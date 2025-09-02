Du lịch Hà Nội thắng lớn dịp 2/9, nhiều tỉnh thành thất thu vì mưa bão

Do ảnh hưởng của mưa bão và sức hút từ sự kiện diễu binh mừng Đại lễ 80 năm Quốc khánh tại Hà Nội, nhiều tỉnh thành năm nay đón ít khách hơn năm ngoái.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, 4 ngày nghỉ lễ năm nay, thành phố ước đón gần 2,1 triệu lượt khách, tăng gấp ba so với cùng kỳ 2024. Tổng thu du lịch ước đạt 4.500 tỷ đồng, cao gấp đôi so với 2/9 năm ngoái. Công suất phòng tại thành phố trung bình đạt 83%.

Đứng ở vị trí thứ hai là TP HCM, với doanh thu hơn 4.100 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách đến TP HCM đạt gần 1,5 triệu lượt và tăng 1,5 lần so 980.000 lượt của năm ngoái.

Đà Nẵng là "gã khổng lồ" tiếp theo thắng lớn dịp nghỉ lễ. Tổng lượng khách đến tham quan đạt hơn 620.000 lượt, tăng 24% so với cùng kỳ 2024. Tổng thu du lịch đạt 2,2 nghìn tỷ đồng, tăng 28% so với năm ngoái.

Khánh Hòa là ngôi sao sáng tiếp theo của kỳ nghỉ lễ năm nay, khi tổng lượng khách tham quan và nghỉ dưỡng đạt hơn 900.000 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu du lịch ước đạt 936 tỷ đồng, tăng 27% so với dịp Quốc khánh 2024.

Dịp Quốc khánh 2024, Việt Nam có 4 tỉnh thành đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP HCM và nhiều tỉnh thành khác có doanh thu gần nghìn tỷ. Tuy nhiên, năm nay, ngoài Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa có mức tăng trưởng vượt bậc, phần lớn các tỉnh thành khác trải qua 4 ngày nghỉ lễ trầm lắng hơn mọi năm.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, do ảnh hưởng của mưa bão, đặc biệt là sự kiện lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được tổ chức tại Hà Nội, nên lượng khách du lịch đến Thanh Hóa dịp lễ năm nay giảm mạnh so với cùng kỳ. Năm nay, lượt khách đến tỉnh giảm gần 84% so với cùng kỳ 2024, tổng thu du lịch giảm gần 83%. Công suất sử dụng phòng đạt khoảng 10%.

Nghệ An, tỉnh nằm trong top 10 địa phương có doanh thu du lịch cao dịp 2/9/2024, năm nay doanh thu khiêm tốn hơn, với 519 tỷ đồng, giảm 20% so với 635 tỷ đồng năm ngoái. Lượng khách giảm 20% so với 320.000 lượt của năm ngoái.

Quảng Ninh ước đón lượt khách bằng 75% so với cùng kỳ, tổng thu du lịch ước đạt 932 tỷ đồng, bằng 90% năm ngoái. Khách đến tập trung tại các điểm du lịch nổi tiếng như vịnh Hạ Long, công viên Sun World Hạ Long, bảo tàng Quảng Ninh, khu suối nóng Yoko Onsen Quang Hanh, chùa Cái Bầu và Khu di tích lịch sử danh thắng Yên Tử, chùa Ba Vàng.

Người dân, du khách đứng kín các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình, Hà Nội theo dõi lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9. Ảnh: Ngọc Thành

Điểm sáng trong kỳ nghỉ quốc khánh năm nay của Quảng Ninh là đón 4 khách Mỹ thuộc nhóm siêu giàu, đi máy bay riêng đến sân bay Vân Đồn, sau đó trải nghiệm các hành trình du lịch, nghỉ đêm trên tàu tại vịnh Bái Tử Long, vịnh Hạ Long. Theo tỉnh Quảng Ninh, sự kiện trên là tín hiệu vui trong kế hoạch khai thác thị trường khách du lịch chất lượng cao.

Một số tỉnh thành sau khi sáp nhập có doanh thu, lượng khách tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Cà Mau gần 121.000 lượt khách, tổng thu du lịch đạt 126 tỷ đồng, cùng tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỉnh Quảng Trị đón lượng khách ước đạt 223.000 lượt, giảm 4,4% so với cùng kỳ. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết dịp 2/9 năm nay thời tiết khá bất lợi do ảnh hưởng của bão số 6, nhiều khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh, đặc biệt ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng phải tạm dừng đón khách. Tuy nhiên, tổng doanh thu du lịch đạt 257 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ. Tỉnh Lâm Đồng sau khi sáp nhập đã đón 590.000 lượt khách, tăng gần 7% so với cùng kỳ 2024 và doanh thu ước đạt 715 tỷ đồng.

Nhóm phóng viên