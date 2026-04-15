Doanh số Mitsubishi Destinator lần đầu vượt Mazda CX-5

Sau tháng 2 có phần trầm lắng do có quãng nghỉ Tết Nguyên đán, phân khúc xe gầm cao cỡ C trở lại sự sôi động quen thuộc trong tháng 3. Mitsubishi Destinator và VinFast VF 7 là hai cái tên đáng chú ý nhất khi sức hút vượt trội ông vua doanh số phân khúc - Mazda CX-5.

Cụ thể, trong tháng 3, Destinator là mẫu xe xăng bán chạy nhất với doanh số 1.663 xe. CX-5 bám sát phía sau với 1.531 xe bán ra.

Sản phẩm của Mitsubishi có tháng bán hàng cao nhất từ đầu 2026. Hiện Destinator không đủ hàng giao khi một số màu không có sẵn. Khách đặt cọc có thể chờ một, hai tháng mới nhận được xe.

Đây là lần đầu tiên Destinator dẫn đầu doanh số mảng xe xăng ở phân khúc gầm cao cỡ C. Mẫu xe Mitsubishi hút khách khi yếu tố tân binh (ra mắt tháng 12/2025) vẫn còn. Ở tầm giá dưới 850 triệu đồng, Destinator là mẫu CUV cỡ C hiếm hoi có cấu hình 7 chỗ, tiện nghi không thua kém các đối thủ. Giá bán tại đại lý đang được ưu đãi hàng chục triệu đồng cũng một phần tăng sức hút cho sản phẩm này.

Nhờ sức bán tốt của Destinator, Mitsubishi có ba mẫu xe nằm trong top 10 xe xăng, dầu bán chạy tháng 3, cùng với Xforce và Xpander.

Destinator lăn bánh tại Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Với VF 7, doanh số hơn 1.700 xe trong tháng 3 là bước nhảy vọt so với tháng 2 khi tăng hơn gấp đôi. Giữa tháng 2, hãng công bố chính sách miễn phí sạc được gia hạn đến hết tháng 2/2029, ưu đãi 6% giá xe, tương đương mức giảm giá 79-89 triệu đồng, tạo cú hích doanh số cho VF 7.

Ngoài bộ ba dẫn đầu là VF 7, Destinatior và CX-5, Ford Territory là cái tên thứ tư trong phân khúc có doanh số hơn 1.000 xe trong tháng. Những mẫu xe còn lại như Honda CR-V, Kia Sportage và Hyundai Tucson đều bán dưới 800 xe.

Lũy kế từ đầu 2026, Mazda CX-5 vẫn là cái tên dẫn đầu phân khúc với hơn 4.600 xe bán ra, chiếm 24% thị phần. Thế hệ mới của mẫu xe Mazda dự kiến ra mắt cuối 2026 nhưng sản phẩm hiện hành vẫn duy trì sức bán tốt. Giá dễ tiếp cận hàng đầu phân khúc, ngoại hình hợp gu số đông và lượng tiện nghi, an toàn phong phú vẫn là những điểm hút vượt trội của CX-5 trước các đối thủ.

Nhờ mức bán tốt ở tháng 3, VF 7 soán ngôi á quân doanh số thường thuộc về Territory sau quý đầu 2026. Tuy nhiên, mẫu xe Mỹ có thể thay đổi cán cân cạnh tranh khi giá bán lẻ giảm 21-23 triệu đồng từ tháng 4.

Trong khi đó, Destinator có thể xem là ngựa ô của phân khúc. Đại diện hãng cho biết, doanh số mẫu CUV sẽ cải thiện nhiều hơn khi nguồn cung xe tốt hơn trong thời gian tới.

Phạm Trung