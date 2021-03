Tweet đầu tiên trên Twitter có giá 2,5 triệu USD

Dòng tweet đầu tiên do CEO Twitter Jack Dorsey viết được bán đấu giá dưới dạng nội dung kỹ thuật số và đã có người trả 2,5 triệu USD.

Vào ngày 22/3/2006, Jack Dorsey đăng trạng thái đầu tiên lên Twitter - nền tảng do ông sáng lập - với nội dung "Just setting up my twttr". Hôm 6/3, ông đã chia sẻ liên kết này đến trang Valuables by Cent - một khu chợ ảo chuyên rao bán các tweet - và nhận được sự chú ý lớn.

Chỉ sau vài phút, tweet của Jack Dorsey đã có người trả giá 88.888 USD. Sau hai ngày, mức giá được đưa ra tới 2,5 triệu USD. Người mua là Sina Estavi, CEO một công ty có tên Bridge Oracle.

Tweet đầu tiên trên Twitter được Jack Dorsey viết cách đây 15 năm.

Tweet của Jack Dorsey và các nội dung rao bán trên Valuables by Cent không giống thông thường, thay vào đó, nó sử dụng token không thể thay thế (NFT). Theo ghi chú của website này, những nội dung được bán là "phiên bản kỹ thuật số có chữ ký duy nhất. Nếu người viết đồng ý bán, người mua sẽ sở hữu nó mãi mãi".

NFT là một dạng vật phẩm ảo được xác thực thông qua công nghệ blockchain, chứa một mã định danh kỹ thuật số duy nhất để xác minh tính xác thực và quyền sở hữu. Quyền sở hữu của người mua sẽ được mã hóa với chữ ký của người bán trên blockchain và lưu trong một sổ cái kỹ thuật số tương tự các loại tiền ảo như Bitcoin.

Tuy nhiên, không giống Bitcoin hay các loại tiền mã hóa khác, mỗi NFT là duy nhất. Điều này khiến một nội dung được bán ra giống một vật phẩm "độc nhất vô nhị", khiến chúng trở nên rất có giá trị.

NFT đang trở thành trào lưu đầu tư mới bên cạnh tiền ảo, được sử dụng như một công nghệ để bán các tác phẩm nghệ thuật hoặc các nội dung dưới dạng kỹ thuật số. Các nhà sưu tập sẵn sàng bỏ hàng triệu USD để sở hữu các tác phẩm dạng này, từ hình ảnh, bài hát, video cho đến một dòng trạng thái có sẵn trên mạng.

Tháng trước, một bức ảnh ghép từ 5.000 hình ảnh được chụp trong suốt 13 năm của nghệ sĩ Beeple được tổ chức đấu giá Christie’s (Anh) rao bán và được trả giá 3 triệu USD, trong khi thời hạn đấu giá đến 11/3. Một đoạn video khác của Beeple cũng vừa được bán với giá 6,6 triệu USD.

Không chỉ các tác phẩm nghệ thuật, các nội dung NFT khác, chẳng hạn video những pha bóng đẹp trong giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) cũng được rao bán với giá hàng trăm nghìn USD. Mới đây, nữ ca sĩ Grimes - bạn gái tỷ phú Elon Musk, cũng bán một số video ca nhạc của mình dưới dạng NFT với tổng giá trị tới 6 triệu USD.

