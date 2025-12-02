Dự án gây lũ cát Mũi Né bị dừng làm biệt thự

Lâm ĐồngDự án Sentosa Villa từng gây lũ cát uy hiếp du khách ở Mũi Né bị kiến nghị điều chỉnh sang chức năng thương mại - dịch vụ do hàng loạt sai phạm và chậm tiến độ.

Sentosa Villa rộng hơn 16 ha, do Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn làm chủ đầu tư, được cấp chứng nhận đầu tư từ năm 2010 với mục tiêu xây dựng chung cư cao tầng, khách sạn 3 sao và biệt thự bán - cho thuê. Tuy nhiên, nhiều sai phạm kéo dài nhiều năm đã được Thanh tra tỉnh Lâm Đồng chỉ rõ sau cuộc thanh tra mới đây.

Cơ quan chức năng phát hiện Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Bình Thuận cũ đã cho phép chuyển hơn 88.600 m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị, trái với kế hoạch sử dụng đất các năm 2016-2017 của TP Phan Thiết. Trong bản đồ, toàn bộ khu vực này chỉ được quy hoạch đất thương mại - dịch vụ, không có đất ở đô thị.

Dự án Sentosa Villa ở phường Mũi Né thời điểm xảy ra sạt lở, tháng 5/2024. Ảnh: Việt Quốc

Dự án đã chậm tiến độ hơn 11 năm, thuộc diện phải thu hồi. Tuy nhiên, theo chủ trương tháo gỡ vướng mắc của Trung ương, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất Ban Chỉ đạo 751 cho phép dự án được tiếp tục triển khai, nhưng phải điều chỉnh đúng mục tiêu thương mại, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng.

Chủ đầu tư đã đồng ý chuyển mục tiêu trong buổi làm việc hồi tháng 9, nhưng đề nghị được hoàn trả hoặc bù trừ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Thanh tra tỉnh cũng nêu rõ dự án chưa đủ điều kiện để kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, nhưng chủ đầu tư đã ký nhiều hợp đồng bán với tổng giá trị gần 230 tỷ đồng, gây phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại. Nếu dự án được tiếp tục, doanh nghiệp phải làm việc lại với khách hàng, giải quyết dứt điểm, tránh khiếu kiện kéo dài.

Hàng loạt hạng mục trong dự án Sentosa Villa đã được xây dựng dù chưa có phép. Ảnh: Việt Quốc

Năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường từng thanh tra và phát hiện hàng loạt sai phạm tại Sentosa Villa, trong đó có việc dự án thi công hạ tầng (đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, điện, thông tin, chiếu sáng ngầm, lát gạch vỉa hè, công viên...) khi chưa được cấp phép xây dựng.

Năm ngoái, khu vực này xảy ra sạt lở lớn, gây lũ cát đổ xuống đường du lịch Mũi Né, chôn ôtô và xe máy. Nguyên nhân xác định do chủ đầu tư không thực hiện đúng quy định phòng chống thiên tai, dẫn đến sạt lở đồi cát.

Việt Quốc