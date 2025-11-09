Bốn bộ váy cưới thắt eo của Đỗ Thị Hà

Vợ chồng Đỗ Thị Hà nhảy ở tiệc cưới. Video: Nhân vật cung cấp
Vợ chồng Hoa hậu Việt Nam 2020 tổ chức tiệc cưới dành cho bạn bè, đồng nghiệp thân thiết ở một khách sạn năm sao. Trước đó, họ tổ chức hôn lễ ở Thanh Hóa - quê nhà cô dâu và Quảng Trị - quê nhà của chú rể, hồi tháng 10.
Ở phần giao lưu với khách mời, cô chọn váy ngắn của nhà thiết kế Trà Linh, Việt Trinh để thuận tiện cho các hoạt động.
Thiết kế mất 65 giờ hoàn thiện, được làm từ organza trong suốt kết hợp dải satin trắng ánh champagne, tạo hiệu ứng sọc ngang. Viền ngực và chân váy đính pha lê Swarovski và hạt ngọc trai siêu nhỏ, tạo độ lấp lánh khi di chuyển dưới ánh đèn sân khấu. Lớp tulle mảnh bên trong giúp váy phồng và nhẹ.
Trang phục làm bằng vải lưới trong suốt, đính đá tạo hiệu ứng những giọt nước rơi ở gấu váy. Đỗ Thị Hà kết hợp váy cùng giày bệt xuyên thấu đính pha lê.
Đỗ Thị Hà, 24 tuổi, quê Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, vào top 13 Miss World 2021. Hiện cô kinh doanh mảng làm đẹp. Nguyễn Viết Vương 31 tuổi, là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, có đời sống kín tiếng. Họ hẹn hò hai năm trước khi về chung một nhà.
Khi đón khách, Đỗ Thị Hà diện đầm ren đuôi cá thêu ren bằng tay tốn hàng trăm giờ thực hiện.
Phần thân trên dựng phom corset cùng phần cổ thuyền xẻ sâu trễ vai, giúp người đẹp tôn eo và vòng một. Trang phục phối khăn voan dài 2m, thêu viền đăng ten tạo điểm nhấn bắt mắt.
Trong buổi tiệc, cô còn diện đầm chiết eo dáng peplum thêu hoa ở tà váy, làm bằng tulle cao cấp.
Nhiều nẹp nhựa được sử dụng để bó chặt thân trên, tôn đường cong tối đa. Những thanh đỡ này có tác dụng định hình, giúp tạo dáng đồng hồ cát cho người mặc.
Kiểu váy corset bắt đầu từ thời Hy Lạp cổ đại và trở nên phổ biến ở châu Âu vào thế kỷ 16. Qua các thời kỳ, hình dáng và chức năng của corset thay đổi, từ corset hình nón của thế kỷ 17, 18 đến kiểu dáng S-bend vào đầu thế kỷ 20. Khoảng 10 năm trở lại đây, corset trở thành mốt hot ở Việt Nam không chỉ trong váy cưới mà còn ở dòng trang phục hàng ngày.
Trong buổi lễ chính, cô tiếp tục mặc đầm công chúa giống lễ cưới ở Quảng Trị. Hai thiết kế đều quây ngực với phần dưới xòe rộng và dựng corset.
Thay vì đính pha lê như lần trước, bộ đầm này sử dụng kỹ thuật kết hoa 3D dày đặc ở thân trên và tà dưới, kết hợp khăn voan thêu hoa ren.
Ý Ly
Ảnh: Linh Lê Chí Team