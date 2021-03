Dòng tweet NFT được 'chốt giá' 2,9 triệu USD

Dòng tweet dưới dạng NFT dài 20 ký tự của CEO Twitter Jack Dorsey được bán với số tiền ảo tương đương 2,9 triệu USD, thay vì 2,5 triệu USD trước đây.

Người sở hữu tài sane NFT này là Sina Estavi, CEO của công ty Bridge Oracle (Malaysia), sau khi ông chiến thắng cuộc đấu giá kéo dài hơn hai tuần qua.

Dòng tweet đầu tiên của Jack Dorsey gắn mã NFT được bán giá 2,9 triệu USD. Ảnh: Lưu Quý.

Theo dữ liệu trên trang đấu giá Valuables by Cent, Estavi đã ra giá 2,5 triệu USD cho NFT này hôm 9/3. Khi đó, số tiền này được quy đổi ra tiền điện tử Ethereum, tương đương 1630,5825601 đồng ETH. Đến nay, do đồng tiền điện tử này tăng giá, số Ethereum trên có giá trị khoảng 2,9 triệu USD khi cuộc đấu giá kết thúc. Theo quy tắc, Dorsey sẽ nhận 95% giá trị số tiền này, còn 5% dùng để trả phí cho sàn.

Trên trang cá nhân, Jack Dorsey gửi lời cảm ơn đến Estavi, đồng thời cho biết đã quy đổi số tiền ra Bitcoin, tương đương 50,875 BTC, để gửi cho quỹ từ thiện châu Phi.

Tweet có nội dung "just setting up my twttr", được CEO Twitter đăng ngày 22/3/2006, là dòng tweet đầu tiên trên thế giới. Nó trở nên nổi tiếng gần đây sau khi được Dorsey chuyển thành NFT và rao bán. Tương tự nhiều tài sản NFT khác, giá trị thương vụ không nằm ở nội dung của dòng trạng thái, mà nằm ở tính "duy nhất" và được ghi lại bởi các hợp đồng thông minh trên blockchain. Bất cứ ai cũng có thể kiểm chứng.

Theo Cameron Hejazi, Giám đốc điều hành nền tảng đấu giá Cent, tính chất của NFT đã biến dòng tweet trên vượt qua những giới hạn của một dòng tweet thông thường và trở thành tài sản. "Tài sản này có thể tăng giá, giảm giá, nhưng tất cả sẽ được lưu trong sổ cái và lịch sử sẽ công nhận 'bạn đã mua thứ này ở thời điểm này'", Cameron Hejazi nói thêm.

Trên trang cá nhân, Sina Estavi ví von dòng tweet mà ông vừa sở hữu giống như "bức họa Mona Lisa". "Tôi nghĩ hàng năm sau, con người mới nhận ra giá trị thực của tweet này", Estavi viết.

NFT (Non-Fungible Token) đang là trào lưu mới được giới đầu tư tiền điện tử quan tâm. Vì tính chất "không thể thay thế" này, NFT được dùng như một chứng chỉ xác thực quyền sở hữu đối với một sản phẩm nào đó. Người mua thường săn lùng NFT để trở thành chủ sở hữu duy nhất, hoặc hy vọng sản phẩm tăng giá để bán kiếm lời.

Lưu Quý