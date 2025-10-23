Đường phố, công viên ở Cần Thơ chìm dưới nước trong đỉnh lũ

Công viên bến Ninh Kiều dài gần 800 m, rộng gần 22.000 m2 nằm cặp sông Cần Thơ bị ngập liên tục 3 ngày qua khi triều cường dâng cao, vượt 14-29 cm so báo động 3.
Sáng 23/10, nước ngập sâu tại bến Ninh Kiều, vắng du khách nên rất nhiều tàu du lịch phục vụ tham quan chợ nổi Cái Răng phải "nằm bờ".
Thời gian qua, Cần Thơ đã đầu tư hơn 9.200 tỷ đồng xây hệ thống kè, đê bao, cống và âu thuyền, bảo vệ 2.700 ha trung tâm cùng hơn 420.000 dân. Tuy nhiên, khu vực Bến Ninh Kiều chưa nằm trong phạm vi dự án nên thường xuyên ngập sâu khi triều cường dâng cao.
Chính quyền đã xây tường chống ngập tại khu vực bến Ninh Kiều, song, nước vẫn theo hệ thống cống vào bên trong, tràn vào hàng loạt tuyến đường sau bến.
UBND phường Ninh Kiều đề xuất đầu tư gần 200 tỷ đồng cải tạo bến Ninh Kiều nhằm cải tạo nâng cao bến Ninh Kiều khoảng một mét để chống ngập, tạo cảnh quan đô thị, phục vụ phát triển du lịch...
Khoảng 7 km quốc lộ 91 qua trung tâm Cần Thơ (đường Cách Mạng Tháng Tám, Lê Hồng Phong) bị ngập khi triều cường dâng cao, mưa to.
TP Cần Thơ vừa khởi công nâng cấp mở rộng tuyến đường này từ 12 lên 37 m, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.
Đường Bùi Hữu Nghĩa tại khu vực Chợ Bình Thủy sáng nay mênh mông nước, phương tiện đi lại khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Duyên bán rau trên đường Bùi Hữu Nghĩa cho biết 6 năm qua, khu vực này thường xuyên ngập nặng khi triều cường dâng cao từ tháng 8-10 âm lịch.
"Buôn bán ế ẩm, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn", bà Huyền nói và mong chính quyền sớm xây kè bảo vệ, nâng cấp cải tạo đường.
Dù xây tường chắn ngay cửa cao hơn một m nhưng nước vẫn rỉ, tràn vào nhà, anh Trần Phước Lộc, 32 tuổi, phải kê hết đồ đạc lên cao. "Mùa này, mỗi tháng tôi phải nghỉ làm gần hai tuần để ở nhà canh tát nước ra khi triều cường lên cao, tràn vào nhà", anh Lộc nói.
Một nhà dân trong hẻm trên đường Bùi Hữu Nghĩa phải nâng nền cao hơn một mét để chống ngập.
Theo Đài khí tượng thuỷ văn Cần Thơ, sáng 23/10, triều cường trên sông Hậu tại Cần Thơ đạt mức 2,23 m. Tối qua, mực triều lên 2,29 m, vượt 29 cm so báo động 3. Đây là đỉnh triều cường cao nhất từ đầu năm đến nay, vượt 2 cm so mốc lịch sử đợt triều cường giữa tháng 10/2022.
Một nhà dân trên đường Bùi Hữu Nghĩa làm rào chắn và bơm nước ra ngoài, chống ngập.
Triều cường vượt mức lịch sử do gió mùa đông bắc hoạt động mạnh xuống phía Nam, đẩy nước từ biển Đông vào các cửa sông kết hợp nước lũ còn nhiều trong sông rạch miền Tây. Ngoài ra, việc các đô thị bêtông hóa nhiều dẫn đến mức độ thấm nước mưa thấp; nhiều đê bao, hệ thống kè, cống khép kín khiến nước đổ dồn về các vùng trũng thấp...
Phụ huynh cõng con trên đường Lê Hồng Phong, Bùi Hữu Nghĩa để tới Trường tiểu học Bình Thuỷ, khuôn viên trường này cũng bị ngập 5-10 cm.
Ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Cần Thơ dự báo triều cường sẽ còn kéo dài trong 2-3 ngày tới và gây ngập diện rộng các khu vực trũng thấp, ven sông... "Từ nay đến cuối năm sẽ còn hai đợt triều cường vào rằm tháng 9 và đầu tháng 10 âm lịch. Tuy nhiên, nước sẽ không cao như đợt này", ông Đoàn nói.
Cần Thơ ngập sâu trong triều cường vượt đỉnh lịch sử. Video: An Bình
An Bình