Tình trạng thiếu hụt chip nhớ 'kéo dài đến năm 2030'

Chey Tae-won, Chủ tịch SK Hynix, cho biết khủng hoảng chip nhớ toàn cầu sẽ tiếp tục trong 4-5 năm nữa do nguồn cung tấm wafer thiếu hụt.

"Thiếu chip nhớ bắt nguồn từ năng lực sản xuất wafer bán dẫn không theo kịp. Việc đảm bảo nguồn cung bổ sung cần ít nhất từ bốn đến 5 năm", Tae-won nói với Korea Times bên lề sự kiện Nvidia GTC 2026, diễn ra ngày 16-19/3 ở San Jose, California. "Chúng tôi dự kiến tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên toàn ngành sẽ tiếp diễn ở mức trên 20% đến năm 2030".

Ông Tae-won cảnh báo, việc thị trường đang tập trung quá mức vào bộ nhớ băng thông cao (HBM) - loại chip nhớ dùng trong hệ thống AI và trung tâm dữ liệu lớn - có thể dẫn đến khan hiếm DRAM thông thường, ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực điện thoại thông minh và máy tính cá nhân, khiến chúng tăng giá. Đại diện SK Hynix cho biết sẽ "nỗ lực ổn định giá" thông qua biện pháp mới trong thời gian tới, nhưng không đề cập chi tiết.

SK Hynix hiện nắm giữ 57% thị phần HBM và 32% thị phần DRAM toàn cầu. Ba nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới gồm SK Hynix, Samsung và Micron thời gian qua chuyển hướng sản xuất HBM phục vụ cơn sốt trung tâm dữ liệu AI và có lợi nhuận cao hơn, khiến sản lượng DRAM cho thiết bị điện tử tiêu dùng sụt giảm nghiêm trọng.

Chủ tịch SK Hynix Chey Tae-won (phải) và CEO Nvidia Jensen Huang tại Nvidia GTC 2026 ở San Jose, California. Ảnh: Yonhap

SK Hynix được khuyến khích tăng sản lượng thông qua việc mở nhà máy bên ngoài Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông Tae-won nhấn mạnh tập đoàn vẫn tiếp tục tập trung vào cơ sở sản xuất trong nước. "Việc xây nhà máy bên ngoài Hàn Quốc sẽ mất nhiều thời gian, bất kể địa điểm nào", ông nói. "Hàn Quốc có sẵn cơ sở hạ tầng, qua đó cho phép phản ứng nhanh hơn nhiều".

Công ty dự kiến khởi công một nhà máy đóng gói và kiểm thử HBM trị giá 13 tỷ USD tại khu phức hợp Cheongju ở Hàn Quốc tháng tới, dự kiến hoàn thành vào cuối 2027.

Các công ty chip nhớ hàng đầu khác cũng đang hướng đến sản xuất chip HBM, như Micron đã lên kế hoạch xây nhà máy HBM trị giá 9,6 tỷ USD tại Hiroshima (Nhật Bản), bắt đầu sản xuất từ năm 2028.

Theo đánh giá của hãng phân tích thị trường Gartner tháng trước, sản lượng máy tính cá nhân toàn cầu sẽ giảm 10,4%, smartphone giảm 8,4% trong năm 2026 do giá DRAM và SSD tăng mạnh 130% cuối năm nay. Vòng đời máy tính có thể kéo dài thêm 15% với người dùng doanh nghiệp và 20% với người tiêu dùng do họ hạn chế nâng cấp, trong đó thị trường laptop giá rẻ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Bảo Lâm (theo Korea Times, Tom's Hardware)