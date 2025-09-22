Hơn 7.200 tỷ đồng mở rộng quốc lộ qua Cần Thơ gấp ba lần

Đoạn quốc lộ 91 dài 7 km qua trung tâm thành phố Cần Thơ được mở rộng từ 12 m lên 37 m, 6 làn xe, vốn đầu tư 7.238 tỷ đồng, khởi công ngày 22/9.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp TP Cần Thơ làm chủ đầu tư. Điểm đầu tại nút giao Cách Mạng Tháng Tám - Hùng Vương - Trần Phú - Nguyễn Trãi (quận Ninh Kiều cũ), điểm cuối kết nối đoạn quốc lộ 91 đang khai thác ở phường Thới An Đông.

Điểm đầu quốc lộ 91 (đường Cách Mạng Tháng Tám) tại nút giao với đường Hùng Vương - Trần Phú - Nguyễn Trãi, ở trung tâm TP Cần Thơ. Ảnh: An Bình

Theo thiết kế, tuyến rộng 37 m, gồm 6 làn xe, dải phân cách 4 m, vỉa hè mỗi bên 5 m. Trên tuyến có cầu bắc qua sông Bình Thủy dài 145 m, đường dẫn 456 m, kết cấu bêtông cốt thép. Các hạng mục khác gồm thoát nước mưa, cây xanh, chiếu sáng, an toàn giao thông.

Công trình có diện tích quy hoạch hơn 27 ha, trong đó 7 ha phải giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng 1.100 hộ dân và tổ chức; nhu cầu tái định cư khoảng 300 nền. Dự án dự kiến hoàn thành năm 2027.

Đoạn quốc lộ 91 qua trung tâm Cần Thơ nhỏ hẹp, xuống cấp, thường xuyên bị ngập sâu khi mưa to, triều cường. Ảnh: Trung Nguyễn

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết đây là tuyến huyết mạch, cửa ngõ chiến lược của thành phố, được cử tri quan tâm. Ông yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu huy động nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn.

Quốc lộ 91 dài 142 km, nối Cần Thơ đến cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang), đi qua nhiều khu công nghiệp, cảng dọc sông Hậu, đóng vai trò kết nối quốc lộ 1, 91B, 80 với cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.

Hướng tuyến quốc lộ 91 dài hơn 140 km và đoạn qua Cần Thơ được mở rộng. Đồ họa: Đăng Hiếu

An Bình