc lát, niềm vui thực sự tỏa ra từ con tim của mỗi người. Người đẹp nói: "Ai bắt phụ nữ phải yếu đuối? Tôi rất mãn nguyện với hình tượng người phụ nữ hành động của mình".

Nghinh Xuân