Đổi sức khỏe để 'chạy deadline'

Tường Linh, 30 tuổi, luôn sợ trễ nải công việc nên làm việc hơn 12 tiếng một ngày, bỏ bê sức khỏe, sau đó mắc tiểu đường type 2.

Linh cho biết đang làm biên - phiên dịch chuyên về lĩnh vực y tế, cường độ công việc cao nên thường xuyên làm việc tới 2-3 giờ sáng. Nhiều tình huống có deadline gấp, Linh sẵn sàng bỏ qua bữa ăn, uống nước để hoàn thành trong ngày, hoặc sử dụng nước tăng lực để giúp tỉnh táo vào đêm khuya.

Theo Linh, việc bỏ qua sức khỏe là cần thiết ở giai đoạn đầu xây dựng sự nghiệp, mục tiêu lớn nhất là không bị tụt hậu trong công cuộc cạnh tranh việc làm. Khi mệt mỏi, Linh nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục làm việc.

Thời gian gần đây, chàng trai thấy tăng cân rõ rệt, mệt mỏi, thường xuyên bị các đợt cấp nhiễm trùng đường hô hấp. Song, Linh chỉ nghĩ là do thời tiết thay đổi và công việc nhiều nên sức đề kháng giảm sút.

Một ngày, Linh nhận ra vết thương nhẹ ở bàn chân mãi không khỏi, tiến triển thành loét, nên đi khám. Bác sĩ khuyên xét nghiệm máu và cho biết Linh mắc tiểu đường type 2. Chàng trai trở nên suy sụp.

Nhiều người coi tuổi trẻ là để cống hiến và nỗ lực, song, họ cũng có nguy cơ kiệt sức do áp lực, căng thẳng kéo dài mà không nhận ra. Ảnh: Vecteezy

Còn chị Hạnh, 42 tuổi, suy kiệt cả thể lực lẫn tinh thần, thường xuyên ho, sốt, đau mỏi cơ, cuối cùng phát bệnh tiểu đường type 2.

Trước đây, chị làm kế toán cho một công ty ở TP HCM hơn 15 năm. Năm 2024, công ty thua lỗ và cắt giảm nhân sự, chị nằm trong số này. Thất nghiệp ở tuổi trung niên, chị nhờ người quen giới thiệu vào làm kế toán cho một công ty tư nhân khác, thử việc 2 tháng.

Làm việc chung với nhiều người đã có kinh nghiệm và hiểu rõ về hoạt động của công ty, chị Hạnh phải nỗ lực, tự nguyện làm thêm giờ để chứng tỏ mình phù hợp. Việc căng thẳng kéo dài và phải cố gắng đáp ứng nhiệm vụ công việc hàng giờ khiến chị Hạnh rất mệt mỏi.

"Thời điểm gần hết hai tháng thử việc, tôi ngất tại chỗ làm, phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ nói tôi bị rối loạn tiền đình và tiểu đường type 2", chị Hạnh nói.

Gia đình chị Hạnh kinh tế ổn định, có sẵn nhà riêng thừa kế từ cha mẹ. Song, từ trước đến nay, hai vợ chồng phân chia trách nhiệm tiền bạc. Chồng chị lo cho hai con ăn học, còn chị lo trang trải sinh hoạt và đối nội, đối ngoại. Công ty mới là cơ hội để chị có công việc ổn định trở lại, đồng thời không muốn mang tiếng ăn bám chồng. Vì vậy, chị làm việc không ngừng nghỉ cho đến khi đổ bệnh.

Tình trạng kiệt sức do công việc không hiếm gặp. Như Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM hồi tháng 12/2025 thông tin, một trường hợp nữ bệnh nhân mắc tiểu đường type 2 sau ba tuần làm việc kiệt sức.

BS.CKI Nguyễn Tiến Đạo, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết những người thường xuyên bị căng thẳng trong công việc và cuộc sống có nguy cơ mắc tiểu đường, tăng huyết áp, tim mạch, suy giảm hệ miễn dịch.

Nhiều nghiên cứu cho thấy stress và bệnh tiểu đường type 2 có mối quan hệ nhân - quả. Khi căng thẳng, tuyến thượng thận sẽ tăng cường sản sinh hormon cortisol và catecholamine. Các hormone này không gây tác dụng phụ trong giai đoạn cấp tính. Nếu tình trạng căng thẳng tiến triển thành mạn tính, những hormone này có thể làm rối loạn chức năng trao đổi chất, gây kháng insulin, tăng đường huyết mạn tính trong cơ thể và dẫn đến bệnh tiểu đường type 2.

Người đàn ông tiêm ngừa cúm tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Hoàng Dương

Còn theo CDC Mỹ, bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ bị căng thẳng hơn người khỏe mạnh. Thậm chí, người bệnh tiểu đường gặp tình trạng lo lắng cao hơn 20% so với người không mắc bệnh, nguy cơ bị trầm cảm cũng cao hơn gấp 2-3 lần.

Những người thường xuyên căng thẳng cũng thuộc nhóm có nguy cơ cao bị lây các bệnh truyền nhiễm như: cúm, viêm phổi phế cầu, hợp bào hô hấp RSV, sởi, ho gà, não mô cầu... Bên cạnh đó, suy giảm miễn dịch cũng là điều kiện thuận lợi cho virus thủy đậu ẩn trong các hạch thần kinh tái hoạt động và gây bệnh zona đau đớn cùng nguy cơ biến chứng.

Bác sĩ Đạo lưu ý người đã mắc bệnh tiểu đường cần tuân thủ lịch tái khám và phác đồ điều trị của bác sĩ. Bên cạnh đó, để phòng bệnh, mọi người nên cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống, điều chỉnh kỳ vọng phù hợp. Thể dục thể thao như đi bộ, chạy bộ, thiền, yoga hoặc nghe nhạc, đọc sách, phơi nắng... là những cách có thể xoa dịu cảm xúc căng thẳng. Mọi người cũng cần chú ý đến dinh dưỡng hợp lý để nâng tổng trạng, tiêm ngừa vaccine để bổ sung kháng thể, giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh, phòng các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài.

Hiện Việt Nam lưu hành vaccine phòng cúm, phế cầu, hợp bào hô hấp RSV, sởi, não mô cầu, zona thần kinh, sốt xuất huyết... Mọi người có thể đến trung tâm tiêm chủng gần nhất để được bác sĩ tư vấn lịch tiêm phù hợp theo độ tuổi, thể trạng và lịch sử chủng ngừa.

Huyền Trâm