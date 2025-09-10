Cục trưởng Lê Quang Tự Do: 'KOL, KOC là nghề chân chính'

Hà NộiNhà sáng tạo nội dung - KOL, KOC - là nghề chân chính, tham gia Vietnam iContent để chia sẻ giá trị tích cực, theo ông Lê Quang Tự Do.

Nội dung được ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, nêu tại lễ công bố chương trình Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2025, chiều ngày 10/9. Ông cho biết Vietnam iContent 2025 diễn ra trong bối cảnh siết chặt quản lý người nổi tiếng trên mạng xã hội. Điều này cũng tạo ra nhiều lo lắng, băn khoăn cho các KOL, KOC, các công ty quản lý.

"Nhiều người tâm sự với chúng tôi họ không dám làm, không muốn theo nghề này nữa, đặc biệt là các KOC vì mức độ rủi ro của nghề này quá lớn", ông nói. Giải đáp điều này, Cục trưởng khẳng định Vietnam iContent 2025 sẽ là dịp để các cơ quan quản lý tập hợp các trăn trở, các câu hỏi, cùng nhau chia sẻ, giải đáp và động viên, khích lệ cộng đồng, các nhà sáng tạo nội dung số vững bước trên con đường mới hoàn toàn so với những nghề nghiệp khác.

"Đây là một nghề nghiệp lao động chân chính. Nhà nước không hạn chế phát triển", ông Do nhấn mạnh.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Ảnh: Tùng Đinh

Sau mùa Vietnam iContent đầu tiên vào năm 2024, một cộng đồng KOL, KOC đã được kết nối với cơ quan quản lý, các nền tảng số, nhãn hàng. Năm nay, chương trình có chủ đề "Rạng rỡ Việt Nam", đặt mục tiêu tạo ra nhiều nội dung tích cực, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, khích lệ đổi mới và khẳng định vai trò của nhà sáng tạo trong việc góp phần xây dựng hình ảnh đất nước.

Cục trưởng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, nhấn mạnh từ năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khởi xướng chiến dịch tập hợp và kết nối các nhà sáng tạo nội dung, KOL, KOC cùng cơ quan, doanh nghiệp truyền thông và đơn vị quản lý, nhằm xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh. Nhiều chiến dịch truyền thông đã được triển khai, tạo tiếng vang lớn.

Theo ông Lê Quang Tự Do, chỉ trong vòng ba năm, diện mạo không gian mạng đã thay đổi rõ rệt. Thời gian gần đây, những nội dung chính thống, mang giá trị tích cực cho cộng đồng đã dần trở thành dòng chảy chủ đạo trên các nền tảng mạng xã hội, thay thế cho các nội dung độc hại từng có lúc lấn át.

"Minh chứng rõ nét là hai đợt đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dòng chảy nội dung tích cực không chỉ đến từ KOL, KOC mà còn lan tỏa mạnh mẽ từ chính người dân - điều mà chúng tôi gọi là truyền thông nhân dân", ông Do nói. Với những tín hiệu tích cực này, ông khẳng định, Vietnam iContent 2025 sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển, mang lại sự thú vị, độc đáo và chắc chắn thành công.

Nối tiếp, bà Nguyễn Phương Chi, Quản lý Chính sách công, Tập đoàn Meta cho biết đây là năm thứ hai liên tiếp Meta đồng hành Vietnam iContent. Chủ đề năm nay truyền cảm hứng cho các nhà sáng tạo nội dung số, tạo thêm nhiều nội dung tích cực. Hiện Meta cũng ra mắt nhiều công cụ AI mới cho các nhà sáng tạo nội dung, đặc biệt là xây dựng kho dữ liệu và bộ mã nguồn mở bằng tiếng Việt.

Bà Nguyễn Phương Chi, Quản lý Chính sách công, Tập đoàn Meta. Ảnh: Tùng Đinh

Trở lại mùa thứ 2, Vietnam iContent 2025 có nhiều điểm mới đáng chú ý. Giải thưởng Vietnam iContent Awards 2025 gồm ba hạng mục: Nhà sáng tạo số, Sản phẩm số, Vì cộng đồng, đi qua ba vòng: đề cử (4-25/9), bình chọn (3-24/10) và chung kết (30/10-18/11).

Chương trình còn triển khai chuỗi hoạt động cho các nhà sáng tạo nội dung. Talkshow Insight Out (tháng 9-10/) chia sẻ góc nhìn từ phía cơ quan quản lý, các nền tảng, doanh nghiệp, đơn vị truyền thông quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ đa kênh (MCNs) và các nhà sáng tạo nội dung. Tại đây, các khách mời chia sẻ nội dung về tư duy chiến lược, tác động xã hội và trách nhiệm xã hội của sáng tạo nội dung.

Creator Camp do Meta tổ chức giữa tháng 9 tại TP HCM, được thiết kế như một không gian sáng tạo, nơi hàng trăm content creator có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và kết nối. Các nhà sáng tạo nội dung sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động chia sẻ và tương tác.

Ông Nguyễn Lạc Huy - Nhà sáng lập Schannel, đại diện cho các nhà sáng tạo nội dung tham gia sự kiện. Ảnh: Tùng Đinh

Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2025 diễn ra vào cuối tháng 11/2025 tại TP HCM. Chương trình gồm các phiên hội thảo và diễn đàn để cơ quan quản lý, nền tảng, doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số cùng chia sẻ góc nhìn, thảo luận những xu hướng mới, tìm tiếng nói chung cho sự phát triển bền vững của ngành nội dung số Việt Nam. Bên cạnh đó, sự kiện bao gồm khu vực triển lãm tạo không gian trải nghiệm và giao lưu cùng khán giả.

Đặc biệt, lần đầu tiên sẽ có phiên livestream bán hàng gây quỹ cộng đồng do TikTok phối hợp KOL, KOC thực hiện, quảng bá nông sản, đặc sản địa phương và sản phẩm văn hóa, lan tỏa thông điệp nhân văn.

Ban tổ chức Vietnam iContent trả lời câu hỏi từ báo chí. Ảnh: Tùng Đinh

Ngoài công bố các hoạt động, ban tổ chức cũng chia sẻ, giải đáp những băn khoăn của báo chí. Trong bối cảnh nhiều người nổi tiếng bị lên án vì các hành vi lệch chuẩn, thậm chí phạm pháp, Vietnam iContent đã chuẩn bị sẵn các biện pháp xử lý nếu các KOL, KOC đạt giải vi phạm tiêu chuẩn đạo đức, vi phạm pháp luật. Những ai vi phạm sẽ bị tước giải thưởng, xóa tên trên báo chí, truyền thông. "Giải thưởng này tôn vinh các giá trị tốt đẹp mà những nhà sáng tạo nội dung mang đến cho cộng đồng, nên chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo uy tín và giá trị giải thưởng", bà Bùi Thanh Vân, Thư ký tòa soạn Báo VnExpress, đại diện ban giám khảo Vietnam iContent 2025 cho biết.

Vietnam iContent tôn vinh những cá nhân, tập thể có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực sáng tạo số, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học hỏi và kết nối giữa các cá nhân. Sự kiện do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, phối hợp tổ chức cùng Báo VnExpress, Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online).

