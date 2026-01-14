Chủ đầu tư bán 136 biệt thự ở Mũi Né trái quy định

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định dự án Goldsand Hill Villa chuyển mục đích sử dụng đất, bán biệt thự hình thành trong tương lai trái quy định, thu của khách hơn 326 tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra công bố ngày 14/1, dự án do Công ty TNHH Lộc Tú được UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) cấp năm 2011 để xây khu du lịch sinh thái, biệt thự trên diện tích gần 9 ha, tổng vốn 140 tỷ đồng, dự kiến hoạt động năm 2020.

Đến thời điểm thanh tra (tháng 8/2025), chủ đầu tư đã san nền toàn bộ dự án, làm hạ tầng kỹ thuật và xây 16 căn biệt thự, trong đó 5 căn hoàn thiện.

Một số căn biệt thự đang được xây dựng tại dự án Goldsand Hill Villa, phường Mũi Né, tháng 1/2026. Ảnh: Khải Nguyên

Thanh tra xác định Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận (cũ) tham mưu cho UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng hơn 86.400 m2 đất nông nghiệp không phù hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của TP Phan Thiết (cũ), trái Luật Đất đai.

Ngoài ra, căn cứ văn bản của Sở Xây dựng Bình Thuận xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, Công ty Lộc Tú đã thực hiện nhiều giao dịch bất động sản trái quy định. Cụ thể, từ năm 2021 đến 2025, doanh nghiệp bán 136/276 căn biệt thự hình thành trong tương lai, với tổng trị giá hợp đồng hơn 531 tỷ đồng, trong đó đã nhận của khách hàng hơn 326 tỷ đồng.

Thanh tra cũng chỉ rõ, sau đó Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản xác định dự án chưa hoàn tất thủ tục đất đai. Tuy nhiên, Sở Xây dựng chỉ đề nghị doanh nghiệp nộp lại văn bản đã ban hành để hủy, không trực tiếp bãi bỏ, khiến các giao dịch trái pháp luật tiếp diễn.

Bên cạnh đó, UBND phường Mũi Né không lập biên bản xử lý khi phát hiện chủ đầu tư xây 16 căn biệt thự trong thời gian giấy phép xây dựng hết hiệu lực.

Theo Thanh tra tỉnh, trách nhiệm thuộc về ông Hồ Lâm - nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; các ông Xà Dương Thắng, Cao Xuân Dũng - nguyên giám đốc Sở Xây dựng, cùng các đơn vị liên quan và cán bộ địa chính phường Mũi Né.

Hiện dự án chậm tiến độ 55 tháng, thuộc diện phải thu hồi. Tuy nhiên, Thanh tra kiến nghị UBND tỉnh giao sở ngành liên quan làm việc với chủ đầu tư để xem xét điều chỉnh dự án đúng quy định, theo chủ trương của Trung ương về tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng. Trường hợp doanh nghiệp không đồng thuận, hồ sơ sẽ được chuyển sang Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra dấu hiệu vi phạm.

Trước đó, Thanh tra Lâm Đồng cũng phát hiện nhiều sai phạm tương tự tại các dự án ở khu vực Bình Thuận cũ như Sentosa Villa, biệt thự cao cấp Hòn Rơm, sân golf Hòn Rơm.

Việt Quốc