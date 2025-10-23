Đường phố, công viên ở Cần Thơ chìm dưới nước trong đỉnh lũ

Chính quyền đã xây tường chống ngập tại khu vực bến Ninh Kiều, song, nước vẫn theo hệ thống cống vào bên trong, tràn vào hàng loạt tuyến đường sau bến.

UBND phường Ninh Kiều đề xuất đầu tư gần 200 tỷ đồng cải tạo bến Ninh Kiều nhằm cải tạo nâng cao bến Ninh Kiều khoảng một mét để chống ngập, tạo cảnh quan đô thị, phục vụ phát triển du lịch...