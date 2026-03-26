Dựng gần 6 km tường chống ồn dọc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Gần 6 km tường chống ồn được lắp dọc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, chủ yếu qua khu dân cư và cơ sở tôn giáo, góp phần giảm tiếng ồn, bụi trước khi tuyến khai thác.

Đây là hạng mục phụ trợ giảm tác động môi trường, vừa được các nhà thầu hoàn thiện trước thời điểm thông xe. Dự kiến cuối tháng 3, khoảng 37 km trong tổng chiều dài gần 54 km toàn tuyến sẽ được khai thác, trước khi hoàn thành toàn bộ vào quý II.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được chia thành ba dự án thành phần. Trong đó, hai dự án thành phần 1 và 2 đi qua Đồng Nai, lần lượt do địa phương và Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 3 nằm trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) do tỉnh triển khai.

Tường chống ồn được lắp đặt đoạn qua nút giao Hội Bài - Châu Pha (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) thuộc dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Hạ Giang

Ở dự án thành phần 1, khoảng 4,7 km tường chống ồn đã được lắp đặt - dài nhất toàn tuyến do khu vực tập trung nhiều khu dân cư và cơ sở tôn giáo gần cao tốc. Tường cao 4,05 m tính từ mặt đường, gồm phần tấm chống ồn cao 3,05 m đặt trên bệ bêtông cốt thép cao 1 m, sử dụng vật liệu hấp thụ âm, chịu được điều kiện thời tiết.

Tại dự án thành phần 2, khoảng 600 m tường chống ồn được bố trí ở khu vực dân cư và chùa Long Phước Thọ, với thiết kế tương tự. Đoạn thuộc dự án thành phần 3 qua Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cũng đã lắp đặt khoảng 500 m tại nút giao Hội Bài - Châu Pha. Đến nay, toàn bộ hạng mục đã hoàn thành.

Một đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã hoàn thiện, sẵn sàng thông xe. Ảnh: Trường Hà

Việc bố trí tường chống ồn tuân theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, trong đó quy định ngưỡng tối đa theo từng khu vực. Các vị trí nhạy cảm như cơ sở y tế, trường học, nhà trẻ, cơ sở tôn giáo có yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt hơn khu dân cư thông thường.

Trước đó, hạng mục này đã được triển khai tại nhiều dự án giao thông lớn như Vành đai 3 Hà Nội, cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng. Ngoài giảm tiếng ồn, tường còn giúp chắn gió, hạn chế bụi, tăng độ tập trung cho tài xế, góp phần đảm bảo an toàn giao thông.

Tại phía Nam, nhiều đoạn thuộc dự án Vành đai 3 TP HCM cũng đã lắp đặt tường chống ồn. Các dự án chuẩn bị triển khai theo hình thức BOT như nâng cấp quốc lộ 13, đường trục Bắc - Nam cũng dự kiến áp dụng hạng mục này tại các khu vực đông dân cư, trường học, bệnh viện.

Hướng tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đồ họa: Hoàng Thanh

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, điểm đầu kết nối tuyến tránh quốc lộ 1 tại Biên Hòa, điểm cuối giao quốc lộ 56 tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Giai đoạn một, tuyến có quy mô 4-6 làn xe, hai làn khẩn cấp, tổng vốn hơn 17.800 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, tuyến sẽ kết nối với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành, tăng liên kết sân bay Long Thành, rút thời gian di chuyển từ TP HCM đến Vũng Tàu từ khoảng 120 phút xuống còn 70 phút.

Giang Anh