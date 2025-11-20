Gia đình Việt khổ vì con tan học 16h nhưng cha mẹ 18h mới tan làm

Vợ phải nghỉ việc để đón con tan học từ 16h vì tôi 18h mới tan sở. ​

Tôi có ba đứa con đang tuổi ăn học. Các con học ở hai điểm trường khác nhau, nhưng khung giờ tan học đều rơi vào khoảng 16h đến 17h. Ngược lại, làm việc tại các doanh nghiệp nhiều năm nay, hiếm khi nào tôi có thể rời văn phòng và đến trường học đón con trước 18h. Nhiệm vụ đón ba đứa trẻ ở hai địa điểm khác nhau khiến tôi phải đánh vật di chuyển giữa dòng xe kẹt cứng giờ cao điểm nhưng để kịp giờ về đón con vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi".

Thế nên, tôi hoàn toàn phải cậy nhờ vào vợ - người đã chấp nhận lui về làm nội trợ toàn thời gian để có thời gian chăm lo con cái. Thú thật, nhiều lúc nhìn lại, tôi không khỏi băn khoăn tự hỏi: Nếu vợ cũng đi làm hành chính như mình, thì ai sẽ đưa đón các con mỗi ngày?

Tôi không biết các gia đình khác, khi cả hai vợ chồng cùng đi làm, sẽ xoay sở việc này thế nào? Hiện tại, đa phần chỉ trường quốc tế mới có xe đưa đón học sinh tận nơi, còn trường công thì rất hiếm mở dịch vụ này. Trong khi đó, với tôi, để cả ba con học trường quốc tế là bài toán không khả thi về kinh tế.

Gần đây, Nhà nước đang có nhiều chính sách khuyến khích sinh con và đề xuất hỗ trợ tiền cho các gia đình đông con. Nhưng tôi nghĩ, cái chúng tôi cần hơn cả tiền, là một "hệ sinh thái hỗ trợ" nuôi dạy trẻ. Dưới góc nhìn của cá nhân tôi, hỗ trợ tài chính chỉ là giải pháp ngắn hạn, trong khi nuôi dạy một đứa trẻ là chặng đường dài 10-20 năm. Để phụ huynh yên tâm sinh và nuôi dạy con, chúng ta cần những giải pháp thiết thực về hạ tầng.

>> Con tôi vạ vật cả tiếng ở trường vì không học STEM, Kỹ năng sống

Đầu tiên là về vấn đề di chuyển, chúng ta cần có các chính sách ưu đãi cụ thể về tài chính, thuế cho các doanh nghiệp vận tải uy tín tham gia đưa đón học sinh. Đồng thời, cần quy hoạch các trạm trung chuyển, tạo mạng lưới kết nối giữa các cụm trường học để tối ưu hóa lộ trình, giảm tải ùn tắc và thuận tiện cho việc đưa đón học sinh.

Về hoạt động sau giờ học, trong bối cảnh ngành giáo dục đang hạn chế việc dạy thêm, học thêm các môn văn hóa, thì khoảng trống thời gian chờ bố mẹ càng cần được lấp đầy bằng các hoạt động bổ ích khác. Nhà trường cần quy hoạch bài bản các CLB thể thao, văn nghệ, kỹ năng sống hay ngoại ngữ ngay tại trường. Ở đó, các con được vận động, phát triển năng khiếu và vui chơi an toàn đến 18h đến 18h30.

Thực tế, mô hình xe đưa đón học sinh và tổ chức hoạt động ngoại khóa sau giờ học đã và đang được áp dụng rất phổ biến ở nhiều nước có nền giáo dục phát triển. Đó là cách xã hội chia sẻ gánh nặng với phụ huynh trong việc nuôi dạy con cái.

Hay nhìn gần hơn, ngay tại Việt Nam, các trung tâm thương mại sầm uất luôn dành những vị trí đẹp nhất để xây khu vui chơi cho trẻ em. Họ làm vậy không phải ngẫu nhiên mà là vì hiểu một nguyên lý đơn giản: muốn "giữ chân" bố mẹ ở lại mua sắm lâu hơn, trước hết phải có chỗ vui chơi an toàn và hấp dẫn cho những đứa con của họ. Đó là tư duy về "tiện ích đi kèm" để gia tăng hiệu quả.

Suy cho cùng, để khuyến khích các gia đình sinh thêm con, xã hội cũng cần những cách làm như vậy. Các bậc cha mẹ như chúng tôi cần được đồng hành bằng những hành động cụ thể về hạ tầng. Những thay đổi này sẽ mang lại hiệu quả to lớn: tạo sự an tâm tuyệt đối, thuận tiện cho các gia đình trong việc vừa đi làm, vừa nuôi dạy con cái.

An Truong Hoang