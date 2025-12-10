Đồng nghiệp tưởng nhớ Ngọc Trinh 'Mùi ngò gai'

TP HCMDiễn viên Công Ninh, Hòa Hiệp, Hữu Tiến và các đồng nghiệp tưởng nhớ diễn viên Ngọc Trinh tại lễ 100 ngày mất của cô.

Lễ cúng do gia đình của diễn viên tổ chức tại chùa Giác Ngộ, ngày 9/12. Mọi người cùng sư thầy tụng kinh trong khoảng một giờ, sau đó ngồi lại dùng cơm chay, ôn kỷ niệm về Ngọc Trinh.

Đồng nghiệp nhớ Ngọc Trinh Nghệ sĩ Công Ninh và các đồng nghiệp thắp hương tưởng nhớ Ngọc Trinh. Video: Nguyễn Anh Huy

Mẹ diễn viên đón một số đồng nghiệp thân thiết của con gái đến thắp hương tưởng nhớ cô. Gặp Công Ninh - người anh gắn bó với Ngọc Trinh trong hơn 20 năm làm nghề, bà không kìm được xúc động. Đứng trước di ảnh của diễn viên, Công Ninh và vợ - diễn viên lồng tiếng Tuyết Vân - nhiều lần đưa tay lau nước mắt. Anh động viên mẹ Ngọc Trinh, nói vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau sau ba tháng cô ra đi.

Diễn viên Công Ninh thăm hỏi, động viên tinh thần mẹ của diễn viên Ngọc Trinh. Ảnh: Nguyễn Anh Huy

Công Ninh cho biết vào lúc 52 tuổi, anh từng mắc bạo bệnh, tưởng không qua khỏi nhưng may mắn hồi phục. Khi hay tin Ngọc Trinh qua đời ở độ tuổi này, anh càng xót xa. Khi ra về, anh nán lại nhìn di ảnh một lần nữa, sau đó vẫy tay chào tạm biệt diễn viên.

Trước đó, khi dự tang lễ của cô, Công Ninh nghẹn ngào nói việc đồng nghiệp qua đời để lại trong anh nỗi mất mát lớn bởi xem cô như người nhà. Trong mắt anh, Ngọc Trinh từng là học trò có dáng hình nhỏ nhắn, thông minh, chăm chỉ, không ngại lăn xả. Anh mến cô nên từng ưu ái để Ngọc Trinh góp mặt trong hầu hết vở anh dựng tại Đoàn kịch trẻ Thành phố như Nữ sinh, Nơi dòng sông dừng lại. Về sau, khi đã là đồng nghiệp của nhau, họ nảy sinh tình cảm, có nhiều năm đồng hành trong cuộc sống lẫn công việc. Dù không có duyên tiến đến hôn nhân, cả hai vẫn dành sự tôn trọng, sẵn sàng hỗ trợ nhau.

Bà xã của Công Ninh chơi với Ngọc Trinh từ năm 2017, lúc hai người cùng chung lớp đạo diễn. "Tính chị ấy không muốn người khác bận lòng vì mình nên cuộc sống có trải qua thăng trầm thì vẫn luôn tỏa ra năng lượng lạc quan, tích cực", cô nói.

Nghệ sĩ Công Ninh nói về Ngọc Trinh khi diễn xuất cùng nhau Công Ninh và Ngọc Trinh chia sẻ về việc diễn cùng nhau trong phim "Dưới bóng bình yên". Video: Sk Picture

Diễn viên Việt Hương gửi bánh trái qua chùa để thắp hương cho người chị thân thiết. Ngày 9/12 cũng là giỗ của diễn viên Chí Tài, lại đón nhận tin đàn anh Thương Tín qua đời nên tâm trạng Việt Hương ngổn ngang. Chị cùng Ngọc Trinh, Vũ Bình là lứa học trò đầu tiên của nghệ sĩ Công Ninh ở trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM).

Ngọc Trinh qua đời nhưng ký ức đẹp về cô vẫn đọng mãi trong tim người ở lại. Đạo diễn Hữu Tiến cho biết chưa vơi nỗi đau mất đi người bạn thân lâu năm. Khi nhìn di ảnh Ngọc Trinh diện áo dài, miệng nở nụ cười tươi, anh nhói lòng nhớ về kỷ niệm cùng cô lập nghiệp, nếm trải buồn vui trong nghề đến khi được công chúng biết đến. Lâu lâu anh xem lại dòng tin nhắn gần nhất mà hai người nhắn cho nhau, lúc đó họ hẹn gặp nhưng anh bận dự án riêng nên chưa thể sắp xếp. "Đến giờ tôi vẫn tiếc nuối khi lỡ cuộc hẹn để rồi không còn được gặp lại nhau", Hữu Tiến nói. Với anh, hình ảnh Ngọc Trinh qua các vai diễn, nhất là tinh thần hết mình với bạn bè sẽ mãi được khắc ghi.

Diễn viên Hòa Hiệp, Hữu Tiến (từ trái qua) cùng bạn bè dự lễ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hòa Hiệp - người Ngọc Trinh xem như ruột thịt lúc sinh thời - có mặt từ sớm tại chùa. Anh nói không biết phải mất bao lâu mới vơi nỗi buồn và chấp nhận được sự thật. Diễn viên nhớ những buổi chở nhau đi ăn hay lén mua sầu riêng đem cho Ngọc Trinh thưởng thức. Lúc còn sống, cô từng rất thích loại trái cây này nhưng không được ăn nhiều do đau dạ dày. "Những ký ức ấy giờ trở thành điều tôi trân quý nhất", Hòa Hiệp nói.

Từ ngày người chị mà anh xem như ân nhân trong sự nghiệp qua đời, thỉnh thoảng Hòa Hiệp lật lại album xem các hình ảnh đứng chung sân khấu. Anh tự nhủ sẽ nỗ lực làm nghề theo những lời chỉ dạy, định hướng của cô. Trong mắt anh, Ngọc Trinh luôn ấm áp, là điểm tựa lớn. "Tôi luôn biết ơn những việc chị từng giúp đỡ tôi trong cuộc sống và nghề. Chị đã đi xa, tình thương chị để lại vẫn luôn ở đây, theo cách dịu dàng và bền bỉ nhất", Hòa Hiệp nghẹn ngào.

Ngọc Trinh đột ngột qua đời ở tuổi 51, trưa 1/9, khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng. Trước đó, cô có nhiều ngày nằm viện nhưng gia đình không thông báo nên ít ai biết. Theo người thân, bạn bè, vào những ngày tháng cuối đời, Ngọc Trinh sống nhiệt thành, lạc quan đến phút cuối.

Khán giả, nghệ sĩ tiễn đưa Ngọc Trinh "Mùi ngò gai", trưa 4/9 Khán giả, nghệ sĩ tiễn đưa Ngọc Trinh "Mùi ngò gai", trưa 4/9. Video: Tuấn Việt

Nghệ sĩ Ngọc Trinh tên đầy đủ là Phạm Thị Ngọc Trinh, từng theo học trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Chị từng đóng một số vai chủ chốt trong các vở như Hoài Thu của tôi (vai Hoài Thu), Nữ sinh (vai Thục), Hoa Thiên Lý trên cao (vai Thiên Lý). Sau khi tốt nghiệp, chị gây chú ý trong làng kịch qua vai Bích Hồng trong vở Ngôi nhà của chúng ta, trên sân khấu 5B Võ Văn Tần.

Tên tuổi diễn viên trở nên quen thuộc với nhiều khán giả nhờ vai Vy - cô gái bán phở trong phim truyền hình Mùi ngò gai, năm 2006 - tác phẩm hợp tác giữa êkíp Việt Nam và Hàn Quốc. Ngọc Trinh còn giảng dạy, từng đào tạo nhiều lứa học trò trẻ.

Thay video Ngọc Trinh trong "Mùi ngò gai" Diễn viên Ngọc Trinh, vai Vy, diễn xuất bên nghệ sĩ Thành Lộc trong một trích đoạn phim "Mùi ngò gai" (phát hành 2006). Video: YouTube Pops TV Việt Nam

Tân Cao