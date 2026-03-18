Khai thác 37 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước 31/3

Bộ Xây dựng chấp thuận khai thác đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài hơn 37 km, từ nút giao Long Thành đến Vũng Tàu, yêu cầu hoàn tất các thủ tục trước ngày 31/3.

Nội dung được nêu trong văn bản Bộ Xây dựng vừa gửi các đơn vị, địa phương liên quan về chỉ đạo triển khai dự án. Trong đó, UBND TP HCM và Ban Quản lý dự án 85 có trách nhiệm chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các gói thầu thuộc đoạn tuyến từ nút giao Long Thành đến Vũng Tàu.

Các đơn vị đồng thời phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Cục CSGT và cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, phương án tổ chức giao thông; báo cáo Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng để đưa tuyến chính các dự án thành phần 2 và 3 vào khai thác trước hạn.

Với dự án thành phần 1 dài hơn 16 km, Bộ Xây dựng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo nhà thầu lập kế hoạch thi công chi tiết, huy động đầy đủ máy móc, vật tư, tài chính để hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý II.

Riêng hạng mục nút giao Long Thành, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được giao hoàn tất thủ tục đưa vào khai thác tuyến kết nối T2, gồm hai nhánh rẽ và đoạn song hành từ nút giao Long Thành đến nút giao sân bay Long Thành, đồng bộ với dự án thành phần 2.

ACV cũng phối hợp Ban Quản lý dự án 85 điều chỉnh vị trí, phạm vi lắp đặt hàng rào cao tốc phù hợp hiện trạng, đảm bảo an toàn khai thác và hoàn thành trước ngày 30/3.

Bộ Xây dựng đồng thời yêu cầu các ban quản lý dự án nhanh chóng hoàn thiện thủ tục triển khai hệ thống giao thông thông minh, trạm thu phí và công trình kiểm soát tải trọng xe, đảm bảo đồng bộ, không ảnh hưởng việc khai thác.

Theo phương án đề xuất, xe chở người dưới 24 chỗ ngồi vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hai chiều, từ nút giao Long Thành (dự án thành phần 2) đến nút giao quốc lộ 56 (dự án thành phần 3) và ngược lại.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, quy mô 4-6 làn xe, tổng vốn đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM đến Vũng Tàu từ khoảng 120 phút xuống còn 70 phút.

