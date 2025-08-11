15 phút chôn chân vì phụ huynh đậu ôtô giữa đường để đón con

Xe máy, ôtô phía sau kẹt cứng, còi inh ỏi, nhưng nhiều tài xế vẫn ung dung đứng tám chuyện hoặc bấm điện thoại, chờ đón con tan học.

Bạn sẽ làm gì nếu đang lái xe bỗng gặp một chiếc ôtô sang chảnh chắn ngang đường, tài xế bước xuống với vẻ mặt... chẳng buồn để ý ai xung quanh? Tôi vừa xem được một video như thế trên Facebook, và nó lập tức kéo tôi về ký ức bực tức của chính mình.

Video ghi lại cảnh một người đàn ông lái chiếc Mercedes đậu chình ình giữa lòng đường. Không ghé sát lề, cũng không bật xi nhan cảnh báo, mà chắn gần hết làn xe, khiến các phương tiện phía sau phải dừng lại. Chủ xe bước xuống với dáng vẻ rất thản nhiên, như thể chuyện đỗ xe giữa đường là điều bình thường.

Xem xong, tôi vừa bức xúc, vừa nhớ lại một lần chính mình gặp tình huống "khó nuốt" không kém. Hôm đó, tôi đưa con đi học về. Trên đường, ngay trước cổng một trường tiểu học, hàng loạt ôtô nối đuôi nhau đỗ chặn gần hết mặt đường chỉ để phụ huynh chạy vào đón con.

Xe máy, xe hơi phía sau kẹt cứng, còi inh ỏi, nhưng nhiều tài xế vẫn ung dung đứng tám chuyện hoặc bấm điện thoại, như thể việc chiếm hết lối đi là quyền hiển nhiên của mình. Tôi mất gần 15 phút mới nhích được qua đoạn đó, vừa bực vừa nghĩ: chỉ vài phút tiện cho một người, nhưng lại gây khổ cho cả chục người khác.

>> Để xe máy chiếm hẻm nhưng quát tài xế ôtô: 'Tao cho thì mày mới được qua'

Cái đáng nói ở đây không chỉ là hành vi đỗ xe vô ý thức, mà còn là tâm lý "tôi đỗ chút thôi" – thứ đang trở thành cái cớ hợp pháp cho sự ích kỷ. Chỉ một người đặt sự tiện lợi của mình lên trên tất cả, trật tự giao thông ngay lập tức bị phá vỡ.

Theo Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, hành vi dừng, đỗ xe ở nơi có biển "Cấm dừng, đỗ", đỗ xe gây cản trở giao thông hoặc đỗ không sát lề đường... có thể bị phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng đối với ôtô. Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng nếu gây ùn tắc nghiêm trọng. Tuy nhiên, dường như mức phạt đó vẫn chưa đủ để khiến nhiều người biết sợ.

Văn minh giao thông bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: đỗ xe đúng chỗ, không cản trở người khác, tôn trọng thời gian của mọi người xung quanh. Nếu không thay đổi, những bức xúc như tôi thấy trong video trên sẽ còn lặp lại dài dài, và con trẻ sẽ lớn lên với suy nghĩ rằng chiếm đường là chuyện bình thường.

Có lẽ với một số người, đường phố không phải của chung mà chỉ là bãi đỗ xe miễn phí phục vụ riêng cho họ, và ai không hài lòng thì cứ việc tìm đường khác mà đi.

Bình Minh