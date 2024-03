Doanh số Mazda CX-5 hơn tất cả đối thủ cộng lại

Tháng 2, lượng bán của CX-5 chiếm hơn 50% thị phần phân khúc, lớn hơn doanh số tổng của CR-V, Territory, Tucson, Sportage và Outlander.

Mẫu xe lắp ráp và phân phối bởi Trường Hải, Mazda CX-5, tiếp tục cho thấy sức mạnh tuyệt đối ở phân khúc crossover (CUV) cỡ C ở những tháng đầu 2024. Riêng trong tháng 2, doanh số mẫu xe Nhật đạt 632 chiếc, chiếm khoảng 51% thị phần phân khúc (tổng 1.229 chiếc). Lượng bán này tương đương mức trung bình 2 chiếc CUV cỡ C bán ra, một chiếc gắn logo Mazda.

Dù có hai lần liên tiếp tăng giá bán giai đoạn cuối 2023, giá bán của CX-5 (759-999 triệu đồng) vẫn thuộc hàng thấp nhất phân khúc. Mẫu xe thương hiệu Mazda là sản phẩm có dải giá trải dài, nhiều biến thể lựa chọn nhất, giúp tiếp cận nhiều nhu cầu sở hữu xe khác nhau của người dùng. Doanh số của Mazda CX-5 liên tục dẫn đầu từ khi ra mắt bản nâng cấp giữa chu kỳ (tháng 7/2023) đến nay.

Xét về giá bán cạnh tranh, Ford Territory cũng là một mẫu xe sở hữu ưu thế về mặt này trước các đối thủ. Trước khi Mazda CX-5 được định giá gây sốc, mẫu xe của Ford là cái tên có giá thấp nhất phân khúc, không kể các mẫu của MG (thuộc sở hữu tập đoàn SAIC - Trung Quốc) như HS, RX5.

Territory bán 610 xe sau 2 tháng đầu 2024, xếp thứ hai phân khúc về quy mô doanh số. Hyundai Tucson sau khi được giảm hàng trăm triệu hồi tháng 10/2023, hiện rẻ hơn cả Territory. Mẫu xe Hàn cùng với đối thủ đồng hương Kia Sportage đều chưa có sự bứt phá doanh số sau gần 2 năm ra mắt thị trường thế hệ mới.

Doanh số của Tucson và Sportage sau 2 tháng qua đạt lần lượt 326 xe và 185 xe. Một quản lý bán hàng ở đại lý Hyundai cho rằng, cách tạo hình phá cách, thể thao quá mức của hai mẫu xe Hàn khi bước sang thế hệ mới không hợp gu với khách Việt.

Một mẫu CX-5 lăn bánh tại Quảng Nam. Ảnh: Thaco

Doanh số Honda CR-V xếp trên hai mẫu xe Hàn dù giá bán cao hàng đầu phân khúc. Tuy nhiên, khoảng cách giá thực tế của mẫu xe Honda với các đối thủ ở đại lý được kéo lại gần hơn. CR-V đang được các đại lý giảm khoảng 100 triệu đồng bằng hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ và tiền mặt.

Mitsubishi Outlander vẫn là mẫu xe bán chậm nhất. Nhiều năm không cập nhật thiết kế mới, trang bị tiện nghi ít hơn các đối thủ khiến Outlander bán cầm chừng, chỉ 100 xe sau 2 tháng.

Trong xu hướng giảm chung của thị trường, doanh số phân khúc CUV cỡ C cũng giảm. Toàn phân khúc bán ra 1.229 xe trong tháng 2, giảm 34% so với tháng liền kề. Lũy kế phân khúc đạt 3.059 xe, giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều mẫu như Haval H6, Volkswagen Tiguan, VinFast VF 7... không công bố số liệu bán hàng.

Phạm Trung