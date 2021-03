Nhiều người nổi tiếng đang tham gia vào cơn sốt NFT với những tài sản kỳ lạ, từ album nhạc cho đến một câu nói truyền cảm hứng.

Nhân vật công nghệ nổi tiếng đầu tiên tham gia vào cuộc chơi NFT là CEO Twitter, Jack Dorsey. Ngày 6/3, Dorsey đã bán tweet đầu tiên của mình với giá 2,5 triệu USD dưới dạng NFT. Sau đó CEO của Tesla cũng đăng bán một đoạn nhạc điện tử dưới dạng mã hoá tương tự. Bạn gái của Musk - ca sĩ Grimes - cũng đã kiếm được hàng triệu USD từ bộ sưu tập tranh NFT.

Những tài sản NFT kỳ lạ giá hàng triệu USD Đoạn nhạc điện tử dưới dạng NFT được Elon Musk rao bán hôm 16/3. Trên chợ ảo NFT, người ta còn phát hiện tỷ phú kiêm ngôi sao truyền hình Mark Cuban bán một câu nói truyền cảm hứng của mình với nội dung: "Không ai thay đổi thế giới bằng cách làm việc mọi người đang làm".

Shawn Mendes, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Canada đã hợp tác với Genies, công ty sản xuất avatar 2D để tạo ra phiên bản kỹ thuật số cây đàn guitar và nhẫn vàng của mình rồi bán chúng dưới dạng NFT. Rapper Ja Rule cũng bán đấu giá một bức tranh sơn dầu dưới dạng NFT và đề nghị được ký tặng cho người mua. Kings of Leon là ban nhạc đầu tiên bán một album hoàn toàn mới, có tựa đề When You See Yourself, dưới dạng NFT.

Trong thế giới thể thao, Rob Gronkowski, cầu thủ bóng đá Mỹ thông báo sẽ tung ra bộ sưu tập NFT của riêng mình, gồm bốn tác phẩm nghệ thuật kỷ niệm chiến thắng của đội tuyển anh đã gắn bó. Tiền vệ Patrick Mahomes của đội bóng Kansas City Chiefs đã bán được một tác NFT trị giá hàng triệu đôla chỉ trong vài phút.

Bức tranh NFT giá 17.000 USD của Paris Hilton.

Doanh nhân, ngôi sao truyền hình trực tuyến của Mỹ, Paris Hilton bán một bức tranh con mèo dưới dạng NFT với giá 17.000 USD. Diễn viên Lindsay Lohan đã bán NFT "Lightning" của mình với giá 50.000 USD và hứa sẽ quyên góp cho các tổ chức chấp nhận tiền điện tử.

NFT giống một chứng chỉ xác thực. Trong thế giới thực, chứng chỉ có thể là một tờ giấy. Trên Internet, chứng chỉ này là một chuỗi ký tự được kết nối với blockchai. Do tính chất của blockchain là một mạng lưới máy tính lớn trên khắp thế giới, kết nối với nhau để tạo ra sổ cái kỹ thuật số dùng chung. Mỗi máy tính sẽ cần thực hiện các phép tính phức tạp cho mỗi lần ghi, vì vậy, không ai có thể gian lận được. Từ đó, tạo ra tính an toàn, duy nhất, và dễ dàng kiểm chứng của NFT. Ngày càng nhiều người có ảnh hưởng trên Internet tham gia vào cơn sốt NFT. Nhiều ngôi sao YouTube như Logan Paul, Zach "ZHC" Hsiehn cũng bắt đầu thử nghiệm công nghệ mới này.

Mặc dù được nhiều người nổi tiếng ủng hộ, NFT cũng đang bộ lộ nhiều lỗ hổng. Không ít nghệ sĩ phát hiện các tác phẩm nghệ thuật của mình bị "đánh cắp" và rao bán công khai trên các nền tảng giao dịch NFT. Trên OpenSea và Rarible, hai nền tảng giao dịch phổ biến của NFT, người bán không cần xác minh mình là sở hữu thật sự của tác phẩm. Quy trình định danh thành viên trên các trang web này cũng rất đơn giản. Khuyến nghị duy nhất trang web đưa ra cho những giao dịch NFT là "Hãy tự tìm hiểu".

Kim Cương (theo Business Insider)