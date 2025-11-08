Đồ đôi của cặp sao Ninh Dương Story

Ninh Anh Bùi (trái), 31 tuổi, và Nguyễn Tùng Dương, 28 tuổi, đang dẫn đầu bình chọn của khán giả ở hai hạng mục Nhà sáng tạo nội dung của năm và Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất tại Vietnam iContent Awards 2025.
Cặp sao có câu chuyện tình đẹp, được cộng đồng LGBT+ và khán giả ủng hộ. Họ nhận hàng triệu lượt theo dõi trên TikTok, YouTube, Instagram, Threads.
Bộ đôi thường sáng tạo nội dung trên nền tảng số, chọn chủ đề gần gũi đời sống, truyền tải thông điệp tích cực. Ninh Dương Story còn tham gia hoạt động giải trí với vai trò khách mời gameshow, đầu tư sản xuất chương trình thực tế.
Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cả hai gây chú ý với trang phục lẫn phụ kiện đôi.
Ninh Dương Story diện nhiều trang phục cùng chất liệu, kiểu dáng tại tiệc kỷ niệm 10 năm quen nhau.
Áo thun kết hợp quần jeans theo phong cách năng động của cặp sao.
Họ chọn polo kết hợp quần kaki, giày đôi trong bộ ảnh thời trang hồi đầu năm.
Các kiểu áo sơ mi chất liệu cotton, linen phối quần ống rộng là lựa chọn thường xuyên của cặp sao trong các hoạt động.
Hậu trường dự sự kiện của Ninh Dương Story.
Họ phối trang phục đồng điệu họa tiết khi tới các sự kiện thời trang.
Trên thảm đỏ ra mắt show truyền hình thực tế Hàng xóm mới, cuối tháng 10 ở TP HCM, Ninh Dương Story cùng diện trang phục màu be, đi giày đế bằng.
Cả hai mặc "cây" trắng khi chúc mừng Hương Giang (giữa) thi Miss Universe 2025, ngày 30/10 ở TP HCM.
Trong các vlog, họ ưu tiên trang phục gam màu tươi tắn.
Cặp sao có stylist riêng để hỗ trợ hình ảnh khi dự sự kiện. Còn đời thường, cả hai phối đồ ngẫu hứng, theo sở thích chung.
Hai nhà sáng tạo nội dung chụp ảnh cùng áo dài vào ngày lễ, Tết.
Thời trang khi chơi pickleball của bộ đôi.
Vẻ năng động của cặp sao trong các chuyến du lịch.
Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.
Giải thưởng năm nay hướng đến cá nhân, nhóm sáng tạo nội dung người Việt lẫn tổ chức sản xuất đang hoạt động tại thị trường trong nước, có hoạt động và sản phẩm tính đến tháng 9/2025. Ban tổ chức chia ba hạng mục, gồm 11 giải.
Sau vòng sơ loại, Vietnam iContent Awards 2025 chọn ra 72 ứng viên nổi bật từ hơn 100 đề cử ban đầu để vào vòng chung kết. Độc giả có thể bình chọn cho đề cử yêu thích từ 15h ngày 30/10 đến hết 18/11. Kết quả dựa trên 50% điểm của độc giả và 50% điểm đánh giá của hội đồng giám khảo, sẽ công bố tại gala, dự kiến diễn ra vào 29/11 ở TP HCM.
Xuân Triết
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp