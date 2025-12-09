Tài tử Thương Tín qua đời

Thương Tín - tài tử vang bóng một thời với "Ván bài lật ngửa", "Biệt động Sài Gòn" - qua đời ở tuổi 69 tại quê Phan Rang, sau thời gian chống chọi nhiều bệnh.

Nhạc sĩ Tô Hiếu, người gắn bó với Thương Tín những ngày cuối đời, cho biết Thương Tín qua đời trưa ngày 8/12. Trước khi mất, diễn viên trải qua khoảng thời gian xuống dốc về sức khỏe và tinh thần, mắc nhiều bệnh. Nhạc sĩ Tô Hiếu đang ở nhà diễn viên cùng người thân của ông lo hậu sự.

Diễn viên Thương Tín, 68 tuổi, xuất thân từ trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn, sau đó đầu quân cho Đoàn kịch nói Cửu Long Giang rồi Đoàn Kim Cương. Tại Đoàn Kim Cương, Thương Tín đóng cặp với "kỳ nữ" Kim Cương và nổi tiếng qua nhiều vở diễn gây ấn tượng mạnh với khán giả nhưBông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Huyền thoại mẹ, Tanhia.

Diễn viên Thương Tín ở tuổi ngoài 60 lúc sinh thời.

Về sau, ông tham gia điện ảnh và ghi dấu ấn trong Ván bài lật ngửa, SBC, Biệt động Sài Gòn, Chiến trường chia nửa vầng trăng.Năm 2015, Thương Tín ra mắt hồi ký Một đời giông bão. Tháng 2/2021, nghệ sĩ nhập viện vì đột quỵ, được một số đồng nghiệp kêu gọi quyên góp. Từ đầu năm 2022, sau khi phục hồi, ông chuyển hướng ca hát ở một số sự kiện, đêm nhạc nhỏ.

Trong hồi ký năm 2015, diễn viên từng cho biết có nhiều cuộc tình. Mối tình đầu của ông ở tuổi 19, khi ấy diễn viên quen một hoa khôi của trường Quốc gia âm nhạc - Kịch nghệ (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM). Cả hai có một con trai, sau này theo nghề hát ở phòng trà. Sau đó, ông tiếp tục quen nhiều người khác nhưng đều tan vỡ. Người gần đây nhất diễn viên gắn bó tên Kim Chi, có chung con gái nhỏ, đặt tên là Thanh Thảo.

Hoàng Dung - Mai Nhật