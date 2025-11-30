Apple vượt Huawei, bán nhiều điện thoại nhất Trung Quốc

Doanh số iPhone tăng mạnh trong lễ hội Ngày độc thân ở Trung Quốc, chiếm 26% tổng thị trường trong khi Huawei chỉ là 13%.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint, trong sự kiện khuyến mãi lớn nhất năm, kéo dài một tháng nhân ngày Lễ độc thân 11/11 ở Trung Quốc, tổng lượng smartphone bán ra tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Điều này nhờ nhu cầu tăng mạnh với iPhone, bởi nếu không có điện thoại Apple, tổng doanh số các hãng còn lại giảm 5%.

Báo cáo cũng cho thấy iPhone chiếm 26% smartphone bán ra tại Trung Quốc trong tháng và dẫn đầu thị trường. Ngược lại, Huawei chứng kiến mức sụt giảm lớn nhất trong các thương hiệu lớn, khi thị phần giảm từ 17% năm ngoái xuống 13% và rơi xuống vị trí thứ ba. Mẫu cao cấp Mate 80 mới ra mắt cũng được cho là có doanh số không như mong đợi.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max tại lễ ra mắt ở Apple Park. Ảnh: Tuấn Hưng

Xiaomi cũng có đợt bán không như kỳ vọng khi doanh số đi xuống so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, hãng vẫn đạt 17% thị phần và đứng vị trí thứ hai. Một trong những nguyên chính là mẫu smartphone hàng đầu Xiaomi 17 ra mắt sớm hơn năm 2024, khó tạo hiệu ứng vào ngày lễ 11/11.

Trừ Apple, doanh số điện thoại thông minh giảm của các hãng Trung Quốc "phản ánh môi trường tiêu dùng thận trọng và mất đà", Counterpoint nhận định. Bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài và lo ngại về tình hình thu nhập, người dùng thắt chặt chi tiêu hơn. Theo nhà cung cấp dữ liệu Syntun, dù có thời gian khuyến mãi kéo dài hơn nhiều so với trước, tổng doanh thu thương mại điện tử trong tháng lễ hội chỉ đạt 1,7 nghìn tệ (240 tỷ USD), không cao hơn nhiều so với mức 1,44 nghìn tỷ tệ năm ngoái.

Trong cuộc họp báo cáo tài chính cuối tháng 10, CEO Tim Cook chia sẻ góc nhìn hiếm hoi về kết quả kinh doanh dự kiến của Apple. Theo đó, công ty sẽ đạt kỷ lục doanh thu mới ngay trong quý IV nhờ nhu cầu tăng mạnh với dòng iPhone 17. Mức tăng trưởng được dự đoán khoảng 10-12% so với cùng kỳ năm trước trong khi doanh thu từ iPhone dự kiến tăng trưởng hai chữ số.

Báo cáo của Counterpoint Research cũng cho thấy Apple sẽ xuất xưởng 243 triệu iPhone năm 2025, vượt mức 235 triệu của Samsung. Đây có thể là lần đầu Apple vươn lên vị trí số một thế giới về sản lượng smartphone tính theo năm kể từ 2010.

Hoài Anh