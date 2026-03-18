Doanh số CUV cỡ C tháng 2 - Sportage thất thế, CX-5 thống trị

Hai mẫu xe Kia, Mazda cùng được lắp ráp, phân phối bởi Trường Hải có sức hút trái ngược nhau trong phân khúc.

Trong tháng 2, khi thị trường nói chung giảm doanh số do quãng nghỉ Tết Nguyên đán, phân khúc CUV cỡ C cũng vậy. Thứ hạng doanh số các mẫu xe phân khúc này gần như không đổi so với tháng trước trừ trường hợp của VinFast VF 7 khi vươn lên bán chạy thứ ba.

Mazda CX-5 tiếp tục khẳng định sức mạnh và độ hút khách lớn nhất phân khúc. Chỉ riêng mẫu xe Mazda mới đạt mốc doanh số hàng nghìn ở phân khúc và lọt top 10 mẫu xe bán chạy của toàn ngành.

CX-5 là một trường hợp bán chạy ổn định. Mẫu xe của Mazda là cái tên ăn khách nhất ở nhóm CUV cỡ C liên tiếp 6 năm qua. Ngoại hình trung tính, trang bị vừa đủ và giá bán thuộc hàng hấp dẫn nhất phân khúc khiến CX-5 được lòng cả khách nam lẫn nữ.

Trong khi các đối thủ thường xuyên cập nhật thiết kế, trang bị, Mazda CX-5 ít thay đổi hơn. Ở thế hệ mới nhất (sắp bán trong 2026), trừ nội thất, ngoại hình CX-5 giống như một bản nâng cấp giữa chu kỳ. CX-5 không hào nhoáng nhưng bền dáng theo thời gian.

Trái ngược với sức hút hàng đầu của CX-5 là sự hụt hơi của Kia Sportage. Mẫu xe Hàn cũng được lắp ráp, phân phối bởi Trường Hải (Thaco) nhưng sức bán thấp nhất phân khúc.

Theo cựu quản lý bán hàng một đại lý xe Hàn ở TP HCM, người Việt có xu hướng ưu tiên xe Nhật hơn so với xe Hàn khi khoảng cách giá, trang bị không khác biệt nhiều. CX-5 hiện có giá từ 749 triệu đồng, còn Sportage từ 779 triệu đồng.

Sportage tại khuôn viên nhà máy Kia ở Đà Nẵng (Quảng Nam cũ). Ảnh: Thaco

Trong tháng 2, Sportage bán 77 xe, là mẫu xe duy nhất doanh số không ở mức hàng trăm. Mẫu xe Kia có doanh số thấp nhất phân khúc và cũng giảm nhiều nhất, ở mức 58,2% so với tháng 1.

Phân khúc cỡ C dần quen thuộc với vị trí của VinFast VF 7 trong nhóm 3 sản phẩm bán chạy nhất. Khoảng cách của mẫu xe Việt so với Hyundai Tucson rất sít sao, hứa hẹn nhiều biến động trong thời gian tới. Trong khi Ford Territory vẫn bám đuổi CX-5 dù cơ hội lật đổ ngôi vương là không nhiều.

Honda CR-V có bản nâng cấp nhẹ và chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp đối với bản hybrid đầu 2026 nên nguồn cung chưa nhiều, doanh số ở nhóm cuối. Còn doanh số Mitsubishi Destinator đang chững lại sau hai tháng bùng nổ do khan hàng.

Phạm Trung