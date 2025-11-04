Đường giảm ùn tắc cho nút giao lớn nhất TP HCM sắp thông xe

Sau hơn một năm thi công, 660 m đường Liên Phường, tổng vốn đầu tư khoảng 260 tỷ đồng, ở phường Bình Trưng (TP Thủ Đức cũ) đã hoàn thiện, dự kiến thông xe ngày 8/11. Hạng mục chính là cầu bắc qua rạch Mương Kinh, giúp tuyến đường thông suốt, với tổng vốn đầu tư khoảng 260 tỷ đồng.

Đường Liên Phường dài 6,7 km, nối Nguyễn Duy Trinh với nút giao Cát Lái, được mở rộng 4-6 làn xe. Tuyến này giúp giảm tải cho nút giao An Phú cách đó hơn 5 km, rút ngắn thời gian xe từ cao tốc Long Thành về đại lộ Võ Nguyên Giáp và trung tâm TP HCM.