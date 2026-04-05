Dự án sinh thái biển cao cấp Lạc Việt bị nghi lừa dối khách hàng

Lâm ĐồngCơ quan điều tra đang xác minh dấu hiệu lừa dối khách hàng mua biệt thự, nhà, tại dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt ở Bình Thuận cũ.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang giải quyết tố giác tội phạm của công dân, trong đó tố cáo Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt - chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt (Venezia Beach - Luxury Residences & Resort) có dấu hiệu lừa dối khách hàng trong quá trình giao dịch.

Nhà chức trách đã phát thông báo tìm những người từng ký hợp đồng đặt cọc, thỏa thuận mua bán sản phẩm tại dự án để làm việc, phục vụ điều tra và đảm bảo quyền lợi liên quan.

Một góc dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt tại xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Khải Nguyên

Giao dịch khi chưa đủ điều kiện pháp lý

Năm 2018, UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận cho Công ty Danh Việt đầu tư dự án với quy mô hơn 72 ha tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân (nay là xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng). Dự án nằm ở vị trí đắc địa ngay bờ biển Hà Lãng, giáp khu Bình Châu (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trên thị trường, dự án được giới thiệu với tên thương mại Venezia Beach - Luxury Residences & Resort. Các tài liệu quảng bá mô tả dự án gồm biệt thự biển, nhà phố thương mại, khu nghỉ dưỡng, giải trí, du lịch, với kỳ vọng tăng giá và khai thác kinh doanh.

Tuy nhiên, thực tế đến nay dự án vẫn dang dở, tạm dừng thi công do nhiều nguyên nhân, trong đó có vướng mắc giải phóng mặt bằng với 15 hộ dân địa phương.

Theo xác minh ban đầu của công an, khoảng năm 2022, Công ty Danh Việt (hoặc thông qua đơn vị được ủy quyền) đã ký hợp đồng đặt cọc, văn bản thỏa thuận và thu tiền của nhiều khách hàng mua sản phẩm tại dự án. Lúc này, dự án chưa đảm bảo các điều kiện pháp lý để giao dịch bất động sản. Nhiều khách hàng đã chi số tiền lớn (hàng tỷ đồng) để đặt cọc mua biệt thự biển "trên giấy". Khi biết dự án chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, họ yêu cầu hoàn tiền nhưng không được nên gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng.

Phối cảnh dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt quảng cáo, rao bán trên mạng.

'Giữ chỗ' không phải giao dịch được pháp luật công nhận

Trước khi cơ quan điều tra vào cuộc, tháng 6/2023, Sở Xây dựng Bình Thuận (nay thuộc Lâm Đồng) đã đưa dự án này vào danh sách 33 dự án bất động sản nghỉ dưỡng chưa hoàn tất pháp lý nhưng đã rao bán, chuyển nhượng.

Lúc thị trường bất động sản ven biển Bình Thuận đang "sốt", cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều chủ đầu tư và đơn vị phân phối huy động vốn thông qua các hình thức như giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí. Các hình thức này không được quy định trong Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản và các văn bản liên quan.

Ngoài ra, một số chủ đầu tư, đơn vị môi giới còn quảng cáo, cung cấp thông tin sai lệch về tính chất, mục tiêu, quy mô dự án đã được phê duyệt, có dấu hiệu lừa dối khách hàng.

Gần đây, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng đã phát hiện nhiều sai phạm về đầu tư xây dựng tại một số dự án bất động sản nghỉ dưỡng ven biển, đồng thời kiến nghị chủ đầu tư khắc phục, đảm bảo quyền lợi cho người mua, tránh khiếu kiện kéo dài.

Xe thi công đang nằm ngổn ngang tại dự án Lạc Việt. Ảnh: Khải Nguyên

Công an Lâm Đồng kêu gọi những người từng ký hợp đồng đặt cọc, thỏa thuận mua bán sản phẩm tại dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt đến cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, đảm bảo quyền lợi liên quan.

Khải Nguyên