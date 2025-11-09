Bốn bộ váy cưới thắt eo của Đỗ Thị Hà

Ở phần giao lưu với khách mời, cô chọn váy ngắn của nhà thiết kế Trà Linh, Việt Trinh để thuận tiện cho các hoạt động.

Thiết kế mất 65 giờ hoàn thiện, được làm từ organza trong suốt kết hợp dải satin trắng ánh champagne, tạo hiệu ứng sọc ngang. Viền ngực và chân váy đính pha lê Swarovski và hạt ngọc trai siêu nhỏ, tạo độ lấp lánh khi di chuyển dưới ánh đèn sân khấu. Lớp tulle mảnh bên trong giúp váy phồng và nhẹ.