Đỗ Thị Hà chọn giày bệt khi sánh đôi chồng

Vợ chồng Đỗ Thị Hà tổ chức tiệc cưới hôm 9/11 ở Hà Nội, đón nhiều bạn bè showbiz tham dự. Suốt sự kiện từ lúc đón khách, làm lễ đến phần tiệc, hoa hậu sử dụng duy nhất mẫu giày bệt lưới, đính đá của Christian Louboutin, giá 1.245 USD (khoảng 33 triệu đồng).
Kiểu giày đơn giản nhưng vẫn tạo độ sang trọng, phù hợp với các kiểu váy cưới mà cô dâu lựa chọn.
Đỗ Thị Hà cao hơn chồng nên lựa chọn giày bệt của cô được nhận xét phù hợp.
Vợ chồng Đỗ Thị Hà nhảy ở tiệc cưới.
Trong lễ thành hôn hôm 22/10 tại quê nhà Viết Vương ở Quảng Trị, Đỗ Thị Hà cũng chú trọng giày dép để tạo sự cân xứng với chồng. Cô chọn một đôi giày búp bê, trong khi ông xã đi giày độn.
Khi làm lễ rước dâu sáng 22/10 ở Thanh Hóa, đôi búp bê mũi nhọn được hoa hậu kết hợp cùng áo dài ren trắng.
Đỗ Thị Hà phối giày thấp tối giản với trang phục truyền thống khi làm lễ ăn hỏi, ngày 16/10.
Khi thực hiện ảnh cưới ở châu Âu vào tháng 9, người đẹp sử dụng một kiểu giày cho nhiều bộ váy cưới. Cô phối món phụ kiện với trang phục gam màu nhã nhặn như trắng, be.
Cả hai tạo dáng ở khung cảnh tháp Eiffel ở Paris, Pháp.
Kiểu giày bệt, đính đá ở mũi, tạo cảm giác thoải mái cho Đỗ Thị Hà khi di chuyển qua nhiều bối cảnh.
Khi diện trang phục gam màu trung tính như đen, nâu, xám, Đỗ Thị Hà thay giày đồng điệu màu sắc.
Hình ảnh vợ chồng hoa hậu trên đường làng trong video quay tại Thanh Hóa để phát tại tiệc cưới. Đỗ Thị Hà đi giày bệt phối áo thun, chân váy rộng.
Trước khi cưới, vợ chồng Đỗ Thị Hà thường xuyên đi du lịch nước ngoài. Khi dạo phố, cô ít khi mang giày cao.
Trong chuyến đi châu Âu giữa năm, hoa hậu mặc váy ren mix giày búp bê Manolo Blahnik giá khoảng 33 triệu đồng (ảnh giữa). Một lần khác, cô diện đôi Mary Janes có quai ngang, đính đá của Jimmy Choo, giá hơn 43 triệu đồng (phải).
Viết Vương giúp Đỗ Thị Hà xách rau củ quả trong một lần đi chợ hồi tháng 5. Đỗ Hà phối trang phục đời thường với giày thấp. Ảnh: Ngôi Sao
Vợ chồng Đỗ Thị Hà chụp ảnh cưới.
Đỗ Thị Hà, 24 tuổi, công khai tình cảm giữa tháng 10, cách ít ngày diễn ra lễ ăn hỏi. Trong nhiều năm yêu, cô giấu kín mối quan hệ vì muốn có sự riêng tư. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi còn là sinh viên. Sau đó, người đẹp tham gia Miss World 2021, vào top 13. Nhiều năm qua, mỹ nhân đắt show trên sàn diễn trong nước, là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế. Chồng của hoa hậu tên đầy đủ Nguyễn Viết Vương, 31 tuổi, là tổng giám đốc tập đoàn của gia đình.
Tân Cao
Ảnh, video: Linh Lê Chí