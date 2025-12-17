Sai phạm nghiêm trọng tại dự án biệt thự cao cấp Đồi Hòn Rơm

Tỉnh Bình Thuận cũ bị xác định đã giao 20 ha đất ở đô thị cho dự biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng trái chỉ đạo của Chính phủ và vi phạm Luật Đất đai, Luật Nhà ở.

Ngày 17/12, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng công bố kết luận thanh tra việc giao đất, cho thuê đất thực hiện Dự án biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng Đồi Hòn Rơm (Hon Rom Hill), tại phường Mũi Né, TP Phan Thiết.

Dự án rộng 85,7 ha, được UBND tỉnh Bình Thuận cũ chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2016, do Công ty Cổ phần Thiên Hải làm chủ đầu tư trên khu đồi Hòn Rơm ven biển Mũi Né.

Toàn cảnh khu dự án Đồi Hòn Rơm tại phường Mũi Né. Ảnh: Việt Quốc

Theo kết luận thanh tra, UBND tỉnh Bình Thuận cũ đã không thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải (thời điểm năm 2015) khi cơ cấu 20 ha "đất ở đô thị" vào dự án, trong khi chủ trương được chấp thuận chỉ là giao đất sản xuất, kinh doanh để đầu tư khu du lịch, không có đất ở đô thị.

Trước đó, giai đoạn 2012-2013, khu đất Đồi Hòn Rơm được tổ chức đấu giá ba lần không thành, với mục đích sử dụng là đất sản xuất, kinh doanh. Năm 2015, tỉnh xin ý kiến Thủ tướng và được chấp thuận giao đất không qua đấu giá, nhưng vẫn giữ nguyên mục đích đất du lịch.

Tuy nhiên, đến năm 2017, UBND tỉnh Bình Thuận lại quyết định giao cho Công ty CP Thiên Hải 20 ha đất ở đô thị để xây biệt thự bán và cho thuê, đồng thời cho thuê gần 63,84 ha đất thương mại, dịch vụ, trái chỉ đạo của Chính phủ và không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt của TP Phan Thiết.

Thanh tra xác định việc này làm thay đổi phương án sử dụng đất và đấu giá ban đầu, nhưng tỉnh không tổ chức đấu giá lại mà giao thẳng cho doanh nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước.

Sau khi dư luận phản ánh, năm 2022, UBND tỉnh Bình Thuận cũ đã điều chỉnh chủ trương đầu tư, chuyển nội dung xây dựng biệt thự để bán và cho thuê sang đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Chủ đầu tư đã tự ý san ủi Hòn Rơm dù chưa có giấy phép xây dựng từ năm 2021. Ảnh: Việt Quốc

Trách nhiệm được xác định thuộc về ông Lê Tuấn Phong, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Đức Hòa, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Hồ Lâm, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng nhiều cá nhân, tập thể liên quan.

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm; đồng thời giao các sở, ngành tham mưu phương án xử lý dự án theo chủ trương chung của Trung ương, tránh thất thoát nguồn lực nhà nước.

Trước đó, năm 2021, dù chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, chủ đầu tư đã cho san ủi, phá hủy thảm thực vật, hạ cốt nền khu đồi Hòn Rơm, gây bức xúc dư luận. Dự án sau đó bị tạm dừng đến nay.

Hòn Rơm - ngọn núi nhỏ nhô ra biển ở làng chài Long Sơn là thắng cảnh tự nhiên nổi tiếng ở Mũi Né, có thảm thực vật đặc trưng, từng gắn với sự kiện quan sát nhật thực toàn phần năm 1995.

Việt Quốc