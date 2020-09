Dự án cải tạo đường băng sân bay Nội Bài chậm tiến độ

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể phê bình đơn vị tư vấn thiết kế ADCC vì nhiều hạng mục sửa đường băng sân bay Nội Bài chậm tiến độ.

Chiều 31/8, đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải đã thị sát công tác sửa chữa đường băng, đường lăn sân bay Nội Bài.

Ông Dương Viết Roãn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long, cho biết dự án đã hoàn thành xây dựng đường lăn S7B và đang chờ nghiệm thu để đưa vào sử dụng. Nhà thầu cũng đã bắt đầu thi công đường băng 1B, đổ bê tông 82 vệt trong số 600 vệt, đạt 13% khối lượng.

Theo kế hoạch, việc thi công đường băng 1B đã bắt đầu sớm được 20 ngày, song 3 tuyến đường công vụ của dự án chưa hoàn thành. Cùng với đó, các hệ thống đèn tín hiệu, một số đường lăn chưa thể thi công do chậm phê duyệt hồ sơ thiết kế.

Về khó khăn khi triển khai dự án, ông Roãn cho hay, thời gian được phép vận chuyển vật liệu vào khu vực thi công từ 0h30 đến 5h30 giờ hàng ngày làm hạn chế năng lực thi công. Các nhà thầu không đủ thời gian để vận chuyển cát đắp, đất đắp, cấp phối đá dăm, bê tông nhựa và đưa phế thải ra ngoài. Ông Roãn kiến nghị được tăng thời gian thi công và mở rộng một số đường công vụ để phục vụ phương tiện ra vào.

Trả lời vấn đề này, Cục trưởng Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng nói từ 1/9, Cục sẽ bố trí để các nhà thầu thi công từ 0h30 - 6h30 sáng, tăng thêm một tiếng so với trước đây.

Ông Thắng yêu cầu các nhà thầu tăng tiến độ thi công đường công vụ, hạn chế máy móc lưu thông trên đường lăn hiện nay và không được tự do đưa thiết bị, lao động chưa qua kiểm duyệt vào sân bay để đảm bảo an ninh, an toàn.

Nhà thầu đang chuẩn bị đổ bê tông trên đường băng 1B chiều 31/8. Ảnh: Anh Duy.

Ông Nguyễn Bách Tùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, nhận định, tiến độ thi công đường băng 1B cần tăng tốc độ hơn so với kế hoạch hiện nay; nhà thầu nên bố trí thêm 3 máy rải bê tông và bố trí thêm công nhân lành nghề đến công trường.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đánh giá, so với yêu cầu của Bộ đặt ra là hoàn thành giai đoạn một trước Tết âm lịch, tiến độ dự án đang chậm ở nhiều hạng mục, sự phối hợp của các đơn vị liên quan còn lỏng lẻo. Trong đó, tư vấn thiết kế là khâu đáng lo ngại nhất, nhiều hạng mục chưa hoàn thành thiết kế như đèn tín hiệu, giải pháp điều hành bay, hồ sơ đường công vụ...

Ngoài ra, đơn vị quản lý là Ban dự án Thăng Long cũng điều hành chưa thực sự tốt, công tác thẩm định phê duyệt hồ sơ của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình bị chậm. Do đó, Bộ trưởng Thể phê bình nghiêm khắc đơn vị tư vấn thiết kế ADCC và nhắc nhở các đơn vị khác tự kiểm điểm.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và đoàn công tác thị sát tại công trường sửa đường băng. Ảnh: Anh Duy.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long xây dựng kế hoạch tổng thể, "làm rõ từng ngày bao nhiêu khối bê tông, cần bao nhiêu lao động chứ không được quản lý lỏng lẻo như hiện nay". Ông cũng đề nghị Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông kiểm tra, rà soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng dự án.

Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ, đến 30/11, dự án phải hoàn thành thi công giai đoạn một để còn có thời gian bay hiệu chỉnh, chuẩn bị vận hành trước khi đưa vào khai thác chính thức cuối tháng 12, bởi dự án chậm tiến độ sẽ ảnh hưởng đến việc phục vụ cao điểm Tết.

"Sửa chữa đường băng sân bay Nội Bài là công trình khẩn cấp, phải tính theo giờ, theo ngày, tuyệt đối không thể làm chậm", Bộ trưởng Thể nhấn mạnh.

Dự án cải tạo đường băng sân bay Nội Bài bao gồm cải tạo, nâng cấp đường băng 11L/29R (1A) và đường băng 11R/29L (1B); xây mới 3 đường lăn thoát nhanh và nâng cấp các đường lăn hiện hữu; xây dựng các công trình phục vụ quản lý bay, đèn tín hiệu, sơn kẻ tín hiệu, hệ thống thoát nước... Dự án này có tổng mức đầu tư 2.031 tỷ đồng, được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu trong 6 tháng để khai thác đường băng 1B vào dịp Tết nguyên đán 2021. Sau đó, sẽ tiếp tục triển khai để hoàn thành trước Tết nguyên đán 2022.

Đoàn Loan