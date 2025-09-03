Hòa Hiệp: 'Chị Ngọc Trinh là ân nhân của tôi'

Hòa Hiệp biết ơn Ngọc Trinh - người chị thân thiết 20 năm - vì giúp anh có cơ duyên tham gia "Mùi ngò gai", đưa tên tuổi đi lên.

Viếng Ngọc Trinh khuya 1/9, Hòa Hiệp bật khóc vì chưa tin người chị quen thân như ruột thịt đã qua đời. Anh là một trong những đồng nghiệp hay biết tình trạng của Ngọc Trinh từ lúc cấp cứu đến khi qua đời, nhưng không được phép chia sẻ với ai, theo nguyện vọng của gia đình. Trước linh cữu, anh nén đau thương để Ngọc Trinh ra đi thanh thản. "Tôi hiểu cuộc đời là cõi tạm, hết duyên, ai rồi cũng sẽ phải tới miền cực lạc. Tôi tin chị đã hết nợ đời, tìm về nơi bình yên nhiều hơn", anh nói.

* Hòa Hiệp kể cơ duyên đóng phim Mùi ngò gai cùng Ngọc Trinh

Ngọc Trinh - Hòa Hiệp thân nhau 20 năm trong nghề, được khán giả khen ăn ý trên phim ảnh, sân khấu lẫn đời thường. Mùi ngò gai (2006) - dự án truyền hình đầu tiên đưa họ gặp gỡ, cùng tạo dấu ấn màn ảnh. Trong phim, Ngọc Trinh vào vai Vy - cô gái mồ côi, giàu nghị lực, còn Hòa Hiệp đảm nhận vai Khanh - người anh cùng cha khác mẹ với Vy.

Hòa Hiệp - Ngọc Trinh quay video vui Hòa Hiệp - Ngọc Trinh quay video cuối cùng với nhau hồi giữa tháng 8. Video: Nhân vật cung cấp

Lau nước mắt, Hòa Hiệp hồi tưởng thuở đầu vào nghề, non trẻ kinh nghiệm, còn ít mối quan hệ trong giới. "Ngày đó, nếu không nhờ chị Trinh giới thiệu tôi với êkíp Mùi ngò gai, chưa chắc đã có Hòa Hiệp của hôm nay. Với tôi, Ngọc Trinh không chỉ là đồng nghiệp, người chị gái, mà còn là ân nhân trong sự nghiệp", anh nói.

Hình ảnh Hòa Hiệp - Ngọc Trinh trong giai đoạn đầu theo nghề diễn viên. Ảnh: Hòa Hiệp cung cấp

Anh nhớ lúc đầu êkíp phim đã chốt diễn viên nam nhưng sau đó đoàn vẫn muốn có thêm lựa chọn. Lúc đó, Ngọc Trinh nhắn ngay cho Hòa Hiệp chuẩn bị hồ sơ.

"Hôm ấy, trời đổ mưa tầm tã, tôi vội rửa tấm ảnh để kịp mang đến cho chị chuyển tới đạo diễn. Khi tới nhà, tôi ngại làm phiền chị nên để trong hộp thư. Về nhà, tôi hồi hộp chờ đợi, lại không dám gọi điện, tự trấn an 'thôi tùy duyên vậy'. Hôm sau, chị gọi báo chuẩn bị đi casting. Ngày lên đoàn, tôi không nghĩ dự án lại lớn đến vậy, sau đó vỡ òa vì trúng vai", anh nói.

Trích đoạn vai của Hòa Hiệp - Ngọc Trinh trong "Mùi ngò gai" Trích đoạn của Hòa Hiệp - Ngọc Trinh trong "Mùi ngò gai". Video: HTV

Phim khi lên sóng tạo "cơn sốt", đưa tên tuổi Ngọc Trinh, Hòa Hiệp phủ sóng. Anh kể thời điểm đó đi đến đâu mọi người cũng nhận ra, nếu đi một mình sẽ bị hỏi ngay "Khanh ơi, Vy đâu?".

Tiếp đó, Ngọc Trinh đồng hành Hòa Hiệp tại sân khấu Idecaf. Anh cho biết đàn chị là người giới thiệu mình về đoàn, nhờ đó mới bén duyên với kịch nói. Họ từng đứng chung nhiều vở diễn, trong đó gây ấn tượng nhất là Mưa bóng mây - tác phẩm từng đoạt bốn Huy chương vàng Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021, trong đó có hai cúp cho diễn viên chính.

Hòa Hiệp nhớ mãi kỷ niệm tham gia tác phẩm, cả hai giận nhau, khiến đồng nghiệp lo lắng, tìm cách hòa giải. Sau đó, Ngọc Trinh chủ động phân tích, động viên để Hòa Hiệp lấy lại tinh thần. Diễn viên tự nhận lúc đó suy nghĩ chưa sâu sắc nên cách hành xử chưa đúng, may mắn Ngọc Trinh không để bụng.

"Với nghề, tôi xem chị như một người thầy. Tôi học được ở chị nét diễn mộc mạc, tự nhiên nhưng rất đời", anh nói.

Hòa Hiệp - Ngọc Trinh đóng vai ông bà già trong vở "Mưa bóng mây". Ảnh: Hòa Hiệp cung cấp

Sinh thời, Ngọc Trinh xem Hòa Hiệp như người em trong nhà, có thể chia sẻ chuyện buồn vui. Với nhiều đồng nghiệp khác, Ngọc Trinh kín tiếng đời tư nhưng Hòa Hiệp là "ngoại lệ". Anh nói hiểu tính người chị là không muốn bị làm phiền, do đó không bao giờ đặt câu hỏi hay thắc mắc sâu mà thường để Ngọc Trinh tự nói ra.

Ngọc Trinh từng mê ăn sầu riêng. Hòa Hiệp cho biết khi du lịch, thấy sầu riêng ngon thường mua về tặng. Mỗi lần như thế, anh thích nghe tiếng cười khúc khích của đàn chị. Những năm gần đây, Ngọc Trinh bị đau dạ dày, anh khuyên cô không ăn nhiều loại quả này vì không tốt cho sức khỏe.

Hòa Hiệp - Ngọc Trinh nhận bằng chứng nhận tại bế mạc Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021. Ảnh: MM

Với Hòa Hiệp, đàn chị rất ham học hỏi, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Nếu không diễn, Ngọc Trinh đi dạy, lúc rảnh thì đăng ký thêm các khóa học chuyên môn lẫn ngành nghề khác. "Với chị, việc gì cũng phải làm đến nơi đến chốn", anh nói.

Hòa Hiệp ví sự nghiệp diễn viên giống như chiếc đồng hồ, quay hết một vòng, khi chạm đỉnh sẽ đi xuống. Cả anh lẫn Ngọc Trinh đều từng rơi vào giai đoạn chững lại với nghề. Tuy nhiên, Hòa Hiệp khâm phục cách đàn chị chấp nhận, lựa chọn hướng phát triển riêng. "Tôi học được ở chị chữ 'buông bỏ' những thứ vốn không còn là của mình, để cuộc sống trở nên thoải mái hơn là phải gánh chịu áp lực", anh nói.

Cả hai gặp nhau lần cuối tại sân khấu Hồng Vân, khi Ngọc Trinh đang trong quá trình chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ. Trong điện thoại, Hòa Hiệp còn giữ video họ nhảy theo nhạc, dự định đăng TikTok. Hòa Hiệp nói điều hối hận duy nhất là từng hứa qua nhà chở Ngọc Trinh đi ăn nhưng công việc bận rộn khiến anh chưa kịp thu xếp. Họ còn dự định tái diễn vở Mưa bóng mây, đồng thời triển khai dự án chung khác nhưng hiện mọi thứ đều dang dở. "Dù chị không còn bên cạnh, trong tim tôi sẽ mãi khắc ghi ký ức đẹp nhất về chị", Hòa Hiệp nói thêm.

Ngọc Trinh tên đầy đủ là Phạm Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1974, trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Từ nhỏ, chị yêu thích cải lương, thần tượng nghệ sĩ Ngọc Huyền. Khi đang học Trường Nghệ thuật sân khấu 2 (TP HCM), NSƯT Bạch Lan - bấy giờ là giám đốc Đoàn kịch trẻ Thành phố - mời chị về đoàn đóng một số vai chính trong các vở Hoài Thu của tôi, Nữ sinh, Hoa thiên lý trên cao. Chị từng là diễn viên Sân khấu 135, sân khấu 5B, sân khấu Idecaf, sân khấu Trần Cao Vân.

Ngoài diễn kịch sân khấu, Ngọc Trinh còn đóng phim dài tập và làm MC của Đài Truyền hình TP HCM. Diễn viên từng đoạt Huy chương vàng Liên hoan Sân khấu kịch chuyên nghiệp Toàn quốc 2012 (vai Bé Ba trong vở Đời như ý), giải Mai Vàng 2014 (lĩnh vực đạo diễn, vở 49 ngày yêu), giải Mai Vàng 2005 (vai Xàng trong Trái tim nhảy múa). Năm 2019, diễn viên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Hòa Hiệp, 43 tuổi, từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Năm 2002, anh đóng phim Vòng xoay số phận, sau đó gây chú ý trong các tác phẩm truyền hình như Mùi ngò gai, Nghề báo, Cô nàng bướng bỉnh. Năm 2010, anh tham gia phim Cổng mặt trời với vai Vỹ - chàng trai hay cười nhưng nhiều toan tính, dễ đánh mất bản thân trước cám dỗ vật chất, đoạt giải Mai Vàng. Tiếp đó, anh gây chú ý với phim Ông trùm, Trần Trung kỳ án, Nghiệp sinh tử. Những năm gần đây, anh mở rộng sự nghiệp ở nhiều vai trò, từ diễn viên đến MC. Ngoài đóng phim, anh hoạt động sân khấu, được yêu thích với series kịch thiếu nhi Ngày xửa ngày xưa ở Idecaf.

Tân Cao