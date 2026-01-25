Uống nước tắc đường phèn có trị được cúm A?

Con 5 tuổi mắc cúm A ho đờm đặc xanh vàng, tôi cho uống nước chưng tắc, đường phèn có giúp hết bệnh? (Minh Hiệu, 32 tuổi, Hải Phòng)

Trả lời:

Trong Đông y, quả tắc vị chua, tính ấm, giàu vitamin C, A, canxi, có tác dụng giải cảm, trị ho. Đường phèn vị ngọt nhẹ, tính bình, giúp nhuận phế, trừ đờm, làm dịu cổ họng. Nước tắc chưng đường phèn, thêm mật ong, gừng là phương pháp dân gian hỗ trợ trị ho, nhưng không thể chữa cúm A triệt để.

Cúm A ngoài ho còn gây sốt cao trên 39°C, sổ mũi, đau họng, nhức mỏi, nôn, tiêu chảy. Ở giai đoạn nặng, bệnh có thể dẫn đến viêm phổi, viêm não, viêm cơ tim, suy hô hấp, nhiễm trùng huyết, thậm chí tử vong. Trẻ ho đờm xanh vàng có thể là dấu hiệu bội nhiễm, cần đi khám sớm để phát hiện và điều trị.

Cha mẹ nên cho trẻ ăn đủ chất, dùng món lỏng dễ nuốt, uống nước ấm, ngủ nghỉ đầy đủ, vệ sinh răng miệng và súc họng bằng nước muối sinh lý để giảm đàm nhớt.

Nước tắc, đường phèn chưng được xem là phương pháp dân gian trị ho, song không thể trị cúm A. Ảnh: Diệu Thuần

Cúm A là bệnh cấp tính lây truyền qua đường hô hấp, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có bệnh nền là nhóm nguy cơ cao hơn vì hệ miễn dịch yếu, dễ bị biến chứng nặng. Điều kiện thời tiết lạnh ẩm, nhiệt độ thay đổi thất thường, ô nhiễm không khí gia tăng tạo điều kiện cho virus cúm phát triển và lây lan.

Trẻ đã mắc cúm vẫn có nguy cơ tái nhiễm, do virus thay đổi cấu trúc kháng nguyên mỗi năm, có nhiều chủng khác nhau. Vì vậy, gia đình nên chú ý phòng bệnh cho trẻ để tránh mắc và trở nặng do cúm.

Các cách phòng bệnh được khuyến cáo gồm đeo khẩu trang, rửa tay, súc họng, tránh tiếp xúc với nguồn bệnh. Bên cạnh đó tiêm vaccine cúm và tiêm nhắc lại hằng năm là cách phòng bệnh hiệu quả.

Hiện có bốn loại vaccine cúm của Pháp, Hà Lan, Hàn Quốc và Việt Nam, giúp phòng các chủng cúm như A/H1N1, A/H3N2 và chủng cúm B gây bệnh phổ biến. Vaccine cúm tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến người lớn. Trẻ từ 6 tháng tuổi đến dưới 9 tuổi chưa từng tiêm cần 2 mũi cách nhau tối thiểu 4 tuần; từ 9 tuổi và người lớn tiêm 1 mũi. Vaccine cần tiêm nhắc lại một mũi hàng năm để duy trì miễn dịch. Vaccine giúp giảm 60% nguy cơ mắc, 90% nguy cơ nhập viện và 70-80% nguy cơ tử vong do cúm.

Bác sĩ Nguyễn Đức Bá Đạt

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC