Nằm trong khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa, chuyển tiếp giữa khí hậu cận nhiệt đới gió mùa và nhiệt đới gió mùa nên Quảng Trị có thời tiết khắc nghiệt, thất thường. Nhiệt độ trung bình năm dao động khoảng 25 độ C, tháng 7 cao nhất (trên 40 độ C) tháng 1 thấp nhất (3-5 độ C ở vùng núi). Độ ẩm trung bình năm 80-85%.

"Gió Lào" thường xuất hiện rõ nhất từ tháng 5 đến tháng 8. Mỗi năm Quảng Trị có khoảng 40-60 ngày khô nóng. Từ tháng 10 đến tháng 2, Quảng Trị thường chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc kèm mưa dễ gây bão, lũ lụt, lũ quét, sạt lở, lốc xoáy.

Di chuyển

Đường hàng không

Quảng Trị hiện không có sân bay. Muốn đến đây, du khách bay tới Quảng Bình hoặc Huế. Tần suất chuyến bay từ Hà Nội và TP HCM tới Huế nhiều hơn Quảng Bình.

Sân bay Phú Bài, Thừa Thiên Huế, cách thành phố Đông Hà 90 km theo Quốc lộ 1A và 105 km theo CT01. Thời gian di chuyển tương đương, khoảng 1 tiếng 45 phút, có thu phí trên Quốc lộ 1A. Sân bay Đồng Hới, Quảng Bình cách thành phố Đông Hà 105 km theo Quốc lộ 1A. Thời gian di chuyển khoảng 2 tiếng.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc CT01 có hơn 30 km đi qua tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Tổ Quốc

Đường bộ

Quảng Trị nằm trên Quốc lộ 1A, thuận tiện di chuyển bằng đường bộ. Du khách cũng có thể đi theo đường Hồ Chí Minh và cao tốc CT01. Ngoài xe cá nhân, du khách có thể chọn nhiều nhà xe chạy tuyến Bắc - Nam và ngược lại như Camel Travel, Quốc Vương, Thiên Trung, Quang Dũng, Hoàng Long. Giá vé xe giường nằm dao động từ khoảng 400.000 đồng đến 800.000 đồng một chiều cho một người, tùy điểm xuất phát.

Đường sắt

Tàu Thống Nhất, trong đó có các đôi tàu nhanh SE1-2 và SE3-4, đều dừng ở ga Đông Hà. Giá vé dao động từ 400.000 đồng đến 1,3 triệu đồng tùy theo điểm xuất phát, loại tàu và hạng ghế/giường.

Lưu trú

Các khu lưu trú tại Quảng Trị tập trung chủ yếu ở thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và các bãi biển lớn như Cửa Tùng và Cửa Việt.

Tại thành phố Đông Hà, du khách có thể chọn các khách sạn như Sài Gòn - Đông Hà, Mường Thanh - Quảng Trị, Golden Hotel, khách sạn Khải Hoàn, khách sạn Hữu Nghị có giá dao động từ 500.000 đồng đến một triệu đồng một đêm. Các nhà nghỉ, khách sạn bình dân hơn có giá dao động quanh mức từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng.