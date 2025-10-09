Đề xuất gần 200 tỷ đồng chống ngập bến Ninh Kiều

Cần ThơUBND phường Ninh Kiều ngày 8/10 đề xuất đầu tư 192,5 tỷ đồng cải tạo công viên bến Ninh Kiều gần 22.000 m2 nhằm chống ngập, chỉnh trang hạ tầng, phát triển du lịch sông nước.

Bến Ninh Kiều là không gian công cộng trung tâm của thành phố, nằm bên sông Cần Thơ, kết nối sông Hậu, phố đi bộ, chợ cổ, chợ đêm, bảo tàng và hệ thống bến tàu du lịch. Khu vực dài gần 800 m, có 6 bến tàu, nhà tròn, nhà vuông, bãi xe và nhà vệ sinh công cộng. Tuy nhiên, các hạng mục này được xây dựng hơn 15 năm trước, nay xuống cấp, không còn đáp ứng nhu cầu khai thác du lịch và sinh hoạt của người dân.

Bến Ninh Kiều ở TP Cần Thơ. Ảnh: An Bình

Vào mùa lũ kết hợp triều cường (từ tháng 9 đến 11), nước sông Hậu và sông Cần Thơ tràn vào gây ngập công viên và các tuyến đường bên trong từ 0,3 đến 0,5 m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện và nguy hiểm cho du khách.

Dự án cải tạo công viên và kè Ninh Kiều được lập theo hướng hiện đại, bền vững, kiến nghị đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Ba nhóm hạng mục chính gồm: nâng cao nền chống ngập, lát đá, trồng cây xanh, lắp hệ thống chiếu sáng thông minh, xây thêm nhà vệ sinh và bãi xe; xây kè bêtông cốt thép dài 787 m dọc sông để chống sạt lở, đồng bộ hệ thống thoát nước; xây mới các cầu tàu du lịch nhằm phát huy thế mạnh dịch vụ đường thủy.

Chính quyền địa phương dùng bao cát chắn nước triều cường tràn vào bến Ninh Kiều. Ảnh: An Bình

Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho rằng việc đầu tư cải tạo Bến Ninh Kiều là cần thiết, giúp phát huy giá trị cảnh quan sông nước và khai thác tốt hơn mặt tiền sông của thành phố.

Thời gian qua, Cần Thơ đã đầu tư hơn 9.200 tỷ đồng xây hệ thống kè, đê bao, cống và âu thuyền, bảo vệ 2.700 ha trung tâm cùng hơn 420.000 dân. Tuy nhiên, khu vực Bến Ninh Kiều chưa nằm trong phạm vi dự án nên thường xuyên ngập sâu khi triều cường dâng cao.

An Bình