Đồ đôi của cặp sao Ninh Dương Story

Ninh Anh Bùi (trái), 31 tuổi, và Nguyễn Tùng Dương, 28 tuổi, đang dẫn đầu bình chọn của khán giả ở hai hạng mục Nhà sáng tạo nội dung của năm và Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất tại Vietnam iContent Awards 2025.

Cặp sao có câu chuyện tình đẹp, được cộng đồng LGBT+ và khán giả ủng hộ. Họ nhận hàng triệu lượt theo dõi trên TikTok, YouTube, Instagram, Threads.