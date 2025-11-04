Đường giảm ùn tắc cho nút giao lớn nhất TP HCM sắp thông xe

Sau hơn một năm thi công, 660 m đường Liên Phường, tổng vốn đầu tư khoảng 260 tỷ đồng, ở phường Bình Trưng (TP Thủ Đức cũ) đã hoàn thiện, dự kiến thông xe ngày 8/11. Hạng mục chính là cầu bắc qua rạch Mương Kinh, giúp tuyến đường thông suốt, với tổng vốn đầu tư khoảng 260 tỷ đồng.
Đường Liên Phường dài 6,7 km, nối Nguyễn Duy Trinh với nút giao Cát Lái, được mở rộng 4-6 làn xe. Tuyến này giúp giảm tải cho nút giao An Phú cách đó hơn 5 km, rút ngắn thời gian xe từ cao tốc Long Thành về đại lộ Võ Nguyên Giáp và trung tâm TP HCM.
Trong đó phần sắp thông xe có điểm đầu giao với khu đô thị The Global City và điểm cuối kết nối đoạn ra đại lộ Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp. Trước đó trục đường Liên Phường qua khu vực này đã được mở rộng nhưng chưa thể kết nối do thiếu cầu.
Cầu Liên Phường có tải trọng thiết kế trục đơn khoảng 10 tấn với 6 làn xe. Công trình đã hoàn thành các hạng mục cơ bản, thảm nhựa, kẻ vạch, lan can, chiếu sáng trước ngày thông xe.
Các lối ra vào đường đoạn kết nối với đại lộ Mai Chí Thọ đã thi công xong. Công nhân cùng nhiều máy móc hoàn thiện đoạn đường dẫn dưới chân cầu.
Đường mở rộng được trồng cây xanh, vỉa hè hai bên được chỉnh trang tạo cảnh quan.
Dự án hoàn thành giúp người dân có thêm tuyến đường vào thành phố từ cao tốc Long Thành - Dầu Giây, các trục đường Võ Chí Công, Đỗ Xuân Hợp, Võ Nguyên Giáp và nút giao Cát Lái cũng được kết nối liên thông.
Hướng tuyến đường Liên Phường. Đồ hoạ: Khánh Hoàng
Quỳnh Trần