TP HuếNước chảy xiết ở cầu Cửa Hữu khiến xuồng máy không thể di chuyển, anh Đào Kim Cương cùng đồng đội giăng dây thừng, cõng từng người dân vượt dòng lũ dữ.

Nhận tin Huế ngập sâu, có nơi gần chạm mái nhà, anh Đào Kim Cương, 34 tuổi, cùng 5 thành viên đội "Phản ứng nhanh Otofun Thái Nguyên" mang theo ba xuồng máy quyết định lên đường vào miền Trung. Họ chỉ có một tiếng chuẩn bị và hơn 10 tiếng di chuyển.

Điểm đầu tiên nhóm hạ thuyền sáng 28/10 là phường Phú Xuân (Nội thành Huế), nơi nước dâng cao, chảy xiết, nhiều người già, trẻ nhỏ mắc kẹt. Tại cầu Cửa Hữu, nước lũ cuồn cuộn đổ về, xuồng máy yếu không thể ngược dòng. Giải pháp cấp bách được đưa ra: giăng một sợi dây thừng nối hai trụ cầu làm "đường ray" vượt lũ.

Đội cứu hộ Thái Nguyên giăng dây, cõng dân vượt lũ Huế Các thành viên trong Đội Phản ứng nhanh Otofun Thái Nguyên giăng dây, cõng người dân lượt lũ đến nơi an toàn tại khu vực cầu Cửa Hữu, hướng từ Đại nội ra ngoài, chiều 28/10. Nguồn: Đào Kim Cương

Đội cứu hộ hướng dẫn người dân bám chắc dây, lội qua dòng nước. Với người già, trẻ nhỏ, các thành viên trực tiếp cõng trên lưng. Không ít lần anh Phạm Hoài Phương, một thành viên trong đội, cõng các bé, phía sau, một người khác phải đỡ lưng hỗ trợ, phòng cháu bé mỏi, có thể tuột tay rơi xuống nước.

Dòng nước cao ngang ngực, cuộn chảy như sóng biển, đẩy anh Phương đi chậm lại. Hai tay siết chặt dây thừng, chân gồng cứng trụ lại, anh vừa cõng các cháu bé vừa trấn an. Đưa được người qua bờ, anh Phương và đồng đội quay lại, thay phiên nhau "vận chuyển" người.

"Ngâm mình trong nước buốt, tay tê cứng, mắt cay xè vì mưa tạt, nhưng chúng tôi vẫn phải cẩn trọng tối đa", anh Phương kể. Riêng tại cầu Cửa Hữu, nhóm đã đưa hơn 10 người, gồm cả các ca cấp cứu và sản phụ đi đẻ đến bệnh viện an toàn.

Anh Đào Kim Cương cùng các thành viên đội phản ứng nhanh Thái Nguyên chở ba xuồng đến Huế hỗ trợ người dân từ sáng 28/10. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Rời Cửa Hữu, xuồng của đội đi sâu vào Đại nội. Họ phát hiện hai mẹ con ôm chặt cột điện, chới với kêu cứu. Anh Cương lái xuồng áp sát. Khi anh Phương vừa kéo người mẹ lên xuồng, đứa con trai chừng 10 tuổi mệt lả, buông tay và bị nước cuốn đi. Ngay lập tức, anh Phương lao mình xuống dòng nước, bơi theo kéo cháu bé lại.

Theo người cứu hộ, khu vực này nước ngập sâu đến cằm. Hai mẹ con đi mua thuốc, không may lũ dâng nhanh khiến họ mắc kẹt nên đã ôm cột điện bám trụ suốt nhiều giờ. Cứu được họ, đội tiếp tục đưa một cụ bà 60 tuổi mắc kẹt trong nhà đi chạy thận.

Kết thúc ngày 28/10, đội cứu được khoảng 15 người.

Rạng sáng 29/10, nhóm được bổ sung thêm 3 thành viên và một thuyền từ Thái Nguyên vào sau. Một xe tải 5 tấn thực phẩm khô, nước uống cũng kịp đến. Đoàn lập tức di chuyển sang các khu vực bị cô lập như Hương Phong, chợ Tây Ba, chợ đầu mối Phú Hậu, vừa phát nhu yếu phẩm, vừa tìm kiếm người cần trợ giúp. Chiều cùng ngày, đội tiếp cận, cứu thêm một cụ già 80 tuổi bị tai biến.

"Còn người dân cần, còn sức, chúng tôi sẽ không rời Huế", anh Cương nói.

Đội cứu hộ Thái Nguyên giăng dây, cõng dân vượt lũ Huế Xuồng cứu hộ của anh Cương và anh Phương cứu hai mẹ con kẹt giữa dòng lũ tại khu vực Đại nội, phường Phú Xuân, chiều 28/10. Nguồn: Đào Kim Cương

Các thành viên đội Phản ứng nhanh Thái Nguyên có kinh nghiệm cứu hộ nhiều năm, dù đội mới chính thức thành lập năm 2021. Nhiều lần vào miền Trung nhưng đây là lần đầu đội đến Huế. Anh Cương nói, ngoài mục tiêu cứu người, đội muốn "đáp lại ân tình" của đồng bào miền Trung khi Thái Nguyên gặp thiên tai.

"Khi Thái Nguyên gặp nạn, miền Trung cùng cả nước đã ứng cứu. Nay Huế chìm trong biển nước, chúng tôi không thể làm ngơ", anh Cương nói. Dù việc khắc phục hậu quả bão số 11 ở nhà chưa xong, anh em vẫn lên đường.

Những ngày ở Huế, họ chỉ ngủ vài tiếng, liên tục nhận tin kêu cứu, đối mặt nhiều khó khăn như thủng xuồng, máy yếu không vào được vùng nước xiết.

Hình ảnh đội oằn mình cứu người trong lũ ở Huế được chia sẻ, nhiều người gọi họ là "người hùng". Nhưng anh Cương từ chối danh xưng ấy. "Người Việt Nam là anh em một nhà, người thân khó khăn thì mình giúp đỡ", người đàn ông 34 tuổi nói.

Anh Phạm Hoài Phương (bên phải), một thành viên trong đội Phản ứng nhanh Otofun Thái Nguyên cùng các thành viên hạ thuyền, chuẩn bị cứu hộ người dân, sáng 28/10. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đội của anh Cương là một trong rất nhiều đoàn cứu trợ từ khắp cả nước đang ở miền Trung, phối hợp cùng lực lượng chức năng chống lũ. Những ngày qua, hàng trăm thuyền, xuồng, áo phao cùng nhu yếu phẩm liên tục được chuyển đến Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Nam.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết đến 15h ngày 29/10, lũ trên sông Bồ, sông Hương (TP Huế), sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) lên trở lại.

Hiện 32/40 xã, phường ở TP Huế, 29/94 xã, phường ở Đà Nẵng đã bị ngập từ ngày 26/10, mức ngập phổ biến 1-2 m, có nơi tới 4 m. Mưa lũ ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã làm 10 người chết, 5 người mất tích.

Quỳnh Nguyễn