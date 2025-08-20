Nắm đấm của tài xế Mercedes khiến quán cà phê náo loạn

Bị chủ quán nhắc nhở sau khi đỗ ôtô Mercedes chắn cửa, nam tài xế cùng nhóm người đi cùng xông vào tận nhà, dùng bàn, ghế hành hung.

Xem đoạn video vụ việc một tài xế Mercedes cùng nhóm người xông thẳng vào nhà hành hung cả gia đình chủ quán cà phê chỉ vì bị nhắc nhở chuyện đỗ xe chắn cửa, được chia sẻ trên Facebook, tôi thực sự bức xúc. Chỉ từ một va chạm rất nhỏ trong đời sống thường ngày mà lại biến thành bạo lực, khiến nạn nhân nhập viện, cả khu phố hoảng loạn.

Tôi nhớ lại có lần bản thân cũng rơi vào một tình huống khiến mình phải suy nghĩ rất nhiều. Một buổi sáng, tôi thấy trước cửa nhà mình có một chiếc ôtô bảy chỗ đỗ chắn ngang lối ra vào. Tôi lách ra ngoài, tìm tài xế và nhắc nhở: "Anh lùi xe ra một chút, nhà tôi còn xe máy cần ra ngoài. Đỗ xe thế này thì tôi đi kiểu gì? Phải ý thức một chút chứ".

Vậy mà chủ xe quay lại với ánh mắt khó chịu, gằn giọng: "Có tí việc mà cũng phải làm ầm lên. Đỗ xe ở đây thì sao? Đường nhà bà à? Có biển cấm không?". Lúc đó, một phần tôi không muốn đôi co, phần khác cũng hơi sợ vì bản thân là phụ nữ, trong khi gã tài xế kia lại khá bặm trợn nên đành nhẫn nhịn. Khi quay vào nhà, tôi vẫn còn run. Bản thân tôi không làm gì sai, không hề to tiếng, vậy mà chỉ vì yêu cầu chính đáng, tôi lại nhận về thái độ hằn học, đe dọa.

Tôi tự hỏi: Tại sao chỉ cần một va chạm nhỏ, người ta lại có thể sẵn sàng sử dụng bạo lực? Tại sao những lời xin lỗi, sự kiềm chế, nhường nhịn – vốn rất đơn giản – lại trở nên khó khăn đến vậy? Xã hội chúng ta đã phát triển nhanh về vật chất, nhưng có lẽ ở đâu đó, phần văn hóa ứng xử vẫn chưa theo kịp. Và khi văn hóa không theo kịp, luật pháp lại càng cần phải nghiêm minh.

Điều khiến tôi trăn trở hơn cả là tâm lý coi thường luật pháp. Đã nhiều người trong cuộc chắc chắn biết rằng camera ở khắp nơi, rằng hành vi bạo lực có thể bị xử lý hình sự. Vậy mà họ vẫn bất chấp.

Sâu xa hơn, tôi cho rằng pháp luật có thể ngăn chặn cái xấu, nhưng chỉ văn hóa ứng xử mới có thể lan tỏa cái tốt. Văn hóa đó bắt đầu từ những điều rất nhỏ: không đỗ xe chắn lối đi, biết xin lỗi khi làm phiền ai đó, kiềm chế khi nóng giận, và đặt sự an toàn, tôn trọng lên trên cái tôi cá nhân.

Hoa Thinh