Ngọc Trinh 'Mùi ngò gai' trong ký ức đồng nghiệp

Trước khi đột ngột qua đời, diễn viên Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" sắp bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành sân khấu và ấp ủ dựng một vở kịch, sang Mỹ diễn vào cuối năm.

Nhiều đồng nghiệp nói bàng hoàng và sốc khi biết tin buồn. Ngọc Trinh qua đời vào trưa 1/9, sau thời gian nằm viện vì bất ngờ đổ bệnh và hôn mê. Trong ký ức của các bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, hình ảnh Ngọc Trinh những ngày tháng cuối đời là một người năng động, vui vẻ, luôn lạc quan, bận rộn với công việc.

Lần cuối diễn viên Hoàng Hiệp gặp Ngọc Trinh là khi đi cà phê cùng đạo diễn Ruby Hồng Ngọc ở TP HCM vào ngày 18/8. Hai ngày sau đó, Ngọc Trinh nhập viện vì sức khỏe bất ngờ suy yếu. "Show kịch dự định cuối năm này tôi và chị ấy vĩnh viễn không diễn cùng nhau được rồi", Hoàng Hiệp cho biết trên trang cá nhân.

Diễn viên Ngọc Trinh ở tuổi 51, trong bức ảnh chị đăng trên trang cá nhân ngày 25/5. Ảnh: Facebook Phạm Thị Ngọc Trinh

Ở lần gặp gỡ khoảng hai tuần trước, đạo diễn Nguyễn Thu Phương nói tinh thần Ngọc Trinh tốt, còn chia sẻ ý tưởng cuối năm nay dựng kịch mang sang Mỹ biểu diễn. "Hình ảnh cuối Ngọc Trinh đọng lại trong tôi là một người có cuộc sống vui tươi và lạc quan. Trước khi mất đột ngột vì đổ bệnh, Trinh ấp ủ nhiều dự định. Ngọc Trinh quay vlog về chủ đề du lịch, ẩm thực, tham gia nhiều lớp dạy về kỹ thuật biểu diễn. Trinh còn rủ tôi cùng quay vlog mà tôi bận nên chưa có dịp làm chung, không ngờ là không còn dịp nào nữa rồi", Nguyễn Thu Phương cho biết.

Thay video Ngọc Trinh trong "Mùi ngò gai" Diễn viên Ngọc Trinh, vai Vy, diễn xuất bên nghệ sĩ Thành Lộc trong một trích đoạn phim "Mùi ngò gai" (phát hành 2006). Video: YouTube Pops TV Việt Nam

Với nhiều đồng nghiệp, Ngọc Trinh là một nghệ sĩ tài năng, nghiêm túc, chịu khó học hỏi với nghề diễn xuất và giảng dạy. Chị từng cùng Lê Giang, Huy Cường, Thái Minh Nhiên lập Nhóm hài Lê Giang - Ngọc Trinh. Theo Lê Giang, lúc đó Ngọc Trinh làm trưởng nhóm, đứng ra nhận show, sắp xếp giờ giấc biểu diễn. "Lúc đó, chúng tôi được yêu thích, mỗi đêm chạy 5, 6 điểm diễn trong TP HCM. Trinh rất nhanh nhẹn, nghiêm túc trong công việc và hiền lành", chị cho biết.

Nghệ sĩ Nhật Cường cùng Ngọc Trinh đóng kịch ở sân khấu kịch 5B, 135 Hai Bà Trưng và Nam Quang, Nụ Cười Mới, quay các tiểu phẩm hài như Đừng đùa tình yêu, Chuyện không ngờ, Giai điệu hoa hồng. Với anh, Ngọc Trinh là một người tài năng, ham học hỏi, có giọng nói lảnh lót.

Anh nhớ kỷ niệm khi diễn cùng Ngọc Trinh trong vở Giai điệu hoa hồng do nghệ sĩ Công Ninh dựng. Lúc đó, anh đóng vai ông già còn đàn em đóng vai cô gái. Ở buổi phúc khảo, cả hai tập đoạn giành nhau chiếc ghế ở công viên. Ngọc Trinh thấy nhân vật chưa bộc lộ tính cách rõ rệt liền đề xuất cách diễn mới và xảy ra xung đột với đồng nghiệp. "Ngọc Trinh dậm chân và nói 'thôi nè' tỏ ra giận dỗi. Ngay lúc đó, tôi liền bảo em ấy có thể đưa nét diễn này vào nhân vật và em ấy liền ứng dụng", Nhựt Cường nói.

Ngọc Trinh trong vai bà Vy vở "Mưa bóng mây" đoạt huy chương vàng Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Từng đóng chung với Ngọc Trinh trong vở kịch Tiếng hát học trò, đạo diễn Quốc Thảo, diễn viên Tuyết Thu đánh giá cao cách làm việc nghiêm túc, quyết tâm và đầu tư chiều sâu tâm lý cho nhân vật của đồng nghiệp. Để vào vai học viên lớp cải lương, Ngọc Trinh chịu khó tập hát vọng cổ, vũ đạo.

Nghệ sĩ Hữu Quốc cho biết Ngọc Trinh mê cải lương, có giọng hát trong trẻo nên hay được mời tham gia những vở tuồng. Cả hai từng diễn chung vở cải lương Hương đồng cỏ nội, kịch nói Tiếng hát học trò. "Trinh sáng sân khấu, nét diễn dễ thương và rất lạ nên được khán giả yêu mến", anh nói.

Ngoài diễn xuất, Ngọc Trinh dốc sức cho việc học để theo đuổi nghiệp giảng dạy. Năm ngoái, chị trở lại ghế nhà trường, đăng ký lớp Thạc sĩ K22, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Diễn viên đã theo học gần hai năm, sắp bảo vệ luận án vào tháng 11 tới.

Thanh Hồng - giảng viên phụ trách - cho biết trong ký ức của bà, nghệ sĩ là một học viên hoạt bát, năng nổ. Dù không phải lớp trưởng, Ngọc Trinh "ra dáng chị cả", luôn quán xuyến, kết nối các thành viên thành một tập thể ấm cúng. Diễn viên cầu thị, chăm chỉ tiếp thu kiến thức, ngoài giờ trên lớp còn gặp người hướng dẫn để trau đổi thêm về các phương pháp nghiên cứu khoa học, đề tài trong lĩnh vực sân khấu. "Chị thường tâm sự với tôi rằng muốn nâng cao bản thân để sau này vững vàng hơn, truyền nghề cho các em diễn viên thế hệ sau", Thanh Hồng nói.

Lần cuối gặp giảng viên vài tháng trước ở Hà Nội, diễn viên có phần gầy gò, xanh xao hơn. "Lúc ấy, tôi cũng biết sức khỏe chị yếu, nhưng Ngọc Trinh không nói cụ thể về tình trạng. Nào ngờ, bệnh tình diễn biến nhanh đến thế", Thanh Hồng cho biết.

Nghệ sĩ Hạnh Thúy nói thường xuyên gặp Ngọc Trinh khi cả hai cùng giảng dạy ở Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Đối với Hạnh Thúy, đàn chị là một người thầy quyết liệt và yêu thương học trò, luôn cố gắng trau dồi chuyên môn, kỹ tính, nghiêm túc trong công việc.

Diễn viên tên đầy đủ là Phạm Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1974, trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Từ nhỏ, chị yêu thích cải lương, thần tượng nghệ sĩ Ngọc Huyền. Khi đang học Trường Nghệ thuật sân khấu 2 (TP HCM), NSƯT Bạch Lan - bấy giờ là giám đốc Đoàn kịch trẻ Thành phố - mời chị về đoàn đóng một số vai chính trong các vở Hoài Thu của tôi, Nữ sinh, Hoa thiên lý trên cao. Chị từng là diễn viên Sân khấu 135, sân khấu 5B, sân khấu Idecaf, sân khấu Trần Cao Vân.

Ngoài diễn kịch sân khấu, Ngọc Trinh còn đóng phim dài tập và làm MC của Đài Truyền hình TP HCM. Chị từng được khán giả yêu thích qua vai Vy trong phim truyền hình Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác sản xuất Mùi ngò gai năm 2006, bộ phim là bước ngoặt thành công trong sự nghiệp của Ngọc Trinh. Sau giai đoạn này, chị tham gia dàn dựng nhiều vở kịch sân khấu, truyền hình như Chỉ có thể là yêu, Kẻ nói dối đa tình, 49 ngày yêu.

Diễn viên từng đoạt Huy chương vàng Liên hoan Sân khấu kịch chuyên nghiệp Toàn quốc 2012 (vai Bé Ba trong vở Đời như ý), giải Mai Vàng 2014 (lĩnh vực đạo diễn, vở 49 ngày yêu), giải Mai Vàng 2005 (vai Xàng trong Trái tim nhảy múa). Năm 2019, diễn viên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Năm 2009, Ngọc Trinh kết hôn với nhà sản xuất phim Kim Se Hyuk (Hàn Quốc), sau nhiều năm cả hai ly hôn. Chị vừa diễn kịch, đóng phim, đồng thời tham gia một số game show với vai trò giám khảo, sản xuất.

Hoàng Dung - Mai Nhật