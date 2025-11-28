Đối thoại mở về vấn đề 'nóng' của KOL, KOC

TP HCMQuảng cáo không đúng sự thật, quy tắc đạo đức của KOL, KOC sẽ là một số vấn đề nổi bật được nêu ở phiên đối thoại Vietnam iContent, sáng 29/11.

Sau hai tháng khởi động, Vietnam iContent 2025 sẽ khép lại với chuỗi sự kiện kéo dài suốt ngày 29/11 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM, mở cửa miễn phí.

Phiên đối thoại chủ đề Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ làm gì để hỗ trợ phát triển ngành nội dung số là điểm nhấn ở buổi sáng. Giữa bối cảnh KOL, KOC được thừa nhận là một nghề chính đáng, tại chương trình, lần đầu tiên các KOL, đại diện nhãn hàng sẽ đặt câu hỏi trực tiếp cho lãnh đạo cơ quan chức năng để tìm hướng tháo gỡ khúc mắc trong quá trình hoạt động của cá nhân và doanh nghiệp. Diễn đàn sẽ xoay quanh vấn đề "nóng" của KOL, KOC hiện nay như trục lợi thương mại, quảng cáo không đúng sự thật, nội dung "bẩn".

Đại diện cơ quan chức năng ở buổi này gồm ông Lê Hải Bình - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, ông Dương Anh Đức - trưởng ban Tuyên giáo dân vận Thành ủy HCM, ông Lê Xuân Minh - Cục trưởng A05. Các lãnh đạo sẽ trả lời các câu hỏi từ đại diện nhiều đơn vị, như TheAnh28, Đất Việt... và các nhà sáng tạo nội dung như Hannah Olala, VULACI...

Từ 9h35 đến 10h35, sự kiện sẽ xoay quanh hai nội dung chính: Hành lang pháp lý và môi trường sáng tạo, Hợp tác quảng bá và thúc đẩy thương mại của ngành.

Nhiều nhà sáng tạo nội dung cho biết mong muốn đối thoại trực tiếp với cơ quan chức năng để hiểu thêm về chính sách, bộ chỉ số (KPIs) để đo lường tác động văn hóa - xã hội và tín nhiệm cộng đồng của ngành nghề họ đang theo đuổi. Đồng thời, đại diện của trang Theanh28 nêu quan tâm việc cơ quan chức năng dự kiến áp dụng chế tài cụ thể nào (như hạn chế sóng, cấm biểu diễn có thời hạn) đối với cá nhân có hành vi gian dối trục lợi trong môi trường kinh doanh online.

Nhà sáng tạo nội dung Hannah Olala dành nhiều quan tâm đến phần hợp tác quảng bá và thúc đẩy thương mại hóa. "Tôi mong Bộ có định hướng hay khuyến nghị để người làm nội dung xây dựng một môi trường kinh tế số sạch - nơi các Creator được khuyến khích làm giàu chân chính", Hannah Olala cho biết.

Thông điệp lớn nhất của phiên đối thoại nhằm nêu lên những kỳ vọng để cộng đồng sáng tạo nội dung số trở thành lực lượng đồng hành và là đối tác chiến lược của cơ quan quản lý Nhà nước trong truyền tải thông tin, lan tỏa giá trị Việt Nam.

Ông Lê Quang Tự Do tham gia diễn đàn Vietnam iContent 2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Hoa hậu Lương Thùy Linh cho biết nhiều ngày qua cô chuẩn bị cho bài chia sẻ Hành trình đi tìm giá trị bản thân với sáng tạo nội dung số. Cô hứng thú với chủ đề của sự kiện vì có sự tương đồng với định hướng phát triển sắp tới. "Tôi muốn bước ra khỏi những khuôn mẫu quen thuộc để định nghĩa mình là một người làm nội dung tử tế, có giá trị", hoa hậu nói.

Một trong những mục tiêu trọng tâm của Vietnam iContent năm nay là tạo dựng không gian kết nối cho các mắt xích trong hệ sinh thái sáng tạo nội dung. Do đó, ngoài phiên đối thoại, chương trình còn mang đến chín bài chia sẻ của đại diện các nền tảng số, thương hiệu, nhà sáng tạo nội dung. Họ sẽ thể hiện các góc nhìn riêng xoay quanh chủ đề chính, góp phần tạo nên diễn đàn giao lưu mở cùng khán giả.

Cụ thể, đơn vị Vinamilk sẽ chia sẻ Thương hiệu mong muốn điều gì khi hợp tác với nhà sáng tạo nội dung. Đại diện Meta trao đổi nội dung Meta đồng hành cùng sự phát triển của ngành nội dung số Việt Nam.

MC Khánh Vy - gương mặt từng thắng hạng mục Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng tại Vietnam iContent 2024 và các nhà sáng tạo nội dung quốc tế như Natalie Dau - Rockstararms, Larissa Rochefort, Neel Bhattacharya sẽ nói về kinh nghiệm ở lĩnh vực tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội. Tại mùa thứ hai, Khánh Vy có mặt trong đề cử hạng mục Nhà sáng tạo nội dung của năm và Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất.

Các nhà sáng tạo nội dung Khánh Vy, Natalie Dau - Rockstararms, Larissa Rochefort, Neel Bhattacharya (từ trái qua) sẽ tham gia chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Tạ Thu Hương - Giám đốc truyền thông và quảng cáo kỹ thuật số, Unilever Việt Nam - mang đến chủ đề Khi trách nhiệm dẫn lối: Truyền thông lành mạnh cho tương lai bền vững. Vũ Mạnh Tuyền (Tuyền Văn hóa) - Giám đốc Công ty TVH Media - sẽ bàn Cách làm nội dung về văn hóa để tạo giá trị cho người xem và nhà sáng tạo. Anh Vũ Minh Hiếu - Tổng giám đốc Công ty VULACI - nối tiếp phần chia sẻ vào khung giờ 10h35-10h45 về Hành trình của một MCN: Từ sáng tạo nội dung có trách nhiệm đến giá trị bền vững. Sau đó, Hoa hậu Lương Thùy Linh, diễn viên hài độc thoại Phương Nam lần lượt xuất hiện trên sân khấu với các bài nói hứa hẹn tạo sự kết nối, truyền cảm hứng.

Hai nhà sáng tạo nội dung Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương (Ninh Dương Story) nói về Cách duy trì sự sáng tạo nội dung bền vững ở phần cuối sự kiện. Tại Vietnam iContent 2025, Ninh Dương Story nhận đề cử tại hai hạng mục Nhà sáng tạo nội dung của năm và Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất.

Vào buổi chiều sẽ diễn ra Diễn đàn sáng tạo nội dung số Việt Nam với chủ đề The responsibility of trust - Trách nhiệm với niềm tin công chúng. Lúc 19h30 cùng ngày là lễ vinh danh giải thưởng nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025, ghi nhận các dự án và cá nhân có đóng góp nổi bật năm qua. Á hậu Hera Ngọc Hằng (Lê Nguyễn Ngọc Hằng) sẽ điều phối thảm đỏ gala, trò chuyện cùng dàn khách mời, nghệ sĩ và các nhà sáng tạo số. Liêu Hà Trinh, Quang Bảo dẫn dắt lễ trao giải.

Nhiều nghệ sĩ mang đến các tiết mục góp vui cho chương trình. Ca sĩ Hòa Minzy sẽ hát Bắc Bling - hit 276 triệu lượt xem trên YouTube, Duyên Quỳnh khoe giọng qua hit Viết tiếp câu chuyện hòa bình, buitruonglinh thể hiện Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Lamoon có Hò vươn mình, còn 11 Tân binh toàn năng trình diễn Take a Shot.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress, Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam Shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.

Các chương trình tại ngày hội sẽ phát trực tiếp trên báo VnExpress, Fanpage VnExpress và Fanpage Vietnam iContent 2025.

Xuân Triết