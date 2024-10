Khởi công đường nối The Global City vào đại lộ Mai Chí Thọ

TP HCMMasterise Home khởi công đường Liên Phường, gồm đường dẫn và cầu bắc qua Rạch Mương Kinh, dài 660 m, rộng 60 m, kết nối trực tiếp vào đại lộ Mai Chí Thọ, sáng 10/10.

Dự án có điểm đầu giao với tuyến đường hiện hữu trong The Global City. Điểm cuối đấu nối vào đường Liên Phường sẵn có, đã kết nối với Mai Chí Thọ. Tải trọng thiết kế trục đơn 10 tấn, vận tốc thiết kế 60 km/h. Công trình dự kiến sẽ hoàn thiện và thông xe kỹ thuật vào đầu năm 2025.

Sự kiện đánh dấu bước tiến trong việc nối liền đường Liên Phường đến Mai Chí Thọ và đại lộ Võ Nguyên Giáp, mở ra kết nối liền mạch, từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông khu Đông TP HCM.

Đại diện các đơn vị tại lễ khởi công, sáng 10/10. Ảnh: Quỳnh Trần

Đường Liên Phường là một trong những tuyến giao thông huyết mạch ở TP Thủ Đức, giúp người dân lưu thông theo trục thẳng từ khu vực phường An Phú đến các phường Phước Long B, Phú Hữu, Long Trường, Trường Thạnh và ngược lại. Trong đó, đoạn Liên Phường xuyên tâm dự án The Global City hiện đã hoàn thiện với 6 làn xe theo quy chuẩn. Khi đoạn đường mới hoàn thành, đấu nối vào đường hiện hữu sẽ trực tiếp kết nối khu Thảo Điền và các khu vực lân cận đến The Global City.

Nhà phát triển Masterise Homes kỳ vọng trục đường hỗ trợ gia tăng tính thương mại, kinh tế cho khu đô thị và các khu vực xung quanh. Tuyến cũng đáp ứng nhu cầu di chuyển thuận tiện hơn thay vì phải đi theo đường dẫn cao tốc và hòa cùng các tuyến đường nhánh có lưu lượng giao thông đông đúc như hiện tại.

Ông Võ Trí Anh, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối thiết kế Masterise Homes, nhấn mạnh công trình mới khởi công có ý nghĩa quan trọng trong phát triển The Global City. Với quy mô 117,4 ha tọa lạc tại phường An Phú, dự án đặt tầm nhìn trở thành khu đô thị biểu tượng, trung tâm mới của TP HCM, quy tụ đa dạng tiện ích vui chơi - giải trí - mua sắm, kết hợp nhà ở. Khu đô thị có các loại hình nhà ở cao tầng, thấp tầng, biệt thự nằm đan xen giữa các khu trường học, y tế và hành chính, trung tâm thương mại và nhiều tiện ích khác. Công ty kiến trúc hàng đầu thế giới đến từ Anh là Foster+Partners là đối tác tư vấn thiết kế, quy hoạch.

"Thông qua phát triển hạ tầng, chúng tôi mong muốn thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như diện mạo của khu vực phường An Phú nói riêng, khu Đông và Thành phố Thủ Đức nói chung", ông Trí Anh khẳng định.

Công trường đường mới, nối vào đoạn hiện hữu qua The Global City. Ảnh: Quỳnh Trần

The Global City nằm trong số ít những đại đô thị quy mô hơn 100 ha có kết nối giao thông thuận tiện đến nhiều khu vực. Một mặt của dự án là Đỗ Xuân Hợp - con đường huyết mạch kết nối từ Võ Nguyên Giáp đến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Dây. Một mặt là tuyến cao tốc và song hành. Còn lại là Rạch Chiếc.

Giữa tháng 7, TP HCM lên kế hoạch chi 870 tỷ đồng để mở rộng Đỗ Xuân Hợp, xóa nút thắt cổ chai khi di chuyển đến cao tốc. Trong tương lai, dự án cũng thừa hưởng nhiều lợi thế khi gần Vành đai 3, Vành đai 4.

Đoạn đường Liên Phường trong dự án The Global City đã hoàn thiện. Ảnh: Masterise Homes

Hiện The Global City đã hoàn thiện giai đoạn một với phân khu Soho - khu nhà phố thương mại, thu hút đông đảo cư dân đến sinh sống cùng hàng loạt thương hiệu hoạt động kinh doanh bao gồm F&B, giáo dục, dịch vụ, làm đẹp, mua sắm...

Khu nhà phố với vị trí mặt tiền Đỗ Xuân Hợp tiếp cận với lượng lớn khách hàng tiềm năng mỗi ngày. Các tổ hợp thể thao, giải trí khác như City Park, Học viện và câu lạc bộ Golf GGAC, cùng không gian rộng lớn của khu nhạc nước ngoài trời biến The Global City trở thành điểm đến thường xuyên của đa dạng sự kiện kinh tế, giải trí, thể thao, trải nghiệm... thu hút hàng triệu lượt khách, người dân tham gia.

Một tuyến phố trong khu Soho đã đi vào hoạt động kinh doanh. Ảnh: Masterise Homes

Trong thời gian tiếp theo, bên cạnh việc xây dựng đoạn đường Liên Phường, Masterise Homes tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan, phát triển tiện ích nội khu như kênh đào nhạc nước, trung tâm thương mại, trường học, đồng thời sẽ ra mắt phân khu mới.

Hoài Phương