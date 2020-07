Vì sao đường băng Nội Bài, Tân Sơn Nhất sửa chữa vào dịp cao điểm?

Hai đường băng sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất nâng cấp vào dịp cao điểm hè do được bố trí vốn vào tháng 4.

Từ 1/7, Bộ Giao thông Vận tải đóng đường băng 25R/07L của sân bay Tân Sơn Nhất và đường băng 11L/29R của sân bay Nội Bài để sửa chữa, nâng cấp. Diễn ra vào dịp cao điểm hè nên việc đóng đường băng đã gây xáo trộn tình hình khai thác của các sân bay, hàng loạt máy bay bị trễ chuyến dây chuyền.

Về việc vì sao dự án không thực hiện trong giai đoạn giãn cách xã hội (tháng 3 và tháng 4), ông Nguyễn Bách Tùng - Phó vụ trưởng Kế hoạch Đầu tư (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, từ năm 2017 đến nay, Bộ Giao thông Vận tải nhiều lần kiến nghị Chính phủ cho phép sửa chữa, nâng cấp hai đường băng này. Tuy nhiên, Chính phủ chưa thể bố trí ngân sách.

Tháng 4/2020, Chính phủ ra nghị quyết cho phép Bộ thực hiện hai dự án trên với tổng vốn đầu tư trên 4.000 tỷ đồng, và đã bố trí hơn 800 tỷ đồng từ vốn vượt thu ngân sách năm nay, bố trí tiếp vốn trung hạn giai đoạn 2021- 2025 để thực hiện.

Sau khi có vốn đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải lập dự án, khảo sát, thiết kế trong 3 tháng để khởi công sửa chữa vào tháng 7.

"Đây là các dự án cấp bách nên cần phải tiến hành sửa chữa ngay sau khi có vốn. Chính phủ cũng cho phép Bộ Giao thông Vận tải rút ngắn trình tự, thủ tục đầu tư. để triển khai. Nếu theo trình tự thông thường thì đến tháng 12 dự án mới có thể khởi công", ông Nguyễn Bách Tùng cho hay.

Các dự án triển khai giai đoạn một trong 6 tháng, nên cần bắt đầu từ tháng 7 để kịp phục vụ hành khách đi lại dịp cao điểm Tết nguyên đán 2021. Nếu dự án khởi công vào mùa thấp điểm tháng 9, việc thi công sẽ phải kéo dài qua Tết.

Sân bay Nội Bài cần sửa chữa cả hai đường băng 1A và 1B, song do đường 1B xuống cấp nghiêm trọng hơn nên sẽ được nâng cấp trước. Đường 1B nằm phía nhà ga, sân đỗ nên máy bay phải lăn qua đây để đến đường 1A cất cánh. Do đó, đường băng 1B phải đóng từng phần để thi công sửa chữa. "Sân bay vừa phải thi công vừa khai thác gây khó khăn cho công tác sửa chữa, nâng cấp. Các đơn vị điều hành bay và lực lượng thi công phải phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an toàn khai thác", ông Tùng nói.

Sân bay Nội Bài được sửa chữa một số hạng mục năm 2019. Ảnh: Anh Duy.

Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cũng cho hay, trước đây, đường băng 1B từng được sửa chữa trong 2 năm, song nay chỉ triển khai trong 6 tháng. Để đẩy nhanh tiến độ, 3 nhà thầu được huy động thi công liên tục tại dự án. Bộ Giao thông Vận tải đã thành lập ban chỉ đạo do một thứ trưởng làm trưởng ban, hàng tuần giao ban về tiến độ dự án.

Với sân bay Tân Sơn Nhất, công tác cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh đơn giản hơn do chỉ sửa chữa một đường 25R/07L nằm bên ngoài, nên máy bay không phải đi qua khu vực thi công.

Từ năm 2021, các dự án nâng cấp đường băng bước sang giai đoạn 2, khi đó sân bay Tân Sơn Nhất cơ bản sử dụng được cả hai đường cất hạ cánh; sân bay Nội Bài vẫn tiếp tục sửa chữa một đường băng. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng khai thác bay sẽ giảm hơn năm 2020.

Dự án cải tạo đường băng sân bay Nội Bài bao gồm cải tạo, nâng cấp đường băng 11L/29R (1A) và đường băng 11R/29L (1B); xây mới 3 đường lăn thoát nhanh và nâng cấp các đường lăn hiện hữu; xây dựng các công trình phục vụ quản lý bay, đèn tín hiệu, sơn kẻ tín hiệu, hệ thống thoát nước... Dự án này có tổng mức đầu tư là 2.031 tỷ đồng, được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu trong 6 tháng để khai thác đường băng 1B vào dịp Tết nguyên đán 2021. Sau đó, sẽ tiếp tục triển khai để hoàn thành trước Tết nguyên đán 2022.

Dự án cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất gồm cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh 25R/07L; xây mới các đường lăn thoát nhanh, đường lăn song song và nâng cấp các đoạn đường lăn nối, công trình quản lý bay, đèn tín hiệu... Dự án có tổng mức đầu tư 2.015 tỷ đồng, được thi công theo 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu trong 6 tháng và giai đoạn sau hoàn thành cuối năm 2021.

Đoàn Loan