Hòa Minzy sẽ hát 'Bắc Bling' ở lễ trao giải Vietnam iContent 2025

TP HCMCa sĩ Hòa Minzy sẽ hát "Bắc Bling" - hit 276 triệu lượt xem - ở lễ vinh danh Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025, tối 29/11.

Lễ trao giải Nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025 - Vietnam iContent bắt đầu vào 19h30 ngày 29/11, tại nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM.

Tiết mục của Hòa Minzy là một trong những điểm nhấn được trông đợi ở sự kiện diễn. Ca khúc Bắc Bling nhận hai đề cử tại hạng mục Âm nhạc truyền cảm hứng và Video truyền cảm hứng của Vietnam iContent 2025. Hòa Minzy cũng là một trong những gương mặt được đề cử danh hiệu Cá nhân Vì cộng đồng.

Ca sĩ Hòa Minzy. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bắc Bling do nhạc sĩ Tuấn Cry sáng tác, ra mắt đầu tháng 3, kết hợp chất liệu dân ca Bắc Ninh như quan họ, hát văn, nhạc cụ truyền thống (sáo, đàn nguyệt, đàn nhị) với phong cách hiphop, điện tử. Bản phối giữ hồn cốt dân gian nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại.

MV do Như Đặng đạo diễn, tái hiện không gian văn hóa Kinh Bắc qua bối cảnh làng quê, lễ hội, đình đền, áo tứ thân, góp phần tôn vinh giá trị di sản vùng đất quan họ. Nhạc phẩm có sự góp giọng của Xuân Hinh, Tuấn Cry và Hòa Minzy.

Ngay sau khi ra mắt, MV nhanh chóng trở thành hiện tượng, đạt hơn 93 triệu lượt xem sau gần một tháng. Thủ tướng Phạm Minh Chính từng nhắc đến sản phẩm như "điển hình cho việc làm mới nghệ thuật truyền thống". Sau 27 ngày, MV cán mốc 100 triệu lượt xem, 200 triệu lượt sau 81 ngày - nhanh nhất lịch sử Vpop.

Bắc Bling góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Bắc Ninh. Hình ảnh áo tứ thân, nón quai thao, cảnh hát quan họ bên hồ, lễ hội làng, cùng các di tích như đền Đô, chùa Dâu, làng gốm Phù Lãng được tái hiện sinh động. Phần âm nhạc đan xen nhạc cụ truyền thống và beat hiện đại giúp MV vừa gần gũi, vừa mới mẻ.

MV 'Bắc Bling' của Hòa Minzy MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy. Video: YouTube Hòa Minzy Official

Tại Bắc Ninh, hiệu ứng từ bản hit kéo lượng khách du lịch tăng mạnh vào cuối tuần. Chính quyền địa phương mở thêm tour trải nghiệm miễn phí, nhiều bạn trẻ tham gia các trào lưu quay video, chụp ảnh theo phong cách MV. Trên mạng xã hội, hashtag và các phiên bản cover, parody lan tỏa rộng, góp phần đưa văn hóa Bắc Ninh đến gần công chúng trẻ.

Theo giới chuyên môn, thành công của Bắc Bling được xem là minh chứng cho cách làm mới nghệ thuật truyền thống bằng tư duy sáng tạo và công nghệ hiện đại, tạo ra sức sống mới cho âm nhạc dân gian trong đời sống đương đại. Cuối tháng 10, tác giả Tuấn Cry viết lời mời cho ca khúc, phản ánh nhiều tình huống lừa đảo trực tuyến, truyền thông điệp kêu gọi bảo mật thông tin cá nhân, tránh bị lừa tiền.

Hòa Minzy, 30 tuổi, tên thật là Nguyễn Thị Hòa, quê Bắc Ninh, từng đoạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Cô có các ca khúc được yêu thích như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất ở Mai Vàng. Cùng năm, cô được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến. Đầu năm nay, ca sĩ ra MV Bắc Bling, tạo nên bản hit lớn trong sự nghiệp.

Tại gala Vietnam iContent Awards, ngoài ca sĩ Hòa Minzy, chương trình còn quy tụ nhiều tiết mục trình diễn của ca sĩ Duyên Quỳnh với hit Viết tiếp câu chuyện hòa bình, buitruonglinh hát Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Lamoon sẽ hát Hò vươn mình, còn 11 Tân binh toàn năng thể hiện Take a shot.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển. Giải thưởng năm nay hướng đến cá nhân, nhóm sáng tạo nội dung người Việt lẫn tổ chức sản xuất đang hoạt động tại thị trường trong nước, có hoạt động và sản phẩm tính đến tháng 9/2025. Ban tổ chức chia ba hạng mục, gồm 11 giải. Sau vòng sơ loại, Vietnam iContent Awards 2025 chọn ra 72 ứng viên nổi bật từ hơn 100 đề cử ban đầu để vào vòng chung kết. Độc giả có thể bình chọn cho đề cử yêu thích từ 15h ngày 30/10 đến hết 18/11. Kết quả dựa trên 30% điểm của độc giả và 70% điểm đánh giá của hội đồng giám khảo, sẽ công bố tại gala vào tối 29/11, ở TP HCM.

Mai Nhật