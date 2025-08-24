Cảnh ngổn ngang ở dự án nút giao lớn nhất TP HCM trễ tiến độ

Ngày 21/8, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được giao giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ và phải hoàn thành phải hoàn thành toàn bộ dự án nút giao An Phú trước 31/12/2025.

Tính đến cuối tháng 7, tiến độ dự án mới đạt khoảng 70%. Trước tình hình này, chủ đầu tư buộc phải báo cáo lùi thời hạn hoàn thành đến tháng 12/2026, chậm hơn một năm so với kế hoạch được thành phố phê duyệt.

Đây là dự án nút giao lớn nhất thành phố thời điểm hiện tại với quy mô ba tầng. Công trình tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng được khởi công 12/2022, dự kiến hoàn thành tháng 4/2025, được kỳ vọng giảm ùn tắc ở cửa ngõ phía Đông thành phố, kết nối từ TP HCM đi Đồng Nai, trong đó có sân bay Long Thành.