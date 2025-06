Đột quỵ liệt người giữa chuyến công tác

Người đàn ông Nga 63 tuổi, trong chuyến công tác đến Việt Nam bất ngờ đột quỵ, được chuyển từ Nha Trang về TP HCM điều trị, hồi phục đi đứng bình thường.

Bệnh nhân vào cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115 đêm 23/5, vào giờ thứ 9 kể từ khi khởi phát triệu chứng, được bác sĩ chụp MRI tưới máu não kết hợp với phần mềm trí tuệ nhân tạo RAPID để đánh giá vùng mô não bị tổn thương. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo này giúp mở rộng thời gian vàng cứu sống người đột quỵ đến 24 giờ thay vì 6 giờ như bình thường.

Kết quả ghi nhận đột quỵ nhồi máu não, tắc động mạch não giữa phải, trên nền hẹp nặng do xơ vữa động mạch. Các bác sĩ Đơn vị can thiệp mạch máu thần kinh đã lấy huyết khối và nong vị trí hẹp mạch máu, giúp động mạch được tái thông tốt ngay sau can thiệp. Hơn một ngày sau, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, sức cơ nửa người bên trái hồi phục, tự đi lại, ăn uống được.

CT kiểm tra sau đó không còn thấy xuất huyết não. Ngày 2/6, người bệnh tự đi lại gần như bình thường, chức năng nói cải thiện tốt, ăn uống tốt. Bệnh nhân được tiếp tục tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, dự kiến sẽ trở về nước trong thời gian ngắn.

Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng đánh giá cao những nỗ lực của y bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115, kịp thời can thiệp chuyên sâu giúp người bệnh qua cơn nguy kịch và phục hồi tốt.

Theo dõi điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Ước tính, một trong 4 người trưởng thành trên 25 tuổi có nguy cơ mắc đột quỵ trong đời. Khoảng 90% các bệnh nhân đột quỵ đều có yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, rung nhĩ, béo phì, hút thuốc lá, uống rượu bia... Để phòng ngừa đột quỵ, cần kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, uống thuốc lâu dài theo chỉ định bác sĩ.

Cần nhận diện sớm các triệu chứng như méo miệng, yếu một bên người, nói khó, mất thị lực... để kịp thời đưa đến nơi có khả năng điều trị, bởi mỗi phút chậm trễ cấp cứu đột quỵ sẽ có khoảng 2 triệu tế bào não chết đi. Không tự điều trị bằng cách đánh gió, chích máu ngón tay hoặc các thuốc dân gian, vừa không có hiệu quả vừa làm lỡ thời gian vàng những giờ đầu.

Lê Phương