Đường nối Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ có hầm ngầm vượt biển

Đường nối Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ có đoạn trên biển đi bằng cầu, khu vực thông thuyền xây dựng hầm ngầm, áp dụng công nghệ tương tự hầm Thủ Thiêm.

Chủ trương điều chỉnh quy hoạch Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo phương thức PPP (Hợp đồng BT) được Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM thống nhất tại Hội nghị lần thứ 3, sáng 7/1.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, sau sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính, việc đi lại từ trung tâm TP HCM đến khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu hiện chủ yếu phụ thuộc tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây qua Đồng Nai. Tuyến này thường xuyên ùn tắc, quãng đường dài và khó chủ động thời gian di chuyển.

Bí thư Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị, sáng 7/11. Ảnh: An Phương

Từ thực tế đó, thành phố đặt vấn đề nghiên cứu một tuyến kết nối trực tiếp giữa TP HCM và Vũng Tàu. Phương án đi đường bộ từ khu vực Nhà Bè được đánh giá gặp nhiều khó khăn do vướng quy hoạch, giải phóng mặt bằng và không phù hợp định hướng phát triển không gian đô thị biển của TP HCM, đặc biệt tại khu vực Cần Giờ.

Theo ông Quang, khoảng cách từ Cần Giờ đến khu vực Bãi Trước, Bãi Sau (TP Vũng Tàu) chỉ khoảng 13-14 km. Trên cơ sở này, lãnh đạo TP HCM đã trao đổi với các nhà đầu tư chiến lược và nhận được sự đồng thuận về phương án xây dựng tuyến đường vượt biển quy mô 6 làn xe, xuất phát từ khu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Phương án sơ bộ gồm hai hợp phần: đoạn trên biển đi bằng cầu, khu vực thông thuyền xây dựng hầm ngầm dưới đáy biển, áp dụng công nghệ tương tự hầm Thủ Thiêm. Dự án sẽ hình thành hai đảo nhân tạo hai bên khu vực thông thuyền nhằm thuận lợi cho thi công, thay cho phương án làm cầu cao khoảng 60 m.

Phương án thiết kế đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu với phần hầm ngầm tương tự hầm Thủ Thiêm. Ảnh: Sở Xây dựng TP HCM

Theo ước tính ban đầu của nhà đầu tư, thời gian thi công dự án khoảng 3 năm. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển bằng ôtô từ trung tâm TP HCM đến Vũng Tàu dự kiến rút ngắn còn khoảng một giờ.

Song song dự án đường vượt biển, TP HCM sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng khu vực Cần Giờ, gồm mở rộng đường Rừng Sác, xây dựng cầu Cần Giờ mới và hoàn thiện các tuyến kết nối liên quan.

Trước đó, Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Công Vinh trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án theo hình thức PPP. Theo ông Vinh, trong bối cảnh không gian phát triển của TP HCM được mở rộng sau sáp nhập, yêu cầu tăng cường kết nối nội vùng, liên vùng, đặc biệt là kết nối không gian kinh tế biển, trở nên cấp thiết.

Vị trí đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu theo đề xuất. Đồ họa: Tâm Thảo

Khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu có tiềm năng lớn về kinh tế biển, du lịch, logistics và công nghiệp cảng biển nhưng hiện chưa có tuyến đường bộ kết nối trực tiếp, việc đi lại chủ yếu dựa vào các tuyến vòng xa hoặc giao thông thủy.

Trước đó, Tập đoàn Vingroup đã đề xuất dự án tuyến vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu dài hơn 14 km, gồm cầu, hầm và đường dẫn, tổng vốn đầu tư hơn 104.000 tỷ đồng. Tuyến bắt đầu từ đường Biển Đông 2 (khu đô thị lấn biển Cần Giờ), kết nối đường Mai Sao - Bến Đình, giao đường 30/4 tại Vũng Tàu.

Toàn tuyến có khoảng 3,1 km hầm, gần 8 km cầu và khoảng 3 km đường dẫn, đi hướng Đông Nam, vượt vịnh Ghềnh Rái. Dự án cần khoảng 137,5 ha đất; nhà đầu tư bố trí toàn bộ vốn, Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất theo hình thức BT.

Lê Tuyết