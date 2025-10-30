Dùng ròng rọc, drone tiếp tế cho người dân bị cô lập

Bộ đội, công an và các nhóm tình nguyện sử dụng ròng rọc vắt qua hai bờ suối, hay drone bay qua vùng ngập để vận chuyển lương thực cho người dân.

Từ đêm 25/10 đến nay, thượng nguồn mưa lớn, tuyến đường bộ vào thôn Ta Lo A Hố, xã A Lưới, TP Huế, bị sạt lở khi lũ cuồn cuộn đổ về. Nhiều gia đình bị cô lập, thiếu lương thực.

Ngày 29/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân ở xã A Lưới tổ chức vận chuyển lương thực tiếp tế cho 26 hộ dân với 107 nhân khẩu ở thôn Ta Lo A Hố. Bị ngăn cách bởi dòng suối chảy xiết, bộ đội dùng ròng rọc vắt ngang suối, sau đó lần lượt chuyển 200 kg gạo, 10 thùng mì tôm, 3 thùng sữa.

Dùng ròng rọc tiếp tế lương thực cho dân bị cô lập Bộ đội biên phòng dùng ròng rọc tiếp tế người dân thôn Ta Lo A Hố. Video: Nguyễn Dực

Cùng ngày, Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt tổ chức tiếp tế lương thực cho gia đình anh A Viết Đơi ở thôn A Roàng 2, xã A Lưới 4 bị cô lập dài ngày. Do nhà anh Đơi bị ngăn cách bởi con suối chảy xiết, bộ đội đã dùng ròng rọc chuyển 20 kg gạo, 3 thùng mì tôm và một số nhu yếu phẩm cho gia đình.

Ở vùng đồng bằng ngập sâu, công an và bộ đội cùng chính quyền TP Huế đang tổ chức cứu hộ, tiếp tế lương thực cho người dân bằng thuyền, canô.

Tại Đà Nẵng, mưa lớn kéo dài từ tối 28 đến sáng 29/10 khiến nước sông Trường và sông Nước Oa dâng cao, chia cắt nhiều khu dân cư tại các xã Trà My và Trà Tân. Nhiều tuyến đường ngập sâu, đặc biệt thôn Tân Hiệp với 8 hộ, hơn 40 người bị cô lập nhiều giờ do không kịp sơ tán.

Trước tình huống lũ dâng cao, nhiều cây cối, rác trôi mạnh, xuồng máy và xuồng nhôm không thể tiếp cận an toàn, trung tá Phạm Văn Hậu, Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My, đã đề xuất sử dụng máy bay không người lái (drone) để vận chuyển hàng cứu trợ vào khu vực bị chia cắt.

Giải pháp này được triển khai với sự hỗ trợ của doanh nghiệp, giúp chuyển hơn 30 thùng mì tôm, lương khô, nước uống hỗ trợ người dân.

Quân khu 5 dùng drone tiếp tế lương thực cho dân bị cô lập. Ảnh: Quân khu 5

Tại xã Hà Nha, do mưa lũ cô lập, nước sông chảy xiết, các phương tiện đường thủy gặp khó khăn khi vào tiếp tế, tình nguyện viên đã dùng drone đưa hộp cơm, nước uống, nhu yếu phẩm vào vùng lũ. Mỗi drone được cột dây dài để kéo hàng lên, đến khu vực có dân sẽ hạ thấp để người dân tháo dây lấy nhu yếu phẩm.

Nhiều tình nguyện viên có thiết bị và kinh nghiệm bay drone tại TP Đà Nẵng đã lập các hội nhóm để kết nối, lên kế hoạch bay tiếp tế lương thực cho người dân vùng cô lập. Tuy nhiên, địa bàn mưa lớn, thiết bị bay không người lái chưa thể cất cánh. Ngày mai, việc cứu trợ bằng drone sẽ tiếp tục.

Hiện lũ các sông ở Huế và Đà Nẵng lên trở lại. Nhiều vùng hạ du sông Hương, sông Bồ ở TP Huế, vùng hạ du sông Vu Gia ở TP Đà Nẵng vẫn ngập sâu 1-2 m. Mưa lũ làm 11 người chết, 8 người mất tích ở Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Võ Thạnh - Nguyễn Đông