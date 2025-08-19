Điểm chuẩn Đại học Công thương TP HCM dự kiến 17-24,5

Sau 4 vòng lọc ảo, điểm chuẩn Đại học Công thương đang ở mức 17-24,5, các ngành lấy cao nhất là Marketing, Kinh doanh quốc tế, Logistics.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, trường Đại học Công thương TP HCM (HUIT), cho biết như trên sau 4 vòng lọc ảo, tính đến chiều 19/8.

Mức điểm chuẩn cao nhất hiện tại là 23,5-24,5 ở các ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế, Marketing, bằng với năm ngoái. Tiếp theo là Công nghệ thực phẩm, An toàn thông tin ở mức 23 điểm.

Một số ngành ghi nhận mức tăng 1-2 điểm là Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Khoa học dữ liệu, An toàn thông tin. Những ngành này năm ngoái lấy khoảng 18,5-20 điểm.

Các ngành còn lại phổ điểm ở mức 17 điểm trở lên. Trường sẽ công bố điểm chuẩn chính thức vào tối 20/8.

"Vẫn còn 2 vòng lọc ảo nữa nên điểm có thể thay đổi, chênh lệch khoảng 0,25-0,5 so với hôm nay", ông Sơn nói.

Học phí hơn 130 đại học

Năm nay, HUIT tuyển 8.300 sinh viên bằng phương thức tuyển thẳng, xét học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM, xét kết hợp điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt và học bạ.

Học phí trường Đại học Công thương TP HCM là 110-116 triệu đồng trọn khóa, với các chương trình cử nhân, tăng 3-5 triệu so với năm ngoái. Các chương trình cấp bằng kỹ sư, học phí khoảng 139-144 triệu đồng.

Ông Sơn cho biết có khoảng 101.000 thí sinh đăng ký hơn 178.000 nguyện vọng vào trường, tăng 2,5 lần năm ngoái.

Cổng trường Đại học Công thương TP HCM. Ảnh: HUIT Media

Lệ Nguyễn