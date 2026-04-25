Doku: 'Cải thiện khâu ghi bàn, tôi sẽ là tiền đạo cánh hay nhất'

AnhNgôi sao tấn công của Man City, Jeremy Doku tự tin vào khả năng bứt tốc, rê bóng và đặt mục tiêu hoàn thiện khâu dứt điểm để vươn tầm số một thế giới.

Sở hữu tốc độ, sự quyết liệt và kỹ thuật lắt léo, Doku đang trở thành mũi khoan phá nguy hiểm bậc nhất của Man City. Trước trận bán kết Cup FA gặp Southampton hôm nay 25/4, tiền đạo cánh người Bỉ được kỳ vọng tiếp tục tạo đột biến sau khi nâng tầm phong độ ở mùa giải này.

HLV Arne Slot từng nhận định Doku có thể trở thành cầu thủ "không thể bị ngăn cản". Điều đó phần nào được chứng minh khi hậu vệ Cristhian Mosquera liên tục phải phạm lỗi với anh trong trận Arsenal thua Man City 1-2 tại sân Etihad ở vòng 33 Ngoại hạng Anh.

Jeremy Doku (áo xanh) đối đầu Cristhian Mosquera trong trận Man City thắng Arsenal 2-1 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh, trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 19/4. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, cầu thủ 23 tuổi vẫn chưa hài lòng với bản thân, khẳng định mục tiêu lớn nhất là cải thiện khả năng ghi bàn để vươn tầm siêu sao hàng đầu như Vinicius. Mùa này, Doku mới ghi 4 bàn qua 40 trận cho Man City - con số khiêm tốn so với 18 bàn sau 48 trận của Vinicius trong màu áo Real Madrid.

"Tôi cảm thấy nếu ghi nhiều bàn hơn, câu chuyện sẽ khác. Kiến tạo thì tôi ổn rồi", Doku nói ngày 23/4, trong cuộc phỏng vấn với báo Anh Guardian. "Tôi cần xuất hiện nhiều hơn ở những vị trí có thể ghi bàn dễ dàng, như các pha đệm bóng. Các bàn mà tôi ghi hầu hết đều xuất phát từ những pha rê dắt. Tôi muốn có thêm những bàn đơn giản, chỉ cần 5 bàn kiểu đó mỗi mùa cũng tạo ra khác biệt lớn. Một cầu thủ chạy cánh cần ghi bàn. Nếu tôi bổ sung điều đó, tôi tin mình có thể trở thành cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới, chắc chắn 100%".

Mùa này, Doku đã kiến tạo 11 bàn trên mọi đấu trường - cao hơn hai mùa đầu tại Man City (đều đạt 9 kiến tạo mỗi mùa). Nhưng con số 4 bàn anh ghi được lại ít hơn hai mùa trước - với 6 bàn ở mùa ra mắt 2023-2024 và 8 bàn mùa 2024-2025.

Ít ai biết Doku từng chơi ở vị trí trung phong khi còn nhỏ. "Tôi đá tiền đạo lúc 9-10 tuổi, rồi chuyển sang đá cánh từ khoảng năm 12 tuổi", anh kể. "Tôi thích xem Neymar, Lionel Messi, Franck Ribery, Eden Hazard, Arjen Robben và Ronaldinho. Sau đó, tôi tạo ra phong cách riêng. Tôi không thể làm chính xác những gì họ làm, và họ cũng không làm những gì tôi làm".

Theo Doku, tốc độ - một trong những điểm mạnh nhất của anh - là yếu tố di truyền trong gia đình. "Anh trai và bố tôi đều rất nhanh", tiền đạo người Bỉ nói. Trong đội hình Man City, anh xem hậu vệ người Uzbekistan Abdukodir Khusanov là cái tên đáng gờm nhất. "Ở quãng 15 m, tôi tin mình nhanh hơn. Nhưng nếu chạy khoảng 40 m, có thể cậu ấy sẽ thắng".

Trent Alexander-Arnold theo kèm Jeremy Doku trong trận Real Madrid gặp Man City tại Champions League hồi tháng Ba. Ảnh: PA

Nhận xét của Slot đến sau khi Doku chơi nổi bật trong trận thắng Liverpool 4-0 ở Cup FA, khi pha đi bóng bên cánh trái của anh góp phần giúp Erling Haaland hoàn tất hat-trick. Một khoảnh khắc thú vị khác là khi Trent Alexander-Arnold từng bắt chước động tác rê bóng lắt léo của Doku trong trận Real Madrid loại Man City khỏi Champions League hồi tháng 3.

"Tôi có thấy video đó. Đó là một cuộc đối đầu thú vị", tiền đạo 23 tuổi bày tỏ. "Bây giờ, khi tôi thi đấu, thường có hai cầu thủ theo kèm. Nhưng điều đó không phải vấn đề, vì sẽ có đồng đội được tự do. Dù vậy, tôi biết rõ khả năng một đối một là điểm mạnh nhất của mình".

Tại Wembley hôm nay, Doku được kỳ vọng sẽ giúp Man City vào chung kết Cup FA lần thứ tư liên tiếp. Hai trận gần nhất, thầy trò Pep Guardiola lần lượt thua Crystal Palace và Man Utd. "Những thất bại đó vẫn còn trong tâm trí, nhưng tôi cố không tập trung vào điều mình chưa có", Doku bày tỏ. "Tôi biết ơn những gì đã giành được, nhưng khi đã vào bán kết, mục tiêu là vào chung kết và vô địch".

Man City đang hướng đến cú ăn ba danh hiệu quốc nội. CLB thành Manchester thắng Arsenal 2-0 để đoạt Cup Liên đoàn hồi tháng Ba và vừa đánh bại Burnley 1-0 để chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng Anh.

"Chúng tôi đã có một danh hiệu và vẫn còn hai mục tiêu trong tầm tay. Dù bị loại khỏi Champions League, đội vẫn có thể giành cú ăn ba quốc nội", Doku nói. "Chúng tôi hài lòng với hiện tại. Không có gì để phàn nàn. Ngay cả khi đã vô địch, bạn vẫn luôn khao khát chiến thắng. Điều đó không bao giờ là đủ".

Hồng Duy (theo Guardian)