Cảnh ngổn ngang ở dự án nút giao lớn nhất TP HCM trễ tiến độ

Ngày 21/8, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được giao giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ và phải hoàn thành phải hoàn thành toàn bộ dự án nút giao An Phú trước 31/12/2025.
Tính đến cuối tháng 7, tiến độ dự án mới đạt khoảng 70%. Trước tình hình này, chủ đầu tư buộc phải báo cáo lùi thời hạn hoàn thành đến tháng 12/2026, chậm hơn một năm so với kế hoạch được thành phố phê duyệt.
Đây là dự án nút giao lớn nhất thành phố thời điểm hiện tại với quy mô ba tầng. Công trình tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng được khởi công 12/2022, dự kiến hoàn thành tháng 4/2025, được kỳ vọng giảm ùn tắc ở cửa ngõ phía Đông thành phố, kết nối từ TP HCM đi Đồng Nai, trong đó có sân bay Long Thành.
Ngày 23/8, tại công trường ngổn ngang nhiều hạng mục như cầu vượt, hầm chui, đường dẫn... đều chưa thành hình, dù theo tiến độ phải hoàn thành cuối năm nay.
Theo phương án thiết kế, tại giao lộ đường Lương Định Của - Mai Chí Thọ và cao tốc Long Thành xây dựng hầm chui hai chiều nối cao tốc với đường Mai Chí Thọ. Trên cao, hai cầu vượt được xây dựng, gồm: một cầu dạng chữ Y nối đường Mai Chí Thọ (phía xa lộ Hà Nội) và Lương Định Của qua đường dẫn cao tốc; một cầu vượt rẽ phải từ đường dẫn cao tốc qua Mai Chí Thọ.
Tiếp nối hầm đang thi công dở là một hầm chui khác trên giao lộ đường Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ đã thông xe cuối tháng 6. Hầm dài hơn 450 m, rộng 20 m, 4 làn xe, tổng chi chi phí khoảng 342 tỷ đồng. Trước đó, hầm dự kiến hoàn thành tháng 9/2024 nhưng việc hoàn thiện trạm bơm chậm tiến độ, phải lùi thời gian khai thác.
Ở trên nóc hầm này theo thiết kế sẽ có hai cầu vượt để kết nối các tuyến đường này với nhau. Hạng mục này vẫn còn dang dở, mới thi công các kết cấu sắt thép, bên dưới máy móc ngổn ngang.
Cầu vượt ở giao lộ đường Lương Định Của - Mai Chí Thọ và cao tốc Long Thành cũng đang thi công nhánh đầu tiên. Nhánh này cho xe rẽ phải từ đường dẫn cao tốc qua Mai Chí Thọ.
Việc thi công nhánh cầu vượt khiến lòng đường bị thu hẹp nên xe qua đoạn này thường xuyên bị ùn tắc. Trong đó kẹt xe nặng nhất ở đường dẫn vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây (góc phải).
Trong khi đó, cầu vượt dạng chữ Y nối đường Mai Chí Thọ và Lương Định Của qua đường dẫn cao tốc mới chỉ thi công được một số trụ cầu. Công trường hạng mục này nhiều đoạn không được rào chắn kỹ càng.
Trên công trường, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị tất bật thi công nhiều hạng mục của dự án.
Dự án nút giao An Phú có khoảng 24 gói thầu bao gồm xây lắp, tư vấn, giám sát, bảo hiểm, di dời hạ tầng, cây xanh... Trong đó riêng hạng mục xây lắp có hơn 10 gói thầu chính với 20 nhà thầu tham gia. Nhiều hạng mục khác như tháp trung tâm, cây xanh, chiếu sáng vẫn chưa khởi công, đang dừng ở bước thiết kế kỹ thuật.
Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu giám đốc Ban Giao thông siết chặt quản lý hợp đồng, áp dụng các chế tài theo hợp đồng đối với nhà thầu yếu kém. Bao gồm điều chuyển khối lượng, thay thế nhân sự, đánh giá năng lực, cập nhật thông tin lên hệ thống đấu thầu quốc gia, chấm dứt hợp đồng, thu hồi tạm ứng.
Nút giao An Phú là công trình trọng điểm được triển khai để giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm tại cửa ngõ phía đông. Dự án hoàn thành giúp giảm ùn tắc và tăng khả năng khai thác tuyến cao tốc khi sân bay Long Thành được xây dựng.
Dự án cũng là bước đầu giúp nơi này thành một trong đầu mối giao thông lớn nhất TP HCM với nhiều công trình lớn với nhiều loại hình như: đường Lương Định Của, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, Vành đai 3, đường sắt nhẹ TP HCM - Nha Trang, TP HCM - Long Thành trên cao..
Vị trí nút giao An Phú. Đồ họa: Khánh Hoàng
