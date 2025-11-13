Đỗ Thị Hà chọn giày bệt khi sánh đôi chồng

Vợ chồng Đỗ Thị Hà tổ chức tiệc cưới hôm 9/11 ở Hà Nội, đón nhiều bạn bè showbiz tham dự. Suốt sự kiện từ lúc đón khách, làm lễ đến phần tiệc, hoa hậu sử dụng duy nhất mẫu giày bệt lưới, đính đá của Christian Louboutin, giá 1.245 USD (khoảng 33 triệu đồng).

Kiểu giày đơn giản nhưng vẫn tạo độ sang trọng, phù hợp với các kiểu váy cưới mà cô dâu lựa chọn.