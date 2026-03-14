Dùng kim chích nốt sùi mào gà có nhanh khỏi bệnh?

Tôi vừa được chẩn đoán mắc sùi mào gà ở vùng kín, dùng kim may đồ chích bể nốt sùi có giúp bệnh nhanh khỏi hơn? (Kim Anh, 23 tuổi, Vĩnh Long)

Sùi mào gà do virus HPV gây ra, tạo các nốt sùi ở vùng sinh dục, miệng, lưỡi, môi, mắt... Tổn thương có thể vỡ, chảy dịch hoặc máu khi va chạm, ma sát mạnh.

Việc dùng kim tự chích bể nốt sùi không giúp bệnh nhanh khỏi, ngược lại còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, chảy máu, tổn thương lan rộng và khiến virus phát tán sang vị trí khác. Tự xử lý sai cách cũng có thể khiến bệnh khó điều trị hơn, tốn kém và dễ tái phát.

Hiện điều trị sùi mào gà tùy thuộc vị trí, số lượng tổn thương, có thể gồm dùng thuốc, đốt điện hoặc phẫu thuật. Tuy nhiên, các phương pháp này chủ yếu loại bỏ tổn thương và giảm triệu chứng, chưa thể loại bỏ hoàn toàn HPV khỏi cơ thể.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh phẫu thuật cắt bỏ nốt sùi cho một người mắc bệnh ở vị trí họng. Ảnh: Bệnh viện đa khoa Tâm Anh

Bạn nên khám và điều trị tại cơ sở y tế uy tín, tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, giữ vệ sinh vùng tổn thương và tái khám đúng hẹn. Đồng thời cần kiêng quan hệ tình dục trong thời gian điều trị để tránh lây nhiễm cho người khác và làm tổn thương nặng hơn. Ngoài ra, nên ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, hạn chế căng thẳng, thức khuya và rượu bia để hỗ trợ hệ miễn dịch.

Sùi mào gà lây chủ yếu qua quan hệ tình dục và tiếp xúc da kề da. Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, nên nhiều người không có triệu chứng rõ ràng nhưng vẫn có thể lây cho bạn tình. Vì vậy, để phòng bệnh, mọi người nên quan hệ an toàn, khám sức khỏe định kỳ và tiêm vaccine HPV theo chỉ định.

Hiện Việt Nam lưu hành hai loại vaccine HPV là Gardasil và Gardasil 9. Trong đó, vaccine Gardasil tiêm cho nữ từ 9-26 tuổi, còn vaccine Gardasil 9 tiêm cho cả nam và nữ từ 9-45 tuổi. Vaccine không chỉ giúp phòng sùi mào gà mà còn giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư liên quan HPV như ung thư cổ tử cung, ung thư vòm họng, ung hậu môn... Ngay cả người từng nhiễm một hoặc nhiều type HPV vẫn có thể được bác sĩ tư vấn tiêm vaccine để phòng thêm các type chưa mắc và tránh tái nhiễm type đã mắc.

BS.CKI Nguyễn Lê Nga

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC