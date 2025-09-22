Hơn 7.200 tỷ đồng mở rộng quốc lộ qua Cần Thơ gấp ba lần

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp TP Cần Thơ làm chủ đầu tư. Điểm đầu tại nút giao Cách Mạng Tháng Tám - Hùng Vương - Trần Phú - Nguyễn Trãi (quận Ninh Kiều cũ), điểm cuối kết nối đoạn quốc lộ 91 đang khai thác ở phường Thới An Đông.
Theo thiết kế, tuyến rộng 37 m, gồm 6 làn xe, dải phân cách 4 m, vỉa hè mỗi bên 5 m. Trên tuyến có cầu bắc qua sông Bình Thủy dài 145 m, đường dẫn 456 m, kết cấu bêtông cốt thép. Các hạng mục khác gồm thoát nước mưa, cây xanh, chiếu sáng, an toàn giao thông.
Công trình có diện tích quy hoạch hơn 27 ha, trong đó 7 ha phải giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng 1.100 hộ dân và tổ chức; nhu cầu tái định cư khoảng 300 nền. Dự án dự kiến hoàn thành năm 2027.
Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết đây là tuyến huyết mạch, cửa ngõ chiến lược của thành phố, được cử tri quan tâm. Ông yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu huy động nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn.
Quốc lộ 91 dài 142 km, nối Cần Thơ đến cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang), đi qua nhiều khu công nghiệp, cảng dọc sông Hậu, đóng vai trò kết nối quốc lộ 1, 91B, 80 với cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.
An Bình