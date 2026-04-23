Man City chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng Anh

AnhErling Haaland ghi bàn duy nhất giúp Man City thắng chủ nhà Burnley 1-0 ở vòng 34 để chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng Anh từ tay Arsenal.

Khoảnh khắc định đoạt trận đấu đến ngay phút 5. Jeremy Doku cài đè rồi chọc khe để Haaland bứt tốc, xộc vào vòng cấm rồi lốp bóng chéo góc hạ thủ thành Martin Dubravka.

Bàn thắng không chỉ mang về ba điểm, mà còn giúp Man City chấm dứt chuỗi 26 vòng với 200 ngày giữ đỉnh bảng của Arsenal. Đây cũng là lần đầu tiên thầy trò Pep Guardiola chạm tới đỉnh bảng kể từ vòng mở màn ngày 21/8/2025. Man City và Arsenal hiện có cùng 70 điểm, hiệu số +37 qua 33 trận. Nhưng đội bóng thành Manchester xếp trên nhờ ghi nhiều bàn hơn (66 so với 63).

Erling Haaland bấm bóng chéo góc...

... rồi ăn mừng trong trận Man City thắng Burnley 1-0 ở vòng 34 Ngoại hạng Anh trên sân Turf Moor, Burnley, Lancashire, Anh ngày 22/4/2026. Ảnh: PA, AFP

Man City chưa từng vuột chức vô địch khi dẫn đầu Ngoại hạng Anh kể từ vòng 33. Thống kê đó như lời khẳng định cho bản lĩnh của họ ở giai đoạn quyết định. Dù Arsenal nắm lợi thế trong phần lớn mùa này, Man City lại cho thấy thói quen tăng tốc đúng thời điểm then chốt. Vì thế, việc vươn lên sau vòng 33 mang nhiều ý nghĩa hơn một lần đổi ngôi đơn thuần, mà có thể trở thành bước ngoặt định đoạt cuộc đua.

Trong chặng nước rút, khi khoảng cách gần như không còn, kinh nghiệm và sự ổn định thường lên tiếng. Đó cũng là điều Man City nhiều lần thể hiện trong các mùa giải gần đây - lặng lẽ bám đuổi, trước khi tung cú bứt phá ở thời khắc quyết định.

Erling Haaland sút dội cột đầu hiệp hai. Ảnh: Shutterstock

Gặp Burnley là cơ hội không thể tốt hơn để Man City tạo bước ngoặt trong cuộc đua vô địch. CLB thành Manchester thắng tới 14 trong 15 lần đối đầu gần nhất, với tổng tỷ số áp đảo 45-6. Và thực tế trên sân Turf Moor cho thấy họ hoàn toàn có thể ghi nhiều hơn một bàn. Tại đây, đội bóng của Guardiola kiểm soát bóng tới 65%, tung ra 28 cú dứt điểm, trong đó có 9 lần trúng đích - so với 9 và chỉ 1 cú sút trúng khung thành của chủ nhà.

Dù vậy, thế trận không hoàn toàn một chiều. Burnley chơi kiên cường, sẵn sàng đáp trả và tạo ra những khoảnh khắc khiến hàng thủ đội khách chao đảo trong hiệp một. Đáng kể nhất là tình huống Zian Flemming thoát xuống đối mặt thủ thành Gianluigi Donarumma nhưng dứt điểm chệch cột, lỡ cơ hội gỡ hòa. Ở chiều ngược lại, Man City liên tiếp phung phí cơ hội khi Nico O’Reilly hay Rayan Cherki đều không thể đánh bại thủ thành Martin Dubravka. Sự thiếu sắc bén khiến HLV Guardiola sốt ruột, nhất là trong những thời điểm Burnley dâng cao gây sức ép.

Burnley 0-1 Man City

Kịch bản tương tự lặp lại trong hiệp hai. Man City vẫn cầm bóng nhiều hơn, nhưng thiếu đi sự hiện diện của Rodri khiến khả năng điều tiết và áp đặt lối chơi không còn trơn tru như thường lệ. Những cơ hội thì tiếp tục trôi qua. Haaland sút chân phải đưa bóng dội cột, Savinho dứt điểm chéo góc bị cản bằng chân, còn O’Reilly đệm bóng quá nhẹ trong tư thế cận thành để Dubravka dễ dàng ôm gọn.

Cuối trận, khi nhịp độ chùng xuống, các CĐV Man City trên khán đài tự tạo nên điểm nhấn bằng những tràng hát "Blue Moon" vang vọng. Trong bầu không khí ấy, đội khách vẫn kiên nhẫn kiểm soát bóng theo cách có phần tẻ nhạt nhưng hiệu quả - đủ để giữ trọn ba điểm, trong một trận đấu không quá bùng nổ nhưng lại mang ý nghĩa lớn ở chặng nước rút.

Zian Flemming tiếc nuối khi lỡ cơ hội gỡ hòa cho Burnley. Ảnh: PA

Tan trận, niềm vui chiếm đỉnh bảng của Man City đối lập hoàn toàn với nỗi buồn của Burnley. Đội bóng vùng Lancashire vừa trở lại Ngoại hạng Anh mùa này nhưng đã chính thức xuống hạng khi kém vị trí an toàn của West Ham tới 13 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn bốn vòng.

Đây là lần thứ ba Burnley rớt hạng trong ba mùa gần nhất góp mặt ở giải đấu cao nhất nước Anh, và là lần thứ năm trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh - chỉ kém kỷ lục 6 lần của Norwich City. Trước đó, Wolves sớm nhận vé xuống hạng, đồng nghĩa chỉ còn một suất "tử thần" chưa có chủ, hiện do Tottenham nắm giữ.

Việc trở lại Championship thực tế đã được dự báo từ lâu với thầy trò Scott Parker. Burnley chỉ thắng một trong 25 trận gần nhất, và thất bại trước Man City cũng kéo dài chuỗi 13 trận không thắng trên sân nhà - thông số phản ánh rõ nét mùa giải đầy thất vọng.

Hồng Duy