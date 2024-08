'Đóng tiền bán trú 50.000 đồng một ngày không phải để cho con ăn mì tôm'

'Một dĩa cơm tấm 40.000 đồng cũng đủ cho trẻ mầm non ăn cả ngày không hết, nên không thể chấp nhận tiền ăn 50.000 đồng chỉ có mì tôm'.

"Ăn sáng với mì tôm một gói chia đôi 'không người lái', trong khi bữa ăn chính cũng chỉ cơm trắng với canh rau chứ chẳng có gì nhiều. Trường thu học phí 4 triệu đồng một tháng, suất ăn giá 50.000 đồng một ngày, mà cho các bé ăn như thế này thì có chấp nhận được không? Làm nghề này trước tiên phải có tâm mới duy trì lâu bền được".

Đó là quan điểm của độc giả Yêu Lan Rừng về vụ việc Nhóm trẻ, lớp mầm non độc lập Zing Zing, quận Đống Đa, bị đình chỉ hoạt động, sau khi bị phụ huynh tố cho trẻ 1 tuổi ăn mì tôm. Sự việc bắt nguồn từ một bài viết trên Facebook cho biết học sinh tại cơ sở mầm non này cho bị cho ăn mì tôm 'không người lái' và vài hộp caramen hai lần một tuần. Ngoài ra, bài đăng còn chia sẻ video các bữa ăn khác, khi là bát mì trắng, bữa là cháo rau xay loãng...

Bức xúc vì chất lượng bữa ăn tại lớp mầm non trên, bạn đọc Lomcomer so sánh: "Tiền ăn 50.000 đồng một ngày mà sao người ta cho những đứa bé ăn như thế? Ví dụ đơn giản là một đĩa cơm tấm bì, chả, trứng bình dân có giá 35.000 - 40.000 cũng đủ để chia cho một em ăn cả sáng đến chiều cũng chưa hết. Thế nên, suất ăn như vậy là chất lượng quá thấp so với giá tiền một ngày ăn của các bé".

Đồng quan điểm, độc giả Quangthiephcdc bình luận: "Phụ huynh đóng tiền học là muốn con cái được ăn uống vệ sinh và đủ chất. Ở đây, không phải cho không mà là mất tiền đàng hoàng. Mì tôm ăn cho vui thì được nhưng không phù hợp làm bữa ăn với trẻ nhỏ 1 tuổi. Đóng 50.000 đồng một ngày mà con chỉ được ăn mì gói thì có ai chấp nhận nổi không?".

Trong khi đó, bày tỏ lo lắng khi nhiều cơ sở mầm non không cho phụ huynh theo dõi bữa ăn của trẻ qua camera, bạn đọc Khoi cho biết: "Tôi cũng gửi bé 2 tuổi ở trường mầm non tư thục, học phí 4 triệu đồng một tháng. Thế nhưng, thú thực tôi cũng không biết chất lượng bữa ăn của con như thế nào? Trường có lắp camera và thông tin món ăn theo tuần, các món cũng đa dạng theo thông báo, nhưng thực tế có như vậy không thì phụ huynh làm sao biết được vì đâu có được xem trực tiếp".

* Bạn có nắm được chất lượng bữa ăn bán trú thực tế ở trường của con?

Thành Lê tổng hợp